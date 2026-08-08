Boca fue mejor en el segundo tiempo, pero le faltó el gol: igualó 1-1 con Vélez
Diego Valdes, de tiro libre, puso adelante al Fortín; empató Santiago Ascacibar
A Boca le falta gol y padeció esa escasez en Parque Patricios contra Vélez. A partir de la hora de juego, y con el marcador 1-1 por los tantos de Diego Valdes para el Fortín y Santiago Ascacibar para el conjunto xeneize, fue muy superior a su rival. Llegó hasta el fondo con claridad, tuvo centros, desborde, juego asociado y el habitual panorama de Leandro Paredes y Milton Delgado. Pero sus 9 no funcionan: ni Miguel Merentiel ni su reemplazante, Milton Giménez.
El ecuatoriano Enner Valencia, a sus 36 años, puede ser la solución. Un puñado de horas después de hacerse la revisión médica y firmar su contrato por 18 meses, estuvo en un palco del estadio viendo a sus compañeros. A juzgar por lo que mostró Boca, el goleador histórico de la selección ecuatoriana sabe que la pelota le llegará. Que tendrá alimento en el área. Y que no podrá fallar.
Porque el Boca de Rodolfo Arruabarrena tiene buenas intenciones. Trata bien la pelota, no se desespera y cuida a sus joyas: Leonel Flores y Tomás Aranda. Su único déficit, por ahora, es la contundencia. Y la seguridad defensiva: ante Vélez, un error de su arquero, Álvaro Montero (ex del Fortín) propició el gol de tiro libre de Valdes.
Guillermo Barros Schelotto, el entrenador de Vélez, se equivocó con los cambios: sentó a Valdes en el entretiempo y ni siquiera el ingreso de otro chileno, Claudio Baeza, le sirvió para compensar una mitad de la cancha que nunca dominó. Se dedicó a defender y agolparse para salir de contragolpe. Le salió bien porque a Boca le faltaron ideas. Y encontrar “esa” jugada que le diera el gol de la victoria. El de los tres puntos.
Lo mejor del empate entre Boca y Vélez
Ascacibar: "Es lindo hacer goles"
Santiago Ascacibar habla con ESPN luego del empate de Boca como local ante Vélez en la cancha de Huracán: “En el segundo tiempo hicimos las cosas muy bien. Tuvimos las situaciones. Hay que seguir trabajando para que terminen en gol. Esto es así, uno llega al área y también los compañeros hacen las cosas bien para que uno tenga las posibilidades. Es lindo hacer goles”. El mediocampista, acostumbrado a llegar al área rival, anotó tres de los últimos cuatro tantos de Boca. El restante fue obra de Alan Velasco contra Newell’s, en Rosario.
Final del partido
Boca y Vélez empatan 1-1 en Parque Patricios. Por más que el equipo xeneize hizo méritos en el segundo tiempo, no encontró la jugada que le diera el gol de la victoria.
Silvero raspa a Paredes
El defensor de Vélez le deja la pierna al capitán de Boca, que queda tendido y se queja.
Cuatro minutos más
Boca y Vélez van a jugar hasta el minuto 49 en Parque Patricios.
Amonestado García
El lateral derecho de Vélez empuja a Milton Giménez y recibe la tarjeta amarilla.
Delgado de lejos... muy cerca
De nuevo, Boca llega hasta el fondo por las bandas y termina por el centro. Pero no con el 9, sino con un mediocampista: Delgado remata desde lejos y la pelota se va cerca.
Cambios en Vélez
Salen Robertone y Lanzini; ingresan Luca Feler y Alex Verón.
Vélez padece el partido
El Fortín asiste a los ataques de Boca. No tiene reacción en sus mediocampistas y extraña el panorama que le daba el chileno Valdes. Guillermo Barros Schelotto, por ahora, no realiza más cambios.
Otra vez Marchiori
Ahora es Flores quien remata desde derecha. Vuelve a tapar Marchiori. Y es la última jugada del extremo derecho de Boca: lo reemplaza el colombiano Sebastián Villa.
Prueba Paredes y tapa Marchiori
Cuando los caminos del juego asociado se cierran, bien vale probar desde afuera del área. Eso hizo Paredes, quien intentó el remate de media distancia con su pierna derecha. Marchiori salvó a Vélez.
