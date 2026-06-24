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Bosnia-Herzegovina vs. Qatar, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo B se disputará a las 16 horas en el Seattle Stadium; todos los detalles del encuentro
Así es la pelota oficial del Mundial
Como ocurre desde hace décadas, la FIFA presentó una pelota especialmente diseñada para la Copa del Mundo. El balón combina innovación tecnológica con elementos visuales inspirados en los países anfitriones.
Además de utilizarse en todos los partidos oficiales, se convierte en una de las piezas más buscadas por coleccionistas e hinchas de todo el mundo.
Hora, TV y dónde ver online Bosnia-Herzegovina vs. Qatar
El partido entre Bosnia-Herzegovina y Qatar podrá verse EN VIVO por DSports 2, Paramount+, Flow (Canal 110), desde las 16 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Bosnia-Herzegovina y Qatar.
LA NACION
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