Brasil vs. Haití, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Brasil y Haití correspondiente al grupo C del Mundial 2026 se disputará este viernes 19 de junio a las 21.30 h en el Philadelphia Stadium, ubicado en la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania.

El presente de los seleccionados

Brasil llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su presentación anterior ante Marruecos, un resultado que lo obliga a buscar los tres puntos para acomodarse en la zona. Por su parte, Haití arriba tras una ajustada caída por 1-0 frente a Escocia en el debut, por lo que necesita sumar para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

Estadísticas del grupo

Tras la primera fecha de competencia, Brasil suma un punto en la tabla de posiciones del grupo C, mientras que Haití busca estrenar su casillero de unidades. Ambos equipos protagonizan un choque clave para definir el futuro de la zona, considerando que cada punto es vital en esta etapa inicial del Mundial 2026.

Qué está en juego

Para Brasil, una victoria es fundamental para liderar o escalar posiciones en el grupo C y perfilar su clasificación a la siguiente ronda. Haití, que no sumó en el estreno, se juega una oportunidad decisiva para seguir con chances de avanzar en la competencia, siendo el resultado de este viernes determinante para sus ambiciones en el certamen.