Centro de Blanco y... otra vez Ascacibar
El mediocampista mixto de Boca es imposible de tomar para los defensores de Vélez. De los últimos cuatro goles de Boca, tres fueron obra del exEstudiantes. Su cabezazo se va lejos, pero el equipo xeneize vuelve a avisar. Y los de Liniers pasan cada vez con menos frecuencia la mitad de la cancha.
Ascacibar es el mejor delantero de Boca
Velasco-Paredes y... Ascacibar. El mediocampista recibe la pelota, controla y, sin pensar demasiado, remata al arco. El ex Estudiantes tiene el arco entre ceja y ceja. El remate se va desviado. Boca está más cerca de ponerse en ventaja.
Cambios en ambos equipos
Afuera Godoy y Gómez (amonestado); ingresan Claudio Baeza y Thiago Aguirre en Vélez. En Boca sale Merentiel e ingresa Milton Giménez. Además, sale Tomás Aranda (ovacionado) para que entre Alan Velasco.
Amonestado Pellegrini
El jugador de Vélez ve la tarjeta amarilla luego de una falta sobre Leandro Paredes en la mitad de la cancha. Es el tercero en el Fortín.
Como recortó Paredes... ¡CLASE MUNDIAL! ¡Y que patada le terminó metiendo Pellegrini, durísima!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
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Flores impulsa a Boca
El juvenil tiene explosión y va para adelante. Remata cruzado de derecha y Marchiori contiene sin dar rebote.
Amonestado Gómez
El capitán velezano ve la tarjeta amarilla por una falta en la puerta del área. Y entrega un tiro libre peligroso para su arco.
Otro avance de Boca
Y otra vez Ascacibar es el que tiene el último toque. De cabeza, y casi Flores alcanza a definir. Salva Marchiori.
Avisa Boca
En cuatro toques, Boca llega al área de Vélez. Merentiel, Delgado y Blanco, por la banda derecha, encabezan el ataque. El ex Rosario Central remata al arco y la defensa velezana alcanza a despejar.
¡Se juega el segundo tiempo!
Con Simón Escobar en el lugar de Diego Valdes, autor del gol del Fortín, comienza la segunda parte.
Final del primer tiempo
Boca y Vélez cierran la primera etapa en Parque Patricios. Ambos equipos entregan un buen espectáculo: están 1-1 con los goles de Diego Valdes para el Fortín y Santiago Ascacibar para Boca.
Boca tiene el 2-1
El palo vuelve a salvar a Vélez. Aranda encuentra a Ascacibar, que habilita de cabeza a Merentiel. El 9 intenta el remate al arco, pero le sale un centro a la cabeza del mediocampista que convirtió el 1-0. La pelota termina en el palo del arco del Fortín.
¡¡EL RUSITO SE PERDIÓ SU DOBLETE SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!! ¡¡ASCACIBAR CABECEÓ DENTRO DEL ÁREA CHICA Y EL PALO LE DIJO QUE NO AL 2-1 XENEIZE!!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
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Dos minutos más
Boca y Vélez van a jugar hasta el minuto 47.
Se juega en las áreas
El mediocampo es una zona de libre tránsito y los dos equipos se atacan con todo lo que tienen. Si ajustan la puntería puede haber más goles en cualquier momento.
¡Gol de Boca!
Ascacibar (¡otra vez!) le pone la definición a una jugada que tiene dos paredes en su gestación. Hay participación de Merentiel y de Flores. El mediocampista formado en Estudiantes anota tras el rebote dejado por Marchiori y repite festejo: había anotado en la semana ante el Pincha en el mismo escenario y el mismo arco.
¡¡EL RUSITO SIGUE DE RACHA LUEGO DE SU FESTEJO ANTE EL PINCHA!! ¡¡GOL DE ASCACIBAR, LUEGO DE UNA GRAN JUGADA CON TACO INCLUIDO DE MERENTIEL, PARA EL 1-1 DE BOCA ANTE VÉLEZ!!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
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Amonestado Blanco
El lateral izquierdo de Boca evita un contragolpe de Vélez y tumba a Elías Gómez. Recibe la tarjeta amarilla. Todo Boca le protesta al árbitro Falcón Pérez porque entiende que en un tiro libre anterior de Paredes no se respetó la distancia.
Aranda intenta desde lejos
Vélez aprende a esperar a Aranda y Flores y Boca ya no tiene la fluidez de los primeros minutos. Le falta un futbolista que se saque rivales de encima y encuentre a un compañero en posición de gol. El 10 de Boca intenta un remate desde lejos y responde Marchiori.
