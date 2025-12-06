Calendario oficial del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer el fixture completo del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Tras el sorteo realizado en Washington D.C., los 48 participantes de la edición que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo en Norteamérica ya conocen dónde y cuándo jugarán contra cada uno de sus rivales en la etapa de grupos.

El formato de juego, por la incursión de 16 equipos más que en las últimas siete Copas del Mundo, se modificó. Ahora se deben disputar ocho juegos para llegar a la gloria máxima. En la primera etapa los equipos se enfrentan todos contra todos a una ronda (tres partidos cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la final, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, será la sede de la final del Mundial 2026

Fixture del Mundial 2026

Grupo A

Fecha 1

México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Corea del Sur vs. UEFA D – Martes 12 de junio en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 2

UEFA D vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

UEFA D vs. México - Miércoles 24 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

Grupo B

Fecha 1

Canadá vs. UEFA 1 – Viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto.

Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Suiza vs. UEFA 1 – Jueves 18 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio en el BC Place de Vancouver.

UEFA 1 vs. Qatar – Miércoles 24 de junio en el Lumen Field de Seattle.

Alphonso Davies es la máxima figura de Canadá, anfitrión y cabeza de serie en el Grupo B HECTOR VIVAS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Grupo C

Fecha 1

Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Haití vs. Escocia – Sábado 13 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 2

Escocia vs. Marruecos – Viernes 19 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio en el estadio de Philadelphia.

Fecha 3

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Grupo D

Fecha 1

Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Australia vs. UEFA C – Sábado 13 de junio en el BC Place de Vancouver.

Fecha 2

UEFA C vs. Paraguay – Viernes 19 de junio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 3

UEFA C vs. Estados Unidos – Viernes 26 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Paraguay afrontará una zona pareja, en la que se perfila como uno de los candidatos a meterse en 16vos de final Dolores Ochoa� - AP�

Grupo E

Fecha 1

Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Costa de Marfil vs. Ecuador – Domingo 14 de junio en el estadio de Philadelphia.

Fecha 2

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto.

Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Fecha 3

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio en el estadio de Philadelphia.

Grupo F

Fecha 1

Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

UEFA B vs. Túnez – Domingo 14 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 2

Países Bajos vs. UEFA B – Sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 3

Japón vs. UEFA B – Jueves 25 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Grupo G

Fecha 1

Irán vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Bélgica vs. Egipto – Lunes 15 de junio en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 2

Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Egipto vs. Irán – Viernes 26 de junio en el Lumen Field de Seattle.

Nueva Zelanda vs. Egipto – Viernes 26 de junio en el BC Place de Vancouver.

Bélgica es el máximo favorito a ocupar el primer lugar de la zona G NICOLAS TUCAT� - AFP�

Grupo H

Fecha 1

España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 3

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio en el estadio Akron de Guadalajara.

Grupo I

Fecha 1

Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

FIFA 2 vs. Noruega – Martes 16 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 2

Francia vs. FIFA 2 – Lunes 22 de junio en el estadio de Philadelphia.

Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fecha 3

Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

Senegal vs. FIFA 2 – Viernes 26 de junio en el BMO Field de Toronto.

Grupo J

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

La selección argentina se clasificó al Mundial 2026 e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 LUIS ROBAYO� - AFP�

Grupo K

Fecha 1

Portugal vs. FIFA 1 – Miércoles 17 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio en el NRG Stadium de Houston.

FIFA 1 vs. Colombia – Martes 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

FIFA 1 vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Grupo L

Fecha 1

Inglaterra vs. Croacia – Miércoles 17 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ghana vs. Panamá – Miércoles 17 de junio en el BMO Field de Toronto.

Fecha 2

Inglaterra vs. Ghana – Martes 23 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

Panamá vs. Croacia – Martes 23 de junio en el BMO Field de Toronto.

Fecha 3