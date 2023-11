escuchar

RÍO DE JANEIRO (Enviado especial).- La noche del 10 de julio de 2021, alrededor de 2200 argentinos fueron testigos directos de un triunfo para todos los tiempos: Argentina le ganaba a Brasil en el Maracaná la final de la Copa América, Messi lloraba el fin de su maleficio y un país entero celebraba a la distancia. ¿Esos hinchas fueron minoría? No, representaron la mitad de los espectadores totales… Por si el lector lo olvidó: eran tiempos de pandemia y restricciones casi totales. Pero este martes, cuando el escenario los vuelva a juntar, el marco será bien diferente: este domingo se agotó el remanente de entradas disponibles, por lo que el estadio lucirá a tope. Serán 69 mil espectadores. Según la empresa que comercializa los tickets, hubo picos de venta de 738 entradas por minuto. Los precios iban de 100 reales (7100 pesos argentinos) a 600 reales (43100 pesos argentinos).

A la expectativa por ver el clásico no la aplacó el muy mal momento de Brasil, que como nunca en su historia encadenó dos derrotas consecutivas en las Eliminatorias, lo que la colocó en un extraño quinto lugar en las posiciones, con 7 puntos (Argentina lidera con 12). La derrota ante Colombia en Barranquilla no frenó la demanda de entradas, aunque activó las críticas contra Fernando Diniz y los jugadores por el flojísimo desempeño.

El hostigamiento en redes sociales generó la respuesta de Paulinho, delantero de Atlético Mineiro que debutó el jueves en la selección mayor brasileña: “Nuestra lucha es diaria… Seguimos”, escribió el atacante como respuesta a los ataques por la religión que profesa.

Lesionado Vinicius en Barranquilla (ya regresó a Madrid), se especula que Diniz colocará a Gabriel Jesús en su lugar, por lo que el esquema no variará demasiado. A pesar de la falta de contención en defensa, el entrenador mantendrá la idea de jugar con dos volantes y cuatro delanteros, aunque algunos de ellos deban implicarse en el intento de recuperación de pelota. Sin un jugador creativo clásico, la prensa local reclama por la ausencia de Lucas Paquetá en la nómina: investigado en Inglaterra por supuestamente haber colaborado con un fraude en apuestas deportivas -se habría hecho amonestar adrede en un partido de West Ham, su equipo, en marzo-, el talentoso jugador no forma parte del plantel. Tampoco Richarlison, no convocado por sus bajos rendimientos en los últimos partidos.

¿Será el momento de Endrick, el prodigio de 17 años que debutó ante Colombia? No parece el mejor momento para lanzarlo a la titularidad, según se desprende de los movimientos que Brasil realizó este domingo en Granja Comary, su predio.

Lionel Messi y Richarlyson luchan por la pelota durante la final de Copa América 2021 entre Argentina y Brasil picture alliance - picture alliance

¿Y entonces? Alisson; Emerson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Augusto; Bruno Guimarães, André; Rapinha, Rodrygo, Gabriel Jesús y Martinelli asoma como la formación titular. Así, los cambios serían apenas dos: el mencionado ingreso de Gabriel Jesús por Vinicius y el de Carlos Augusto por Renán Lodi en el lateral izquierdo.