Vélez controla el partido
Boca intenta y domina hasta la zona de tres cuartos de cancha. Pero después se nubla. Vélez, en cambio, pone el partido en la heladera y junta pases. Cuando puede acelera una marcha y es vertical. Justifica la ventaja en Parque Patricios.
Boca pierde el medio y Vélez crece
Robertone es el titiritero de Vélez en la mitad de la cancha. Habilita a Pellegrini con un gran pase. El exEstudiantes tira el centro y Godoy define. Salva Montero. El árbitro Falcón Pérez invalida la jugada por offside, pero la repetición muestra que no hay posición adelantada. Boca luce desconcertado.
¡Salvador Paredes!
Paredes se equivoca, Vélez recupera la pelota y es bien vertical. Aliendro queda mano a mano con Montero y define por arriba del arquero. La pelota marcha hacia el arco... y aparece el capitán de Boca para evitar el 2-0.
¡Gol de Vélez!
El chileno Valdes hace un golazo de tiro libre. Álvaro Montero, arquero de Boca, arma mal la barrera y espera un centro. El 10 trasandino, más inteligente, pone la pelota en el primer palo, lejos del alcance de Montero. Y de la nada, Vélez se pone 1-0 arriba.
🔥 ¿CENTRO? ¡¡NADA DE ESO, GOLAZO DE TIRO LIBRE DEL 10!! ¡¡VALDÉS LA CLAVÓ DESDE LEJÍSIMOS Y MARCÓ EL 1-0 DE VÉLEZ ANTE BOCA!! 🔥— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
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Delgado... ¡al palo!
Delgado redondea un gran inicio de Boca en Parque Patricios. Ascacibar va hasta el fondo y tira el centro al corazón del área. Por allí aparece el mediocampista central, que remata de primera. Y la pelota da en el palo.
¡EL PALO LE DIJO QUE NO AL 1-0 DE BOCA EN EL DUCÓ! ¡Era un golazo de Milton Delgado, luego de una gran jugada colectiva entre el pibe Flores y el Rusito Ascacibar!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
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Remata Delgado... cerca
El medicoampista central de Boca recibe de Aranda, relojea el arco y remata. La pelota se va alta.
Boca, en campo enemigo
El equipo xeneize sale decidido a atacar a Vélez y se planta en terreno del Fortín. Los de Liniers todavía no tuvieron la pelota. Boca, en cambio, triangula y busca hacerse fuerte en la mitad de la cancha.
¡Se juega!
Da la orden Yael Falcón Pérez y juegan Boca y Vélez en el Ducó.
¡Se viene el partido!
Con los equipos ya en la cancha, y el minuto de silencio por la muerte de Jorge Messi (padre de Lionel), se ultiman los detalles para que Boca y Vélez jueguen en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 4 del torneo Clausura.
Equipos confirmados
Tanto Arruabarrena como Guillermo Barros Schelotto confirmaron las formaciones de Boca y Vélez en el estadio de Huracán.
Boca, el local, saldrá a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 8, 2026
¡Así formará #Boca para enfrentar a Vélez!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/atdURhVICU
Vélez, que arriba a esta instancia con puntaje ideal (tres jugados, tres ganados) tiene a estos titulares: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dylan Godoy.
NUESTROS ONCE 💪🏼#TorneoMercadoLibre Clausura 2026— Vélez Sarsfield (@Velez) August 8, 2026
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A la espera de Valencia
El ecuatoriano Enner Valencia, goleador histórico de la selección de su país, llegó a la Argentina, se hizo la revisión médica y en las próximas horas será confirmado como refuerzo de Boca. Firmará un contrato por 18 meses y se pondrá a las órdenes de Rodolfo Arruabarrena. “Estoy muy feliz, muy contento. Todos los que lo vemos desde afuera sabemos la locura que se vive. Simplemente acepté porque es Boca”, dijo el delantero, que estuvo cerca de Talleres de Córdoba y coqueteó con un regreso a Emelec, en su país.
A seguir con las rachas
Boca y Vélez juegan en Parque Patricios con la idea de continuar en la senda de los buenos resultados. Ambos vienen de ganar: el Xeneize venció 1-0 a Estudiantes de La Plata en su primer partido en el Ducó por el resembrado del césped en la Bombonera. Vélez, en tanto, venció a Independiente por idéntico resultado con un tanto de Thiago Aguirre, joven delantero formado en sus divisiones inferiores. Dirigirá Yael Falcón Pérez y transmitirá ESPN Premium.
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