Sufre Brasil: Estêvão se desgarró y está a un paso de perderse el Mundial 2026

La alarma en Brasil es total. Estêvão Willian, una de las grandes irrupciones del fútbol sudamericano, sufrió un desgarro de grado cuatro en el isquiotibial de la pierna derecha que pone en serio riesgo su presencia en el próximo Mundial 2026, a menos de dos meses del estreno.

El extremo, que cumplirá 19 años en dos días y actualmente se desempeña en Chelsea, debió salir a los 15 minutos del partido ante Manchester United tras un pique en el que sintió un dolor inmediato en la parte posterior del muslo. Lo que en un primer momento parecía una molestia menor —con estimaciones optimistas de entre 15 y 20 días de recuperación—, terminó siendo un diagnóstico mucho más severo tras los estudios complementarios.

Una lesión de grado cuatro en los isquiotibiales implica, en la práctica, una ruptura casi total del músculo, con tiempos de recuperación que suelen extenderse durante varios meses. En ese contexto, no solo se descarta su participación en lo que resta de la temporada, sino que también su presencia en la Copa del Mundo aparece hoy como altamente improbable.

Estevao en acción ante Leeds Nick Potts - PA

El impacto es doble. Por un lado, golpea a Chelsea, donde el juvenil ya se había ganado un lugar importante en la rotación ofensiva de un equipo en crisis en la Premier League. Por otro, sacude a la selección de Brasil, que conduce Carlo Ancelotti, y que pierde —al menos en principio— a una de sus piezas más desequilibrantes en ataque.

Estêvão venía en pleno ascenso. Surgido de Palmeiras, había sido catalogado por muchos como el mayor talento brasileño desde Neymar. Su impacto no era solo potencial: acumulaba cinco goles en sus últimos seis partidos con la selección y mostraba una adaptación sorprendente al fútbol europeo pese a su corta edad.

🚨 ALERTA POR ESTEVAO: por este movimiento, el joven brasileño debió ser sustituido a los 15 minutos del Chelsea - Manchester United...



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La situación médica abre ahora un debate: someterse a una cirugía —lo que prácticamente lo dejaría sin Mundial— o intentar un tratamiento conservador que, aunque más riesgoso, podría darle una mínima chance de llegar con lo justo. En la Confederación Brasileña de Fútbol siguen de cerca su evolución y no descartan esperarlo hasta último momento antes de definir la lista.

Además, su posible baja se suma a otro golpe reciente: la lesión de Rodrygo, lo que empieza a debilitar seriamente el frente de ataque de la “Verdeamarela”. En ese escenario, nombres como Neymar o alternativas del fútbol local vuelven a ganar terreno en la consideración.

Su posible baja se suma a una lista que sigue agrandándose a medida que se acerca la gran cita.

El francés Ekitike se rompió el tendón de Aquiles derecho y no podrá jugar el Mundial Jon Super - AP

Hace apenas seis días Hugo Ekitike, delantero de Liverpool, sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho y no solo se perderá el tramo decisivo de la temporada, sino también el Mundial 2026 con la selección de Francia.

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial del club inglés, luego de los estudios realizados tras la lesión que el atacante de 23 años sufrió en el duelo de Champions League frente al Paris Saint-Germain en Anfield.

Se trata de una de las lesiones más temidas en el fútbol. La rotura del tendón de Aquiles implica, en la mayoría de los casos, una recuperación prolongada que rara vez baja de los nueve meses.

Rodrygo, jugador de Real Madrid y selección de Brasil, se rompió los ligamentos y se perderá el Mundial

Otro caso impactante es el ya nombrado del brasileño Rodrygo. El delantero de Real Madrid sufrió la rotura de ligamentos cruzados y del menisco externo de la rodilla derecha en el duelo ante Getafe del 2 de marzo. La confirmación de la gravedad llegó apenas un día después, justo a 100 días del Mundial, y lo dejó fuera de competencia por varios meses, una baja sensible para el equipo de Carlo Ancelotti.

En Inglaterra, Jack Grealish también quedó descartado. El mediocampista, que venía sumando minutos en la Premier League, sufrió una fractura de estrés en el pie izquierdo el 18 de enero, en un partido entre Everton FC y Aston Villa. Fue operado en febrero y no llegará a tiempo.

La selección argentina también suma preocupaciones. Juan Foyth, defensor de Villarreal, sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en enero, en un partido ante Real Madrid. Con una recuperación estimada en ocho meses, su presencia en el Mundial es prácticamente imposible.

Joaquín Panichelli apareció por primera vez después de su lesión en un posteo de su papá Germán Instagram (@panichelligerman)

A esa lista se agrega Joaquín Panichelli, delantero de Racing de Estrasburgo, quien se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un entrenamiento con la selección en marzo. Será operado y recién volvería en la próxima temporada europea.

Por último, Joaquín Piquerez encendió las alarmas en la selección de Uruguay. El lateral de Palmeiras sufrió una rotura ligamentaria en el tobillo derecho en un amistoso ante Inglaterra en Wembley y deberá pasar por el quirófano. Aunque aún no hay plazos definitivos, su presencia en la Copa del Mundo está en duda.