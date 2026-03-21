El fixture completo de la Copa Libertadores 2026

El certamen tendrá 32 participantes, de los cuales seis son argentinos; la final se jugará el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay

Flamengo es el campeón en ejercicio de la Copa Libertadores; buscará consagrarse nuevamente para alcanzar los cinco títulosLUIS ACOSTA - AFP

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializó el fixture de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026, que comenzará el martes 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo con la participación de 32 clubes. Hay seis argentinos clasificados: Boca, Estudiantes de La Plata, Lanús, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Platense. Los dos últimos debutan en la competencia tras ganar el Torneo Apertura y la Copa Argentina del año pasado, respectivamente. Todos los detalles están en canchallena.com.

Los partidos se llevarán a cabo martes, miércoles y jueves en horario nocturno, a partir de las 19 (hora argentina). En la Argentina, los partidos se transmitirán en vivo por televisión a través de ESPN, Fox Sports y Telefé, y por streaming en Disney+ y MiTelefé. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto de todos los encuentros, con información y estadísticas actualizadas al instante y, también, consultar el fixture y las tablas de posiciones.

Flamengo ganó la Copa Libertadores 2025 tras derrotar en la final a Palmeiras por 1 a 0Buda Mendes - Getty Images South America

Fixture de la Copa Libertadores 2026

Grupo A

Fecha 1

  • Cusco vs Flamengo - Miércoles 8 de abril a las 21.30 - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Independiente Medellín vs Estudiantes - Miércoles 8 de abril a las 21 - Estadio Atanasio Girardot

Fecha 2

  • Flamengo vs Independiente Medellín - Jueves 16 de abril a las 21.30 - Estadio Maracaná
  • Estudiantes vs Cusco - Martes 14 de abril a las 19 - Estadio UNO Jorge Luis Hirschi

Fecha 3

  • Estudiantes vs Flamengo - Miércoles 29 de abril a las 21.30 - Estadio UNO Jorge Luis Hirschi
  • Independiente Medellín vs Cusco - Jueves 30 de abril a las 23 - Estadio Atanasio Girardot

Fecha 4

  • Cusco vs Estudiantes - Miércoles 6 de mayo a las 19 - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Independiente Medellín vs Flamengo - Jueves 7 de mayo a las 21.30 - Estadio Atanasio Girardot

Fecha 5

  • Flamengo vs Estudiantes - Miércoles 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Maracaná
  • Cusco vs Independiente Medellín - Miércoles 21 de mayo a las 23 - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Fecha 6

  • Flamengo vs Cusco - Martes 26 de mayo a las 21.30 - Estadio Maracaná
  • Estudiantes vs Independiente Medellín - Martes 26 de mayo a las 21.30 - Estadio UNO Jorge Luis Hirschi
Estudiantes de La Plata integra el Grupo A de la Copa Libertadores 2026; ganó el torneo cuatro vecesFotobaires / Ignacio Amiconi

Grupo B

Fecha 1

  • Coquimbo Unido vs Nacional - Miércoles 8 de abril a las 19 - Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
  • Tolima vs Universitario - Martes 7 de abril a las 23 - Estadio Manuel Murillo Toro

Fecha 2

  • Nacional vs Tolima - Martes 14 de abril a las 19 - Estadio Gran Parque Central
  • Universitario vs Coquimbo Unido - Miércoles 15 de abril a las 23 - Estadio ‘U’ Marathon

Fecha 3

  • Universitario vs Nacional - Miércoles 29 de abril a las 23 - Estadio ‘U’ Marathon
  • Tolima vs Coquimbo Unido - Martes 28 de abril a las 23 - Estadio Manuel Murillo Toro

Fecha 4

  • Coquimbo Unido vs Universitario - Jueves 7 de mayo a las 21 - Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
  • Tolima vs Nacional - Miércoles 6 de mayo a las 23 - Estadio Manuel Murillo Toro

Fecha 5

  • Nacional vs Universitario - Miércoles 20 de mayo a las 19 - Estadio Gran Parque Central
  • Coquimbo Unido vs Tolima - Martes 19 de mayo a las 19 - Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Fecha 6

  • Nacional vs Coquimbo Unido - Martes 26 de mayo a las 21.30 - Estadio Gran Parque Central
  • Universitario vs Tolima - Martes 26 de mayo a las 21.30 - Estadio ‘U’ Marathon

Grupo C

Fecha 1

  • Deportivo La Guaira vs Fluminense - Martes 7 de abril a las 19 - Estadio Olímpico de la UCV
  • Independiente Rivadavia vs Bolívar - Martes 7 de abril a las 19 - Estadio Malvinas Argentinas

