Sebastián Villa será indagado el miércoles próximo Fuente: AFP

Gabriel Di Nicola Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2020 • 20:32

La semana próxima, el delantero de Boca Juniors Sebastián Villa será indagado por presunta comisión de los delitos de amenazas y lesiones en la causa por violencia de género que se inició después de la denuncia de su novia, Daniela Cortés. Pero antes de estar en el banquillo de los acusados, el futbolista colombiano declaró como testigo en la investigación de si fue extorsionado y golpeado por ella.

Lo informaron a LA NACION fuentes con acceso a los dos expedientes tramitados ante la fiscal de Esteban Echeverría Verónica Pérez. Villa, representado por el abogado Martín Apolo , declaró ayer por videconferencia. En la audiencia virtual participó también el representante legal de Cortés, Fernando Burlando .

Según informaron fuentes cercanas a Villa, el delantero presentó una filmación para demostrar que Cortés lo había golpeado en la espalda. "Existió una situación de extorsión por parte de Cortés a Villa. No hubo violencia de Villa a Cortés, sino que las publicaciones en Instagram reflejan la exteriorización de la amenaza de Cortés. Villa desconoció las lesiones que reflejan las fotografías", manifestó a LA NACION Apolo

En su declaración bajo juramento de decir la verdad, Villa afirmó que Cortés le sacó 400.000 pesos que había retirado de un banco de Puerto Madero y sostuvo que con sus tarjetas de crédito ella había hecho compras por 4000 dólares.

"Yo había venido a la Argentina con ella, pero no confiaba", dijo en parte de la audiencia. También expresó que cuando se estaba por afrontar el último partido de la Superliga que ganó Boca, Cortés, que estaba en Colombia, le pidió disculpas. Según el futbolista, la joven viajó a Buenos Airees y un día después comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.

"El primer mes fue excelente. Pero después comenzaron los celos más fuertes y las agresiones verbales. Empezó a extorsionarme. Quería que le entregara 50.000 dólares en la Argentina y 100.000 en Colombia. Decía que no podía dejarla porque iba a arruinarme la carrera y que iba a hacer lo que fuera para dañar mi imagen", sostuvo Villa en la audiencia. Y contó que, asustado, llamó a su representante, el ex futbolista Rodrigo Riep, para decirle que no quería vivir más con Cortés.

"Tengo un video del momento en que iba a retirarme de la casa y ella me golpeó", apuntó. Ayer presentó esa filmación. "Ella está en perfecto estado. Me pidió 12.000 dólares para irse en un vuelo privado a Colombia y dijo que si no le daba el dinero iba a publicar lo que finalmente publicó", detalló, aludiendo a un video en Instagram en el que Cortés denunció haber sido golpeada y mostró sangre en el rostro. "Nunca ejercí violencia sobre Daniela", aseveró el jugador.

Villa y Cortés convivían en una casa en el country Saint Thomas Sur, en Canning, Esteban Echeverría. Los hechos denunciados por ambos habrían ocurrido allí.

Burlando, según se desprende del acta de la audiencia, hizo varias preguntas Villa, sobre todo para que el futbolista contestara si se había comprometido con Cortés. El delantero lo negó, pero el abogado le había entregado siete videos de entrevistas del futbolista con medios en los que manda saludos a su "señora".

Según supo LA NACION, Burlando pedirá que se investigue si Villa violó el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado y también denunciará que Cortés sufrió un aborto como consecuencia de los golpes recibidos.