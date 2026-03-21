El fixture completo de la Copa Libertadores 2026

El certamen tendrá 32 participantes, de los cuales seis son argentinos; la final se jugará el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializó el fixture de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026, que comenzará el martes 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo con la participación de 32 clubes. Hay seis argentinos clasificados: Boca, Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Platense. Los dos últimos debutan en la competencia tras ganar el Torneo Apertura y la Copa Argentina del año pasado, respectivamente. Todos los detalles están en canchallena.com.
Los partidos se llevarán a cabo martes, miércoles y jueves en horario nocturno, a partir de las 19 (hora argentina). En la Argentina, los partidos se transmitirán en vivo por televisión a través de ESPN, Fox Sports y Telefé, y por streaming en Disney+ y MiTelefé. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto de todos los encuentros, con información y estadísticas actualizadas al instante y, también, consultar el fixture y las tablas de posiciones.
Fixture de la Copa Libertadores 2026
Grupo A
Fecha 1
- Cusco vs Flamengo - Miércoles 8 de abril a las 21.30 - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Independiente Medellín vs Estudiantes - Miércoles 8 de abril a las 21 - Estadio Atanasio Girardot
Fecha 2
- Flamengo vs Independiente Medellín - Jueves 16 de abril a las 21.30 - Estadio Maracaná
- Estudiantes vs Cusco - Martes 14 de abril a las 19 - Estadio UNO Jorge Luis Hirschi
Fecha 3
- Estudiantes vs Flamengo - Miércoles 29 de abril a las 21.30 - Estadio UNO Jorge Luis Hirschi
- Independiente Medellín vs Cusco - Jueves 30 de abril a las 23 - Estadio Atanasio Girardot
Fecha 4
- Cusco vs Estudiantes - Miércoles 6 de mayo a las 19 - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Independiente Medellín vs Flamengo - Jueves 7 de mayo a las 21.30 - Estadio Atanasio Girardot
Fecha 5
- Flamengo vs Estudiantes - Miércoles 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Maracaná
- Cusco vs Independiente Medellín - Miércoles 21 de mayo a las 23 - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Fecha 6
- Flamengo vs Cusco - Martes 26 de mayo a las 21.30 - Estadio Maracaná
- Estudiantes vs Independiente Medellín - Martes 26 de mayo a las 21.30 - Estadio UNO Jorge Luis Hirschi
Grupo B
Fecha 1
- Coquimbo Unido vs Nacional - Miércoles 8 de abril a las 19 - Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
- Tolima vs Universitario - Martes 7 de abril a las 23 - Estadio Manuel Murillo Toro
Fecha 2
- Nacional vs Tolima - Martes 14 de abril a las 19 - Estadio Gran Parque Central
- Universitario vs Coquimbo Unido - Miércoles 15 de abril a las 23 - Estadio ‘U’ Marathon
Fecha 3
- Universitario vs Nacional - Miércoles 29 de abril a las 23 - Estadio ‘U’ Marathon
- Tolima vs Coquimbo Unido - Martes 28 de abril a las 23 - Estadio Manuel Murillo Toro
Fecha 4
- Coquimbo Unido vs Universitario - Jueves 7 de mayo a las 21 - Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
- Tolima vs Nacional - Miércoles 6 de mayo a las 23 - Estadio Manuel Murillo Toro
Fecha 5
- Nacional vs Universitario - Miércoles 20 de mayo a las 19 - Estadio Gran Parque Central
- Coquimbo Unido vs Tolima - Martes 19 de mayo a las 19 - Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
Fecha 6
- Nacional vs Coquimbo Unido - Martes 26 de mayo a las 21.30 - Estadio Gran Parque Central
