Boca vs. Universidad Católica hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido de la Copa Libertadores

Este martes, desde las 21.30 (horario argentino), Boca Juniors pone primera en la Copa Libertadores 2026, a cuya etapa de grupos regresa tras dos años. Justamente, la última participación del xeneize en este certamen fue en 2023, cuando fue finalista y cayó en la definición en Brasil ante Fluminense. Enfrente, en su debut, se las verá con Universidad Católica en Santiago de Chile. El minuto a minuto, con información actualizada al instante, se puede seguir en canchallena.com.

En la Argentina, el partido se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, a la vez que estará disponible en la plataforma de streaming Disney+ Premium. Los canales se pueden sintonizar online en Flow, Telecentro Play y DGO.

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El historial entre ambos clubes tiene 11 partidos con siete triunfos de Boca, dos de Universidad Católica y dos empates. La última vez que se enfrentaron fue en la Copa Sudamericana 2005 con sendos triunfos del xeneize 2 a 1 en la Bombonera y 1 a 0 en Chile.

Universidad Católica vs. Boca: todo lo que hay que saber

Copa Libertadores 2026 - Etapa de grupos - Grupo D

Día: Martes 7 de abril de 2026.

Hora: 21.30 (hora argentina).

Estadio: Claro Arena (Santiago, Chile).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

TV: Fox Sports y Telefé.

Streaming: Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador de la Copa Libertadores es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay, con cinco, y River, Estudiantes de La Plata y Flamengo, el último campeón, con cuatro. Luego, seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Olimpia y Santos.

Independiente (Argentina) - Siete títulos

Boca (Argentina) - Seis

Peñarol (Uruguay) - Cinco

River (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina), Flamengo (Brasil) - Cuatro

Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil) y Santos (Brasil) - Tres

Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos

Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil), Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - Uno