Fecha 2

  • Fluminense vs Independiente Rivadavia - Miércoles 15 de abril a las 21.30 - Estadio Maracaná
  • Bolívar vs Deportivo La Guaira - Martes 14 de abril a las 21 - Estadio Hernando Siles

Fecha 3

  • Bolívar vs Fluminense - Jueves 30 de abril a las 19 - Estadio Hernando Siles
  • Independiente Rivadavia vs Deportivo La Guaira - Jueves 30 de abril a las 19 - Estadio Malvinas Argentinas

Fecha 4

  • Deportivo La Guaira vs Bolívar - Miércoles 6 de mayo a las 19 - Estadio Olímpico de la UCV
  • Independiente Rivadavia vs Fluminense - Miércoles 6 de mayo a las 21.30 - Estadio Malvinas Argentinas

Fecha 5

  • Fluminense vs Bolívar - Martes 19 de mayo a las 19 - Estadio Maracaná
  • Deportivo La Guaira vs Independiente Rivadavia - Jueves 21 de mayo a las 19 - Estadio Olímpico de la UCV

Fecha 6

  • Fluminense vs Deportivo La Guaira - Miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Maracaná
  • Bolívar vs Independiente Rivadavia - Miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Hernando Siles
Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025, disputará la Libertadores por primera vezCopa Argentina

Grupo D

Fecha 1

  • U. Católica vs Boca - Martes 7 de abril a las 21.30 - Estadio Claro Arena
  • Barcelona SC vs Cruzeiro - Martes 7 de abril a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha

Fecha 2

  • Boca vs Barcelona SC - Martes 14 de abril a las 21 - Estadio La Bombonera
  • Cruzeiro vs U. Católica - Miércoles 15 de abril a las 19 - Estadio Mineirao

Fecha 3

  • Cruzeiro vs Boca - Martes 28 de abril a las 21.30 - Estadio Mineirao
  • Barcelona SC vs U. Católica - Miércoles 29 de abril a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha

Fecha 4

  • U. Católica vs Cruzeiro - Miércoles 6 de mayo a las 23 - Estadio Claro Arena
  • Barcelona SC vs Boca - Martes 5 de mayo a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha

Fecha 5

  • Boca vs Cruzeiro - Martes 19 de mayo a las 21.30 - Estadio La Bombonera
  • U. Católica vs Barcelona SC - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Claro Arena

Fecha 6

  • Boca vs U. Católica - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio La Bombonera
  • Cruzeiro vs Barcelona SC - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Mineirao
El principal objetivo de Boca es ganar la Copa Libertadores por séptima vez; no lo consigue desde 2007ALEJANDRO PAGNI - AFP

Grupo E

Fecha 1

  • Independiente Santa Fe vs Peñarol - Jueves 9 de abril a las 21 - Estadio Nemesio Camacho El Campín
  • Platense vs Corinthians - Jueves 9 de abril a las 21 - Estadio Ciudad de Vicente López

Fecha 2

  • Peñarol vs Platense - Jueves 16 de abril a las 21.30 - Estadio Campeón del Siglo
  • Corinthians vs Independiente Santa Fe - Miércoles 15 de abril a las 21.30 - Estadio Neo Química

Fecha 3

  • Corinthians vs Peñarol - Jueves 30 de abril a las 21 - Estadio Neo Química
  • Platense vs Independiente Santa Fe - Miércoles 29 de abril a las 19 - Estadio Ciudad de Vicente López

Fecha 4

  • Independiente Santa Fe vs Corinthians - Miércoles 6 de mayo a las 21.30 - Estadio Nemesio Camacho El Campín
  • Platense vs Peñarol - Jueves 7 de mayo a las 19 - Estadio Ciudad de Vicente López

Fecha 5

  • Peñarol vs Corinthians - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Campeón del Siglo
  • Independiente Santa Fe vs Platense - Martes 19 de mayo a las 21 - Estadio Nemesio Camacho El Campín

Fecha 6

  • Peñarol vs Independiente Santa Fe - Miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Campeón del Siglo
  • Corinthians vs Platense - Miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Neo Química
Platense, campeón del Apertura 2025, se clasificó por primera vez a la Copa Libertadores y hace historia con su participación X @caplatense

Grupo F

Fecha 1

  • Junior vs Palmeiras - Miércoles 8 de mayo a las 21.30 - Estadio Olímpico Jaime Morón León
  • Sporting Cristal vs Cerro Porteño - Miércoles 8 de mayo a las 23 - Estadio Nacional de Perú

