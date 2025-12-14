Mundial 2026: cuándo es y todo lo que se sabe

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 será inédito porque por primera vez en la historia habrá 48 seleccionados participantes y eso hace que se amplíe la cantidad de días, partidos y sedes como así también el formato de juego.

La pelota empezará a rodar el 11 de junio próximo con el duelo entre el combinado mexicano y Sudáfrica en el estadio Azteca, mismos equipos que se enfrentaron en la apertura de Sudáfrica 2010. El torneo se frenará el 19 de julio con la definición en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Serán, en total, 104 partidos en 39 días en 16 sedes, de las cuáles 11 están en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

El formato de competencia, por la incursión de 16 equipos más que en las últimas siete citas ecuménicas hasta Qatar 2022, se modificó y se deben disputar ocho cotejos para llegar a la gloria máxima. En la primera etapa los equipos se enfrentarán todos contra todos a una ronda (3 partidos) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzarán a los 16avos de final, el cruce que se añadió. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.

Las sedes de la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos

Mercedes Benz Stadium - Atlanta: Es la cancha del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y de los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL). Tiene capacidad para 71.000 espectadores.

El estadio Mercedes Benz de Atlanta, Estados Unidos, es una de las sedes del Mundial 2026 @MBStadium

Gillette Stadium - Boston: También es compartido por un equipo de la NFL, New England Patriots, y otro de la MLS, New England Revolution. Tiene capacidad para 65.878 hinchas.

También es compartido por un equipo de la NFL, New England Patriots, y otro de la MLS, New England Revolution. Tiene capacidad para 65.878 hinchas. AT&T Stadium - Texas: Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105,000 personas para eventos con público de pie.

Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105,000 personas para eventos con público de pie. NRG Stadium - Houston: Cubierto con un techo retráctil y capacidad para 72.000 espectadores. Es la sede de Houston Texas de la NFL y de Houston Dynamo de la MLS.

Cubierto con un techo retráctil y capacidad para 72.000 espectadores. Es la sede de Houston Texas de la NFL y de Houston Dynamo de la MLS. Arrowhead Stadium - Kansas: Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas.

Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas. Estadio SoFi - Los Angeles: Es un estadio de última generación inaugurado en 2020 con un costo de casi 5.000 millones de dólares, con 70.000 asientos.

Es un estadio de última generación inaugurado en 2020 con un costo de casi 5.000 millones de dólares, con 70.000 asientos. Hard Rock Stadium - Miami: Suele albergar los partidos de Miami Dolphins de la NFL, como así también otros destacados eventos deportivos como el US Open de tenis, uno de los cuatro Grand Slams. Fue inaugurado en 1987 y tiene capacidad para 67.000 personas.

El Hard Rock Stadium de Miami, Florida, tiene capacidad para 65.000 espectadores

MetLife Stadium - Nueva Jersey: Ubicado en East Rutherford, es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants. Entran 82.500 hinchas y fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina.

México

Estadio Azteca - Ciudad de México: Inaugurado en 1966 y con capacidad para 83.264 personas, fue el primero en albergar dos finales de Mundiales y será el primero en hacer lo propio con tres encuentros inaugurales.

Inaugurado en 1966 y con capacidad para 83.264 personas, fue el primero en albergar dos finales de Mundiales y será el primero en hacer lo propio con tres encuentros inaugurales. Estadio Akron - Jalisco: Casa de Chivas de Guadalajara. Abrió sus puertas en 2010 con un diseño vanguardista que alude a la figura de un volcán. Entran 46.000 espectadores.

Casa de Chivas de Guadalajara. Abrió sus puertas en 2010 con un diseño vanguardista que alude a la figura de un volcán. Entran 46.000 espectadores. Estadio BBVA - Monterrey: Es el estadio de Rayados de Monterrey. Se inauguró en 2015 y tiene un aforo de 53.000 personas.

El estadio BBVA de Monterrey es uno de los tres recintos de México que albergarán partidos del Mundial @msl

Levi’s Stadium - San Francisco: Fue inaugurado en 2014 y tiene un aforo de 68.500 asientos. Es el estadio de los emblemáticos San Francisco 49ers de la NFL.

Fue inaugurado en 2014 y tiene un aforo de 68.500 asientos. Es el estadio de los emblemáticos San Francisco 49ers de la NFL. Lumen Field - Seattle: Es la cancha de dos equipos de fútbol, Seattle Sounders de la liga masculina (MLS) y OL Reign de la femenina (NWSL), así como de los Seattle Seahawks de la NFL. Abrió sus puertas en 2002 y tiene un aforo de 68.000 espectadores.

Canadá

BMO Field - Toronto: Sede de Toronto FC de la MLS. Fue inaugurado en 2007 y uenta con una capacidad para 45.000 fanáticos.

Sede de Toronto FC de la MLS. Fue inaugurado en 2007 y uenta con una capacidad para 45.000 fanáticos. BC Place - Vancouver: Finalizado en 1983, es el recinto de Vancouver Whitecaps de la MLS y de BC Lions, un club de fútbol americano de Canadá. Tiene capacidad para casi 60.000 espectadores.

La pelota del Mundial 2026

Trionda, de la marca Adidas, es una pelota especial que homenajea a cada una de las naciones, en 104 partidos. Tiene “características extraordinarias e innovadoras de su diseño“, según precisa la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en su descripción. Cuenta con patrones rojo, verde y azul que ”rinden homenaje a los tres países coanfitriones” y una “novedosa construcción” de cuatro paneles con “fluidas figuras geométricas” que “reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre”.

a date with destiny 💭🏆

una cita con el destino 💭🏆@FIFAWorldCup @miseleccionmx pic.twitter.com/dcInWoKzFt — adidas Football (@adidasfootball) December 5, 2025

Los paneles, extiende su explicación, “confluyen para formar un triángulo en el centro del balón en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones”. Además, está adornada con iconografía que representa a cada país: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa del Mundo.

