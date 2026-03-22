Botafogo echó a Martín Anselmi, entrenador argentino que apenas estuvo tres meses en el cargo

Botafogo de Brasil despidió este domingo a Martín Anselmi, entrenador argentino que había sido designado en el cargo el 22 de diciembre de 2025. Estuvo apenas tres meses, donde dirigió en 18 encuentros con 7 victorias, dos empates y nueve derrotas. Ya venía cuestionado por los hinchas y la directiva, pero la decisión se tomó ahora, el día después que su equipo le gane a Bragantino por 2-1, pero en la previa del comienzo de las competiciones continentales: Botafogo jugará la Copa Sudamericana y será rival de Racing en la etapa de grupos.

El técnico de 40 años había firmado un contrato con el Glorioso hasta finales de 2027 y llegó para cubrir la vacante dejada por Davide Ancelotti, hijo de Carletto, entrenador de la selección de Brasil. Y Anselmi venía de dirigir en Portugal, en donde fue despedido tras su eliminación en el Mundial de Clubes 2025. En Porto también estuvo poco tiempo: dirigió apenas 21 partidos, con diez triunfos, seis empates y cinco derrotas.

Más allá de dirigir también a Cruz Azul y Unión La Calera de Chile, su mejor paso como DT lo tuvo en Independiente del Valle, donde cosechó la Copa Sudamericana y la de Ecuador 2022 y la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Ecuador 2023.

O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22).



Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética… pic.twitter.com/MgyBmESIGK — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2026

En su cuenta de twitter, “Botafogo anuncia que el argentino Martín Anselmi ya no es el entrenador del primer equipo. La decisión le fue comunicada al técnico la mañana de este domingo (22 de marzo). Si bien apreciamos enormemente a Anselmi y a su cuerpo técnico, y respetamos profundamente su dedicación y ética de trabajo, no hemos visto la evolución, el progreso ni los resultados que esperamos de un club campeón, y creemos que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos esta temporada y en las siguientes. Por lo tanto, el Club explorará otras vías en su proyecto deportivo”, empieza el comunicado.

Y continúa la explicación: “John Textor y el Departamento de Fútbol están buscando un nuevo entrenador para afrontar los retos de la temporada 2026. Rodrigo Bellão, entrenador de la selección Sub 20, se hará cargo del equipo de forma interina. La selección alviniego retomará los entrenamientos el próximo martes (24) en el Botafogo CT. Botafogo agradece a Anselmi y a sus ayudantes sus servicios y les desea éxito en sus futuros proyectos".

Según afirman desde el medio O Globo, los jugadores del Botafogo intentaron revertir la expulsión de Martín Anselmi. Los líderes del equipo se pusieron en contacto con John Textor para intentar hacerle cambiar de opinión, pero el propietario de SAF se mantuvo firme en su postura. El despido también habría generado opiniones encontradas dentro del departamento de fútbol y la SAF (Administración Deportiva). Botafogo tendrá que pagar al entrenador el importe íntegro del contrato, que era válido hasta finales de 2027.

Martin Anselmi en su etapa en Porto MIGUEL RIOPA - AFP

Mientras tanto, también hubo novedades en Cruzeiro, otro equipo de Brasil que será rival de Boca en la Copa Libertadores. Y el tema también está referido al cambio de entrenadores. El portugués Artur Jorge deja Qatar en medio de la guerra en Oriente Medio y regresa a Brasil, confirmó este domingo el club de Belo Horizonte en un cable difundido por la agencia AFP. Artur Jorge, de 54 años, tendrá su segunda etapa en el fútbol brasileño, luego de haber llevado alBotafogoa un histórico doblete en 2024, con los títulos del Brasileirao y la Copa Libertadores.

“Llega al Cabuloso con contrato válido hasta el final de 2027″, informó el equipo belorizontino en un mensaje en redes sociales. Reemplaza al exseleccionador brasileño Tite, despedido el domingo pasado.

Artur Jorge, con la Copa Libertadores ganada como DT de Botafogo X @botafogo

Artur Jorge estuvo ocho meses en el banquillo del Fogao en su paso anterior en Brasil y, previamente, había comandado al Sporting Braga en Portugal. Desde enero de 2025, el portugués entrenaba al Al-Rayyan de Qatar, con el que tenía contrato hasta junio de 2027. Aunque llevó al Cruzeiro a ganar el campeonato estatal de Minas Gerais, Tite fue destituido por un pobre inicio en la liga brasileña. El equipo aún no conoce la victoria en el torneo y apenas ha sumado tres puntos en siete partidos.

El miércoles, Cruzeiro perdió 2-1 en su visita al Athletico Paranaense, con el auxiliar Wesley Carvalho en el banco de suplentes. Este domingo, se enfrenta en casa al Santos de Neymar.

En la Copa Libertadores, el Cruzeiro comparte el Grupo C con Boca, Universidad Católica (Chile) y Barcelona de Guayaquil (Ecuador).