Sebastián Vignolo y Diego Latorre defendieron fuertemente la decisión de Boca Juniors de contratar al arquero Javier García Crédito: Instagram

20 de agosto de 2020 • 11:44

Anoche en el programa Fox Sports Radio se armó un interesante debate por la llegada del arquero Javier García a Boca, debido a que es un reconocido amigo íntimo de Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del club xeneize.

El periodista Renato Della Paolera inició la charla sobre la probable contratación del exarquero de Racing y se preguntó: "Yo percibo que hay demasiado interés para que Javier García llegue a Boca. ¿Ustedes creen que Boca lo necesita?". Luego se dirigió al comentarista Diego Latorre: "Vos, como exfutbolista, ¿Cómo está visto por los jugadores dentro de un vestuario cuando llega una persona que está tan identificada con alguien superior? García con Riquelme son casi como hermanos", soltó el periodista.

Rápidamente, Latorre contestó: "Primero, estoy seguro que Riquelme no va a comprar un jugador priorizando los intereses personales y no los intereses de Boca. Román adora a Boca y justamente está ahí para tomar decisiones. Segundo, no creo que algún jugador se ofrezca como alcahuete para ir trasladando las noticias de un vestuario a un dirigente, salvo alguna mala persona, que enseguida se detecta en cualquier grupo. Y tercero, no creo que Riquelme sea un tema de vestuario", sentenció Latorre.

El arquero Javier García, que llega como jugador libre tras su paso por Racing, firmó su contrato hasta diciembre 2022 y regresa al club donde se formó Crédito: Twitter @BocaJrsOficial

"Hablan de Javier García como si fuese un arquero que le tirás la pelota y se le cae de las manos. Es un buen arquero, en Tigre lo adoran y en Racing tuvo una destacada actuación en la que, para muchos, fue la victoria más importante contra Independiente", aseguró Sebastián "Pollo" Vignolo.

Boca suma sus dos primeros refuerzos para el equipo de Miguel Angel Russo: Edwin Cardona y Javier García

Posteriormente, el conductor siguió con su defensa del, ahora, dirigente y agregó: "Riquelme es una persona que está metida 100% en el club. Boca ha delegado el fútbol en gente que sabe. Riquelme, ni como jugador ni mucho menos como dirigente, puso sus intereses por delante del bien de Boca. A Riquelme no le hace falta hacer amistades ni negocios en Boca. Bórrenselo de la cabeza".

Vignolo luego contó que después del título de Boca trataron de contactar a Riquelme y que el ídolo se negó. "¿Lo vieron salir en la foto del Boca campeón, o lo vieron unos minutos antes tomando mates en el palco?", remató el conductor subrayando la intención de Riquelme de no generar controversias en el vestuario.