- Universitario vs Tolima - Martes 26 de mayo a las 21.30 - Estadio ‘U’ Marathon
Grupo C
Fecha 1
- Deportivo La Guaira vs Fluminense - Martes 7 de abril a las 19 - Estadio Olímpico de la UCV
- Independiente Rivadavia vs Bolívar - Martes 7 de abril a las 19 - Estadio Malvinas Argentinas
Fecha 2
- Fluminense vs Independiente Rivadavia - Miércoles 15 de abril a las 21.30 - Estadio Maracaná
- Bolívar vs Deportivo La Guaira - Martes 14 de abril a las 21 - Estadio Hernando Siles
Fecha 3
- Bolívar vs Fluminense - Jueves 30 de abril a las 19 - Estadio Hernando Siles
- Independiente Rivadavia vs Deportivo La Guaira - Jueves 30 de abril a las 19 - Estadio Malvinas Argentinas
Fecha 4
- Deportivo La Guaira vs Bolívar - Miércoles 6 de mayo a las 19 - Estadio Olímpico de la UCV
- Independiente Rivadavia vs Fluminense - Miércoles 6 de mayo a las 21.30 - Estadio Malvinas Argentinas
Fecha 5
- Fluminense vs Bolívar - Martes 19 de mayo a las 19 - Estadio Maracaná
- Deportivo La Guaira vs Independiente Rivadavia - Jueves 21 de mayo a las 19 - Estadio Olímpico de la UCV
Fecha 6
- Fluminense vs Deportivo La Guaira - Miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Maracaná
- Bolívar vs Independiente Rivadavia - Miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Hernando Siles
Grupo D
Fecha 1
- U. Católica vs Boca - Martes 7 de abril a las 21.30 - Estadio Claro Arena
- Barcelona SC vs Cruzeiro - Martes 7 de abril a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha
Fecha 2
- Boca vs Barcelona SC - Martes 14 de abril a las 21 - Estadio La Bombonera
- Cruzeiro vs U. Católica - Miércoles 15 de abril a las 19 - Estadio Mineirao
Fecha 3
- Cruzeiro vs Boca - Martes 28 de abril a las 21.30 - Estadio Mineirao
- Barcelona SC vs U. Católica - Miércoles 29 de abril a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha
Fecha 4
- U. Católica vs Cruzeiro - Miércoles 6 de mayo a las 23 - Estadio Claro Arena
- Barcelona SC vs Boca - Martes 5 de mayo a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha
Fecha 5
- Boca vs Cruzeiro - Martes 19 de mayo a las 21.30 - Estadio La Bombonera
- U. Católica vs Barcelona SC - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Claro Arena
Fecha 6
- Boca vs U. Católica - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio La Bombonera
- Cruzeiro vs Barcelona SC - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Mineirao
Grupo E
Fecha 1
- Independiente Santa Fe vs Peñarol - Jueves 9 de abril a las 21 - Estadio Nemesio Camacho El Campín
- Platense vs Corinthians - Jueves 9 de abril a las 21 - Estadio Ciudad de Vicente López
Fecha 2
- Peñarol vs Platense - Jueves 16 de abril a las 21.30 - Estadio Campeón del Siglo
- Corinthians vs Independiente Santa Fe - Miércoles 15 de abril a las 21.30 - Estadio Neo Química
Fecha 3
- Corinthians vs Peñarol - Jueves 30 de abril a las 21 - Estadio Neo Química
- Platense vs Independiente Santa Fe - Miércoles 29 de abril a las 19 - Estadio Ciudad de Vicente López
Fecha 4
- Independiente Santa Fe vs Corinthians - Miércoles 6 de mayo a las 21.30 - Estadio Nemesio Camacho El Campín
- Platense vs Peñarol - Jueves 7 de mayo a las 19 - Estadio Ciudad de Vicente López
Fecha 5
- Peñarol vs Corinthians - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Campeón del Siglo
- Independiente Santa Fe vs Platense - Martes 19 de mayo a las 21 - Estadio Nemesio Camacho El Campín
Fecha 6
- Peñarol vs Independiente Santa Fe - Miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Campeón del Siglo
