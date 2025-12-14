Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

La temporada 2025-2026 del fútbol de Europa está llegando al primer semestre de competencia y hay una ardua lucha en los primeros puestos de la clasificación de la Bota de Oro, el prestigioso galardón que reconoce al máximo artillero entre todos los torneos del Viejo Continente con una calificación que no es por tantos anotados sino por puntos en relación a en qué torneo se convierten.

El líder es el inglés Harry Kane con 36 unidades gracias a los 18 tantos que anotó en la Bundesliga para Bayern Múnich. Lo persigue Erling Haaland con 34 tantos producto de los 17 festejos que aportó a Manchester United en la Premier League de Inglaterra mientras que el podio lo completa el francés Kylian Mbappé, protagonista de 16 anotaciones en La Liga de España para Real Madrid.

Líderes de la Bota de Oro 2024-25

Harry Kane (Bayern Munich) - 36 puntos

Erling Haaland (Manchester City) - 34

Kylian Mbappé (Real Madrid) - 32

Darko Lemajić (RFS) - 28

Ayase Ueda (Feyenoord) / August Priske (Djurgårdens IF) / Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 FF) / Ibrahim Diabate (GAIS) - 27

Erling Haaland lleva 17 goles con Manchester City en la Premier League de Inglaterra Kin Cheung - AP

La tabla de la Bota de Oro se conforma de julio a junio del año posterior, es decir, durante la temporada europea. Se trata de uno de los premios individuales más importantes del fútbol y cuantifica los goles de cada jugador en las ligas europeas a lo largo del año, con mayor o menor cantidad de puntos según la “dificultad” para convertirlos, es decir, según en la liga que se festejan. Se otorgan dos unidades por cada acierto en las cinco competencias más importantes -Premier League de Inglaterra, Bundesliga de Alemania, Liga de España, Serie A de Italia y Ligue 1 de Francia- y 1,5 por cada anotación en el resto de las competiciones locales.

Las estadísticas se cuentan siempre dentro del Viejo Continente, motivo por el cual hay jugadores que, a pesar de anotar decenas de tantos en otro rincón del planeta, no entran en la pelea por el galardón. Así ocurre en esta temporada, otra vez, con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El portugués sigue su carrera en Al Nassr de Arabia Saudita mientras que el argentino pertenece a Inter Miami de Estados Unidos, donde este año fue campeón de la MLS y recibió la Bota de Oro por haber sido quien más tantos convirtió en la etapa regular.

Lionel Messi recibió la Bota de Oro de la MLS por haber sido el goleador de la etapa regular Marta Lavandier - AP

Ambos son los máximos ganadores del galardón, cuando todavía brillaban en Europa: el luso acumula cuatro premios y el rosarino, seis -todos las obtuvo cuando se desempeñaba en Barcelona-.

Máximos ganadores de la Bota de Oro