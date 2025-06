Bomba en Platense: renunciaron Sergio Gómez y Favio Orsi a diez días de haber salido campeones

Platense, campeón vigente del fútbol argentino, se quedó sin conducción técnica. O, mejor dicho, sin entrenadores: Sergio Gómez y Favio Orsi presentaron este miércoles la renuncia, apenas 10 días después de la épica consagración ante Huracán, en lo que es la primera estrella de la historia del Calamar.

Así se lo confirmaron a LA NACION desde la entidad de Saavedra, en donde lamentan la decisión, pero sabían que era un escenario posible.

“Estamos realmente orgullosos, esa es la palabra que nos encuentra. De nuestro camino recorrido, de habernos reencontrado con Platense y de haber podido darle un título que todos soñábamos. Orgullosos del plantel que nos tocó dirigir, donde siempre los más importantes terminan siendo los jugadores. Tuvimos un grupo a la altura, que se animó a competir siempre", había declarado Orsi en la conferencia posterior a la consagración.

La emoción de Orsi y Gómez, primeros DTs campeones del fútbol argentino con Platense Joaqu√≠n Camiletti - Getty Images South America

En cuanto a la magnitud del logro, Gómez sentenció esa tarde: “Yo primero quiero arrancar agradeciendo a Dios que nos trajo hasta acá. No tenemos idea de lo que pasó, es algo que en 120 años no se había conseguido. No tengo palabras”.

La última postal de ambos como entrenadores fue en la caravana que revolucionó el barrio de Saavedra el lunes de la semana pasada, un día después de la vuelta olímpica en Santiago del Estero.

La noticia sorprendió a propios y extraños, y hay “mucha tristeza” en el club, donde el contrato entre las partes los unía hasta fin de año. No hubo conflictos internos ni roces con la dirigencia. Tampoco rumores de ofertas concretas desde otro club. Lo que sí sobrevuela es la sensación de ciclo cumplido de parte de los entrenadores. Una idea de que el objetivo principal, que parecía tan lejano como utópico al asumir, había sido cumplido con creces. Y que nada sería igual después de eso.

Gómez, Orsi, y las indicaciones para los jugadores de Platense durante la final Juan Jose Garcia

Un ciclo inolvidable

Orsi y Gómez llegaron a Platense en febrero de 2024, tras una destacada experiencia en Atlético Tucumán, club en el que habían sostenido un rendimiento más que digno pese a los limitados recursos. Su arribo al Calamar se dio en medio de un recambio profundo, con un plantel que buscaba identidad, fortaleza y ambición tras años de permanencia discreta en la Primera División, y después de una inolvidable final de la Copa de la Liga que se le escapó por poco ante Rosario Central (derrota 1 a 0) a fines de 2023.

En una temporada y media, la dupla dirigió 57 partidos, con un saldo de 25 victorias, 17 empates y 15 derrotas. Más allá de los números, lo que definió su paso fue la construcción de un equipo sólido, pragmático y eficaz, capaz de competir de igual a igual con rivales de mayor jerarquía económica y futbolística.

Pero fue en el primer semestre de 2025 cuando se dio el punto de inflexión. Con una campaña impecable, Platense se consagró campeón del Torneo Apertura, en lo que fue el primer título oficial de Primera División en la historia del club. Un logro impensado en las vísperas de la temporada, y que colocó al Calamar en el foco del fútbol nacional. Con un plus inolvidable: derrotando a Racing, River y San Lorenzo como visitantes, antes de superar 1 a 0 a Huracán en la gran final de Santiago del Estero.

Orsi y Gómez hicieron historia en Platense EDUARDO RAPETTI - AFP

Platense, que el 25 de mayo pasado cumplió 120 años de existencia, atravesó décadas de altibajos, descensos y regresos, pero nunca había podido dar el salto definitivo y sumarse al selecto grupo de campeones. Su último gran hito había sido el ascenso a Primera en 2020, y desde entonces se había sostenido con campañas regulares.

El título logrado bajo la conducción de Orsi y Gómez rompió todos los moldes. Con una base sólida en defensa, un mediocampo combativo y una delantera eficaz, el equipo se convirtió en un rival difícil de vencer en entrega y compromiso, y consolidó una identidad colectiva que emocionó a sus hinchas.

El título, además, le aseguró a Platense la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y la posibilidad de definir el Trofeo de Campeones a fin de año contra el campeón del Clausura, que comienza a fines de julio. Sin embargo, será otro cuerpo técnico el que afronte ese desafío.

Hasta el momento se desconoce cómo continuará la carrera de la dupla técnica, mientras que tampoco hay nombres de posibles sucesores en un club de Platense que ya los extraña.