La pelota tiene “innovaciones para mejorar el rendimiento”, asegura la FIFA. “Su composición, a partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. De este modo, se conforma una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme“, detalló.

Las mascotas del Mundial 2026

Desde que el León Willie irrumpió en Inglaterra 1966, cada torneo tiene su mascota representativa del país anfitrión y para la cita ecuménica venidera, la de Estados Unidos-Canadá México 2026, la insignia serán tres animales.

Hay una mascota por cada nación: Maple por Canadá, Zayu por México y Clutch por Estados Unidos.

La mascota de Canadá, Maple, es un alce y su nombre refiere a la hoja de arce, símbolo nacional. Es un arquero creativo y resiliente, amante del arte urbano y la música.

es un alce y su nombre refiere a la hoja de arce, símbolo nacional. Es un arquero creativo y resiliente, amante del arte urbano y la música. La mascota de México, Zayu, es un jaguar y la identidad significa unidad, fortaleza y alegría. Es un delantero y representa la fuerza y la historia del jaguar en la cultura mesoamericana.

es un jaguar y la identidad significa unidad, fortaleza y alegría. Es un delantero y representa la fuerza y la historia del jaguar en la cultura mesoamericana. La mascota de Estados Unidos, Clutch, es un águila calva. Se trata de un personaje que busca alcanzar nuevas alturas y representa el espíritu de Estados Unidos. Es un mediocampista que se dedica a unir personas.

Las mascotas del Mundial FIFA 2026 serán una por cada país

Fixture del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Grupo A

Fecha 1

México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Corea del Sur vs. UEFA D – Jueves 11 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 2

UEFA D vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio a las 22 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

UEFA D vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey.

Grupo B

Fecha 1

Canadá vs. UEFA A – Viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.

Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio a las 16 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Suiza vs. UEFA A – Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio a las 19 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio a las 16 en el BC Place de Vancouver.

UEFA A vs. Qatar – Miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Grupo C

Fecha 1

Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Haití vs. Escocia – Sábado 13 de junio a las 22 en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 2

Escocia vs. Marruecos – Viernes 19 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston.

Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio a las 22 en el estadio de Philadelphia.

Fecha 3

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio a las 19 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Marruecos fue semifinalista en el Mundial de Qatar 2022 Alex Livesey - Danehouse - Getty Images Europe

Grupo D

Fecha 1

Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Australia vs. UEFA C – Sábado 13 de junio a la 1 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 2

UEFA C vs. Paraguay – Viernes 19 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 3

UEFA C vs. Estados Unidos – Viernes 26 de junio a las 23 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio a las 23 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Grupo E

Fecha 1

Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Costa de Marfil vs. Ecuador – Domingo 14 de junio a las 20 en el estadio de Philadelphia.

Fecha 2

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto.

Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Fecha 3

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia.

Grupo F

Fecha 1

Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas.

UEFA B vs. Túnez – Domingo 14 de junio a las 23 en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 2

Países Bajos vs. UEFA B – Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio a la 1 en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 3

Japón vs. UEFA B – Jueves 25 de junio a las 20 en el AT&T Stadium de Dallas.

Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio a las 20 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Países Bajos anhela ser campeón del Mundial por primera vez en su historia Ashley Landis - AP

Grupo G

Fecha 1

Irán vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Bélgica vs. Egipto – Lunes 15 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 2

Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio a las 22en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Egipto vs. Irán – Sábado 27 de junio a las 00 en el Lumen Field de Seattle.

Nueva Zelanda vs. Egipto – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver.

Grupo H

Fecha 1

España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 3

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston.

Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara.

Grupo I

Fecha 1

Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

FIFA 2 vs. Noruega – Martes 16 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 2

Francia vs. FIFA 2 – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fecha 3

Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston.

Senegal vs. FIFA 2 – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.

Kylian Mbappé es la bandera de Francia, que anhela su tercera estrella en el Mundial Christophe Ena - AP

Grupo J

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

Grupo K

Fecha 1

Portugal vs. FIFA 1 – Miércoles 17 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio a las 23 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

FIFA 1 vs. Colombia – Martes 23 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.

FIFA 1 vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Grupo L

Fecha 1

Inglaterra vs. Croacia – Miércoles 17 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas.

Ghana vs. Panamá – Miércoles 17 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

Fecha 2

Inglaterra vs. Ghana – Martes 23 de junio a las 17 en el Gillette Stadium de Boston.

Panamá vs. Croacia – Martes 23 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

Fecha 3

Panamá vs. Inglaterra – Sábado 27 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Croacia vs. Ghana – Sábado 27 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

Croacia estuvo entre los mejores cuatro seleccionados en los últimos dos mundiales Ebrahim Noroozi� - AP�

16avos de final

2º Grupo A vs. 2º Grupo B – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

1º Grupo F vs. 2º Grupo C – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

1º Grupo E vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

1º Grupo J vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Octavos de final

Ganador 16avos de final 2 vs. Ganador 16avos de final 5 – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.

Ganador 16avos de final 1 vs. Ganador 16avos de final 3 – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.

Ganador 16avos de final 4 vs. Ganador 16avos de final 6 – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Cuartos de final

Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final