Bota de Oro de la MLS: así está la tabla de goleadores, con Lionel Messi

Este sábado finaliza la etapa regular de la Major League Soccer (MLS) 2025. 16 equipos, entre los que se encuentra el Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, definirán su posición final y, en consecuencia, conocerán a su rival de la primera instancia de playoffs. Por otro lado el 10 argentino, ganador de todos los premios posibles en Europa, aspira a ganar los dos galardones más importantes en el plano norteamericano: la Bota de Oro que le corresponde al goleador y el MVP al mejor.

El astro argentino fue distinguido como el MVP en la última campaña, la primera que protagonizó de forma completa con la camiseta de las Garzas. En este curso puede erigirse en el primer futbolista que revalida el galardón en las tres décadas de existencia de la MLS y en el segundo en poseer dos premios de este calibre tras lo hecho por el serbio Predrag Radosavljević en 1997 y 2003. Todo se definirá este sábado, ya que los tantos convertidos en los playoffs no cuentan en la lucha por la Bota de Oro.

Lionel Messi con el premio entregado como jugador MVP de la MLS 2024 (Foto: Instagram @leomessi)

Lo que sí sería una novedad para el ganador de ocho Balones de Oro sería consolidarse como el máximo artillero del certamen. Antes de la jornada final de este sábado, encabeza la lista de artilleros con un excepcional registro de 26 goles en 27 partidos, superando por dos al gabonés Denis Bouanga, de Los Angeles FC, y por tres al inglés Sam Surridge, de Nashville. El rosarino lidera la carrera a pesar de que afrontó tres y seis jornadas menos que Bouanga y Surridge, respectivamente.

“Intentaremos hacer todo lo posible para ayudarlo”, anticipó Javier Mascherano, DT de Inter Miami. Además, Inter Miami tiene un objetivo en su visita al Nashville del inglés Surridge. El conjunto floridano ocupa la tercera posición de la Conferencia Este y tiene la posibilidad de subir un puesto si Cincinnati pierde frente a Montreal. El club de Ohio tiene 62 puntos, la misma cantidad que Inter pero con ventaja en el virtual desempate; ninguno de ellos puede ya alcanzar al líder, Philadelphia Union, que suma 66 unidades.

Frente a Nashville, Inter Miami intentará ganar para escalar posiciones en la tabla CHANDAN KHANNA - AFP

La clasificación de la etapa regular dictamina la localía para los playoffs, que se pondrán en marcha el próximo viernes.

Tabla de goleadores de la MLS 2025