Fecha 2

  • Palmeiras vs Sporting Cristal - Jueves 16 de abril a las 19 - Estadio Allianz Parque
  • Cerro Porteño vs Junior - Martes 14 de abril a las 19 - Estadio UENO La Nueva Olla

Fecha 3

  • Cerro Porteño vs Palmeiras - Miércoles 29 de abril a las 21.30 - Estadio UENO La Nueva Olla
  • Sporting Cristal vs Junior - Martes 28 de abril a las 23 - Estadio Nacional de Perú

Fecha 4

  • Junior vs Cerro Porteño - Jueves 7 de mayo a las 23 - Estadio Olímpico Jaime Morón León
  • Sporting Cristal vs Palmeiras - Martes 5 de mayo a las 19 - Estadio Nacional de Perú

Fecha 5

  • Palmeiras vs Cerro Porteño - Miércoles 20 de mayo a las 21.30 - Estadio Allianz Parque
  • Junior vs Sporting Cristal - Miércoles 20 de mayo a las 23 - Estadio Olímpico Jaime Morón León

Fecha 6

  • Palmeiras vs Junior - Jueves 28 de mayo a las 19 - Estadio Allianz Parque
  • Cerro Porteño vs Sporting Cristal - Jueves 28 de mayo a las 19 - Estadio UENO La Nueva Olla

Grupo G

Fecha 1

  • Always Ready vs Liga de Quito - Martes 7 de abril a las 21 - Estadio Municipal de Villa Ingenio
  • Mirassol vs Lanús - Miércoles 8 de abril a las 19 - Estadio José María de Campos Maia

Fecha 2

  • Liga de Quito vs Mirassol - Martes 14 de abril a las 23 - Estadio Rodrigo Paz Delgado
  • Lanús vs Always Ready - Jueves 16 de abril a las 19 - Estadio Ciudad de Lanús

Fecha 3

  • Lanús vs Liga de Quito - Martes 28 de abril a las 19 - Estadio Ciudad de Lanús
  • Mirassol vs Always Ready - Miércoles 29 de abril a las 19 - Estadio José María de Campos Maia

Fecha 4

  • Always Ready vs Lanús - Martes 5 de mayo a las 21.30 - Estadio Municipal de Villa Ingenio
  • Mirassol vs Liga de Quito - Jueves 7 de mayo a las 19 - Estadio José María de Campos Maia

Fecha 5

  • Liga de Quito vs Lanús - Miércoles 20 de mayo a las 21.30 - Estadio Rodrigo Paz Delgado
  • Always Ready vs Mirassol - Martes 19 de mayo a las 21 - Estadio Municipal de Villa Ingenio

Fecha 6

  • Liga de Quito vs Always Ready - Martes 26 de mayo a las 19 - Estadio Rodrigo Paz Delgado
  • Lanús vs Mirassol - Martes 26 de mayo a las 19 - Estadio Ciudad de Lanús
Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026, se ilusiona en grandeMAURO PIMENTEL - AFP

Grupo H

Fecha 1

  • Rosario Central vs Independiente del Valle - Jueves 9 de abril a las 19 - Estadio Gigante de Arroyito
  • Universidad Central vs Libertad - Jueves 9 de abril a las 19 - Estadio Olímpico UCV

Fecha 2

  • Independiente del Valle vs Universidad Central - Miércoles 15 de abril a las 23 - Estadio Banco Guayaquil
  • Libertad vs Rosario Central - Miércoles 15 de abril a las 19 - Estadio La Huerta

Fecha 3

  • Libertad vs Independiente del Valle - Martes 28 de abril a las 19 - Estadio La Huerta
  • Universidad Central vs Rosario Central - Martes 28 de abril a las 21 - Estadio Olímpico UCV

Fecha 4

  • Rosario Central vs Libertad - Martes 5 de mayo a las 19 - Estadio Gigante de Arroyito
  • Universidad Central vs Independiente del Valle - Martes 5 de mayo a las 21 - Estadio Olímpico UCV

Fecha 5

  • Independiente del Valle vs Libertad - Martes 19 de mayo a las 23 - Estadio Banco Guayaquil
  • Rosario Central vs Universidad Central - Martes 19 de mayo a las 19 - Estadio Gigante de Arroyito

Fecha 6

  • Independiente del Valle vs Rosario Central - Miércoles 27 de mayo a las 19 - Estadio Banco Guayaquil
  • Libertad vs Universidad Central - Miércoles 27 de mayo a las 19 - Estadio La Huerta
Ángel Di María jugará la Copa Libertadores 2026 con el club de sus amores, Rosario CentralJuan Jose Garcia

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

