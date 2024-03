Escuchar

El Brasil gris y desorientado de 2023 estaba urgido por cambiar la dinámica negativa. El estancamiento era demasiado profundo para un seleccionado con su potencial y recursos. Estaba instalado en una crisis. Llegó el golpe de efecto, con un director técnico debutante, un goleador de 17 años, ante Inglaterra y en Wembley. Una conjunción para mirar el futuro con más confianza y optimismo, a tres meses del comienzo de la Copa América en los Estados Unidos.

Hará falta tiempo para saber cómo se asienta el nuevo proyecto, pero lo concreto es que el punto de partida fue estimulante. Brasil, en un amistoso parejo y entretenido, venció 1-0 a Inglaterra en la catedral del fútbol. A diez minutos del final, y diez después de haber reemplazado a Rodrygo, el juvenil Endrick marcó el gol de la victoria. Tuvo el mérito de acompañar un ataque en el que la definición de Vinicius fue despejada por el arquero Jordan Pickford. La pelota le cayó al delantero de Palmeiras para que la empujara al gol.

Cuando cumpla 18 años, Endrick se incorporará a Real Madrid, que pagó 45 millones de euros por su pase. Con 17 años y 243 días, el atacante se ubicó en el cuarto lugar entre los goleadores más precoces de la historia del seleccionado brasileño. El primer puesto, cómo no, es de Pelé, con 16 años y 257 días; segundo aparece Edu, con 16 y 306, y tercero, Ronaldo, con 17 y 228. Endrick desplazó a Coutinho (ex Santos de la época de Pelé), que ahora pasó al quinto escalón, con 17 y 323.

Bruno Guimaraes intenta dejar atrás la barrida de Gordon Alastair Grant - AP

De físico compacto y fornidos cuádriceps, Endrick estuvo cerca de marcar el 2-0 en la última jugada del encuentro, en un mano a mano que le tapó Pickford. Fue su tercer partido en el seleccionado, tras disputar ocho minutos ante Colombia y 18 contra la Argentina, en sendas derrotas por las eliminatorias.

Brasil festejó al final como hacía rato no lo hacía. Le cortó un invicto de 10 encuentros (ocho éxitos y dos empates) a Inglaterra, que no caía desde el Mundial de Qatar y tomó este ensayo de cara a la Eurocopa de Alemania, que se disputará en junio.

Con la dupla del Real Madrid (Vinicius y Rodrygo) como titulares, el nuevo entrenador, Dorival Jr, dispuso una formación con cinco debutantes, mayormente en puestos defensivos. Sin los lesionados Alisson Becker y Ederson, en el arco se presentó Bento (Athletico Paranaense). En la línea de cuatro, junto a al experimentado Danilo estuvieron por primera vez Fabricio Bruno, Beraldo y Wendell. El otro que estuvo de estreno fue el volante de contención João Gomes.

La renovación es tan amplia que el plantel vuelve a tener una psicóloga después de 10 años sin un profesional de esa especialidad. “Me salvó la vida de la noche a la mañana, estaba tocando fondo. Es importante que la selección cuente con un psicólogo que ayude a los jugadores. Solo nosotros sabemos la presión a la que estamos sometidos; no solo en el campo, sino también fuera de él”, expresó hace unos días Richarlison, que este sábado fue suplente.

Si en Wembley se enfrentan Inglaterra y Brasil, la condición de partido amistoso queda relativizada. El interés está garantizado y nada de lo que ocurra es trivial o despojado de valor porque no hay tres puntos oficiales en juego. Después de seis años y medio, se vieron las caras el tercero y el quinto del ranking FIFA. Dos seleccionados de peso, condicionados por la coyuntura del momento. Inglaterra, en un proceso más consolidado, con Gareth Southgate en camino a cumplir ocho años en la dirección técnica. En cambio, Brasil se aboca a un nuevo ciclo para intentar salir del prolongado pozo en el que cayó desde la eliminación en el Mundial de Qatar.

Brasil viene de un desconcierto que le duró todo 2023. Tras la salida de Tité, se inclinó por el interinato de Fernando Diniz -al mismo tiempo era entrenador de Fluminense-, mientras la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) vendía que tenía un acuerdo con Carlo Ancelotti para mediados de este año. El DT italiano agradecía el ofrecimiento, pero dejaba en suspenso su respuesta, que hace poco fue negativa al anunciar que renovaba contrato con Real Madrid.

Vinicius y Endrick comienzan la celebración del gol de la victoria BEN STANSALL - AFP

El plan de contingencia fue nombrar al veterano y experimentado Dorival Jr, de 61 años, que hizo toda su carrera de técnico en Brasil. Desde 2002 dirigió 25 equipos de club y este sábado debutó en el seleccionado. Es reconocido como un conductor que sabe gestionar y cohesionar los planteles. Trabajo no le falta. Brasil venía de perder los últimos tres partidos por las eliminatorias. El último, en el Maracaná frente a la Argentina, que por primera vez le ganó de visitante por la clasificación a un Mundial. En la tabla ocupa un insólito sexto puesto.

Ante Inglaterra, Brasil se sintió más cómodo al contraataque, atacando los espacios que dejaba un rival que asumía la iniciativa y se posicionaba en campo rival. El conjunto de Southgate se movió bastante cerca del área de Brasil, pero le faltó la contundencia de su goleador histórico Harry Kane, espectador en la platea a causa de una lesión. A Inglaterra no le alcanzó con la clase y la visión de Jude Bellingham. También extrañó a Bukayo Saka, lesionado.

Jude Bellingham cae ante la presión de Lucas Paquetá y Gomes BEN STANSALL - AFP

Lucas Paquetá era el patrón del medio en Brasil, con inteligentes conducciones, aunque también se excedió con varios foules. El cotejo le dejó una preocupación a Pep Guardiola por la salida a los 19 minutos del primer tiempo de Kyle Walker, con una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. A Manchester City se le viene la serie ante Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

El amistoso parecía orientado a un empate; se acercaba el final, se acumulaba el cansancio y los jugadores son conscientes de que les espera la recta final de la temporada en sus clubes. Nada de estas previsiones ocupaban a Endrick, fresco y potente, dispuesto a que este amistoso sea recordado por su oportuna y explosiva aparición.