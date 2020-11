Bolivia-Ecuador: horario, TV y formaciones del partido por las eliminatorias

South American World Cup Qualifiers | Fase de grupos Sin Comienzo P Bolivia P Ecuador

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2020 • 00:01

El seleccionado de Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, visita a Bolivia, en un partido entre dos equipos que fueron vencidos por Argentina el mes pasado, y que será válido por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Qatar 2022. El encuentro se juega desde las 17 en el estadio Hernando Siles de La Paz, ubicado a 3.640 metros de altura sobre el nivel del mar, a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia de coronavirus, con el arbitraje del brasileño Wilson Sampaio y será televisado por la TV Pública.

Ecuador realizó una acertada tarea en la primera doble fecha de la eliminatoria con un Alfaro que apenas tuvo un par de entrenamientos antes del debut en la Bombonera ante Argentina. En ese debut y pese a la derrota por 1-0 concretada por un gol de Lionel Messi de tiro penal, la imagen del equipo ecuatoriano fue positiva, sin perder el orden, con buen trato de balón cada vez que que tuvo la ocasión de avanzar y nunca fue superado claramente por Argentina.

Ecuador viene de derrotar a Uruguay por la segunda fecha de las eliminatorias Fuente: AP

En la segunda presentación Ecuador le ganó a Uruguay claramente por 4 a 2 en la altura de Quito, en un desarrollo que por momentos tuvo aroma a goleada histórica ya que los de Alfaro ganaban 4-0 a los 75 minutos, pero se relajaron y recibieron un par de goles de los "Charrúas".

Este jueves Ecuador se medirá con un seleccionado de Bolivia que es de los más pobres de los últimos tiempos, y para colmo no puede en esta ocasión gozar del "handicap" que le da la altura tomando en cuenta que para su rival, acostumbrado a jugar en Quito, la diferencias no es muy grande.

No obstante, quedó demostrado ante Argentina, que le ganó 2-1 luego estar 0-1, que si no hay un equipo con trabajo táctico y buenos jugadores la altura pasa a ser una anécdota y la empresa de traerse los tres puntos no es inalcanzable.

Marcelo Martins, el goleador de Bolivia, seleccionado que viene de caer ante la Argentina Fuente: AP

La altura yo no es "socia" de los bolivianos, y salvo alguna que otra excepción, el equipo cuenta con dos jugadores de renombre, el arquero Carlos Lampe, de fugaz paso por Boca Juniors, y el goleador Marcelo Martins, del Cruzeiro de Belo Horizonte.

Ecuador hace 11 partidos que no pierde ante Bolivia y es el favorito, antes de enfrentar el martes próximo a Colombia, en Quito, mientras que los dirigidos por el venezolano César Farías continuarán su calendario de la cuarta fecha frente a Paraguay, en Asunción.

Probables formaciones

Bolivia: Carlos Lampe; Oscar Rivera, Adrián Jusino, Gabriel Valverde y Jorge Flores; Leonel Justiniano y Erwin Saavedra; Juan Carlos Arce y Roberto Fernández; Marcelo Martins y Víctor Abregó. DT: César Farías.

Carlos Lampe; Oscar Rivera, Adrián Jusino, Gabriel Valverde y Jorge Flores; Leonel Justiniano y Erwin Saavedra; Juan Carlos Arce y Roberto Fernández; Marcelo Martins y Víctor Abregó. César Farías. Ecuador: Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Robert Arboleda, Xavier Arreaga y Pervis Estupiñán o Pedro Perlaza; Angel Mena, Carlos Gruezo, Beder Caicedo y Renato Ibarra; Michael Estrada y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.

Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Robert Arboleda, Xavier Arreaga y Pervis Estupiñán o Pedro Perlaza; Angel Mena, Carlos Gruezo, Beder Caicedo y Renato Ibarra; Michael Estrada y Enner Valencia. Gustavo Alfaro. Árbitro: Wilson Sampaio, de Brasil.

Wilson Sampaio, de Brasil. Estadio: Hernando Siles, de La Paz.

Hernando Siles, de La Paz. Hora: 17.

17. TV: TV Pública.

Conforme a los criterios de Más información