- Corinthians vs Platense - Miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Neo Química
Grupo F
Fecha 1
- Junior vs Palmeiras - Miércoles 8 de mayo a las 21.30 - Estadio Olímpico Jaime Morón León
- Sporting Cristal vs Cerro Porteño - Miércoles 8 de mayo a las 23 - Estadio Nacional de Perú
Fecha 2
- Palmeiras vs Sporting Cristal - Jueves 16 de abril a las 19 - Estadio Allianz Parque
- Cerro Porteño vs Junior - Martes 14 de abril a las 19 - Estadio UENO La Nueva Olla
Fecha 3
- Cerro Porteño vs Palmeiras - Miércoles 29 de abril a las 21.30 - Estadio UENO La Nueva Olla
- Sporting Cristal vs Junior - Martes 28 de abril a las 23 - Estadio Nacional de Perú
Fecha 4
- Junior vs Cerro Porteño - Jueves 7 de mayo a las 23 - Estadio Olímpico Jaime Morón León
- Sporting Cristal vs Palmeiras - Martes 5 de mayo a las 19 - Estadio Nacional de Perú
Fecha 5
- Palmeiras vs Cerro Porteño - Miércoles 20 de mayo a las 21.30 - Estadio Allianz Parque
- Junior vs Sporting Cristal - Miércoles 20 de mayo a las 23 - Estadio Olímpico Jaime Morón León
Fecha 6
- Palmeiras vs Junior - Jueves 28 de mayo a las 19 - Estadio Allianz Parque
- Cerro Porteño vs Sporting Cristal - Jueves 28 de mayo a las 19 - Estadio UENO La Nueva Olla
Grupo G
Fecha 1
- Always Ready vs Liga de Quito - Martes 7 de abril a las 21 - Estadio Municipal de Villa Ingenio
- Mirassol vs Lanús - Miércoles 8 de abril a las 19 - Estadio José María de Campos Maia
Fecha 2
- Liga de Quito vs Mirassol - Martes 14 de abril a las 23 - Estadio Rodrigo Paz Delgado
- Lanús vs Always Ready - Jueves 16 de abril a las 19 - Estadio Ciudad de Lanús
Fecha 3
- Lanús vs Liga de Quito - Martes 28 de abril a las 19 - Estadio Ciudad de Lanús
- Mirassol vs Always Ready - Miércoles 29 de abril a las 19 - Estadio José María de Campos Maia
Fecha 4
- Always Ready vs Lanús - Martes 5 de mayo a las 21.30 - Estadio Municipal de Villa Ingenio
- Mirassol vs Liga de Quito - Jueves 7 de mayo a las 19 - Estadio José María de Campos Maia
Fecha 5
- Liga de Quito vs Lanús - Miércoles 20 de mayo a las 21.30 - Estadio Rodrigo Paz Delgado
- Always Ready vs Mirassol - Martes 19 de mayo a las 21 - Estadio Municipal de Villa Ingenio
Fecha 6
- Liga de Quito vs Always Ready - Martes 26 de mayo a las 19 - Estadio Rodrigo Paz Delgado
- Lanús vs Mirassol - Martes 26 de mayo a las 19 - Estadio Ciudad de Lanús
Grupo H
Fecha 1
- Rosario Central vs Independiente del Valle - Jueves 9 de abril a las 19 - Estadio Gigante de Arroyito
- Universidad Central vs Libertad - Jueves 9 de abril a las 19 - Estadio Olímpico UCV
Fecha 2
- Independiente del Valle vs Universidad Central - Miércoles 15 de abril a las 23 - Estadio Banco Guayaquil
- Libertad vs Rosario Central - Miércoles 15 de abril a las 19 - Estadio La Huerta
Fecha 3
- Libertad vs Independiente del Valle - Martes 28 de abril a las 19 - Estadio La Huerta
- Universidad Central vs Rosario Central - Martes 28 de abril a las 21 - Estadio Olímpico UCV
Fecha 4
- Rosario Central vs Libertad - Martes 5 de mayo a las 19 - Estadio Gigante de Arroyito
- Universidad Central vs Independiente del Valle - Martes 5 de mayo a las 21 - Estadio Olímpico UCV
Fecha 5
- Independiente del Valle vs Libertad - Martes 19 de mayo a las 23 - Estadio Banco Guayaquil
- Rosario Central vs Universidad Central - Martes 19 de mayo a las 19 - Estadio Gigante de Arroyito
Fecha 6
- Independiente del Valle vs Rosario Central - Miércoles 27 de mayo a las 19 - Estadio Banco Guayaquil
- Libertad vs Universidad Central - Miércoles 27 de mayo a las 19 - Estadio La Huerta
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
