El capítulo judicial entre el futbolista Sebastián Villa y su ex pareja, Daniela Cortés, suma en paralelo minutos televisivos. Ahora, con las declaraciones en TyC Sports de Fernando Burlando, abogado de la mujer, luego del cruce de denuncias, por violencia de género en el caso de Cortés y de extorsión, en el caso del jugador. El letrado desestimó la defensa del colombiano e informó que Daniela perdió un embarazo.

"La mujer que es víctima de violencia, aun cuando rompe esa relación que la lastima desde todo punto de vista, continúa siendo víctima por diversos actos de quien fue su agresor. El hecho de denunciarla es un acto de violencia, el hecho de exponerla con videos que no dicen absolutamente nada, ni aclaran nada en la denuncia que pretende esgrimir, también es un acto de revictimización y de violencia", sostuvo Burlando, que además subrayó: "No era necesario exponer a Daniela en ropa interior en las redes sociales y en la Justicia".

"Si Villa fue extorsionado durante todo este tiempo, no solamente tenía la posibilidad de denunciar antes a Daniela sino también tenía la oportunidad de agarrarla con las manos en la masa", profundizó el abogado de Cortés en su rechazo a la defensa del delantero.

E insistió con una pérdida de un embarazo en una situación de violencia: "Tengo la información del Sanatorio Los Arcos y desde Colombia. Ella dice que pasó en uno de esos episodios. Hay manifestaciones de profesionales que entienden que hubo violencia de género. Entonces, aleja esa postura de pensar que se auto-laceró, como quieren alegar".

"Se está hablando de que un jugador que vale 30 millones de dólares hoy no valga nada, por su propia torpeza", remató.

Suspendieron la indagatoria

Villa no será indagado , como estaba previsto, en la causa penal por violencia de género iniciada por Cortés ante la fiscal de Esteban Echeverría Verónica Pérez.

Fuentes de la defensa del jugador xeneize le manisfestaron a Télam que desde la fiscalía señalaron que la indagatoria fue suspendida para "revisar medidas de prueba en las dos causas", ya que la fiscal Pérez entiende tanto en la denuncia de Cortés como en la contradenuncia de Villa. Desde la defensa del jugador hicieron notar que "aún no habría elementos" para indagar a Villa.

Martín Apolo, abogado del delantero de Boca, había anticipado este miércoles a Télam que "Villa en la indagatoria va a sostener lo mismo que dijo al ratificar y ampliar su denuncia contra Cortés (el jueves pasado), por extorsión y amenazas". Villa declaró el jueves pasado ante la fiscal Pérez, ocasión en que ratificó y amplió su denuncia en la que sostiene que su ex novia le exigía 150 mil dólares para volver a Colombia bajo amenaza de "destruirle la carrera".

La indagatoria ahora suspendida remite a la causa penal presentada por Cortés, patrocinada por Burlando en la cual denunció golpes y amenazas contra ella y su familia, que reside en la ciudad colombiana de Medellín.

El jueves 30 de abril, Cortés ratificó la denuncia ante la fiscal Pérez, quien luego del pedido de Burlando solicitó al juez que el delantero de Boca no pudiera salir del país por 30 días, medida que el magistrado concedió. El juez de la causa, Horacio Hryb, ya había dictado una restricción perimetral de 1500 metros para que Villa no se pueda acercar a su casa en el barrio cerrado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning, en donde vivía con su ex novia.

Además, desde la defensa del jugador elogiaron la decisión del club de "esperar las decisiones de la justicia y recién allí resolver", según dijo el lunes el presidente del club de la Ribera, Jorge Ameal, quien agregó que "a la dirigencia no le temblará el pulso para tomar decisiones".