Cuántos Balones de Oro tiene Lionel Messi: una por una, todas las premiaciones del hombre récord

Este lunes, en París, se revelará el ganador del Balón de Oro 2025. El galardón individual más importante tendrá un nuevo dueño, ya que ninguno de los 30 nominados fue elegido como Mejor Jugador del mundo en el pasado. El máximo ganador de la historia, por amplia diferencia, es Lionel Messi, quien por segundo año consecutivo no figura entre los candidatos: se adjudicó el premio ocho veces, la última de ellas en 2023.

Entre el argentino y Cristiano Ronaldo dominaron el planeta fútbol en las últimas décadas y se repartieron 13 de los últimos 16 Balones de Oro. El rosarino lo ganó en ocho oportunidades, el primero de ellos en 2009, mientras que el nacido en la Isla de Madeira, Portugal, sumó cinco, el primero en 2008 y el último en 2017. Los dos transitan el último tramo de sus carreras en destinos menos competitivos que Europa: ‘Leo’, con 38 años, está en el Inter Miami de Estados Unidos, y ‘CR7′, con 40, juega en el Al Nassr de Arabia Saudita.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo monopolizaron el Balón de Oro durante 15 años, pero ya no son candidatos Archivo

Fueron 15 temporadas en las que apenas dejaron hueco para que se filtrara alguna otra individualidad. Solo lo consiguieron en 2018 Luka Modric, subcampeón del mundo con Croacia y de la Champions League con Real Madrid, y en 2022 Karim Benzema, colosal en la 14° Orejona que acabó en las vitrinas del museo del Santiago Bernabéu. El primero en ganarlo sin ellos entre los ternados, en tanto, fue Rodri, campeón de la Eurocopa 2024 con España y ganador de la Champions con Manchester City.

Además de las veces en las que Messi y Cristiano se quedaron con el Balón de Oro, hubo otras en las que terminaron entre los tres finalistas. La ‘Pulga’ fue segundo cinco veces (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), todas por detrás de ‘CR7′ y tercero una vez, en 2007, cuando lo ganó Kaká. El ‘Bicho’, por su parte, finalizó como escolta en seis ocasiones (2007, 2009, 2011, 2012, 2015 y 2018) y tercero únicamente en 2019.

Lionel Messi sigue brillando en Inter Miami, ya alejado de los flashes de las mejores ligas del mundo ALIKA JENNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todos los ganadores del Balón de Oro