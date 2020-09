En la previa del partido José Mourinho pidió que agranden los arcos porque sus arqueros notaron que las medidas no eran las correctas Fuente: Reuters

Tottenham le ganó por 3 a 1 a Shkendija, equipo de Macedonia del Norte, en un encuentro correspondiente a la tercera ronda de clasificación a la etapa de grupos de la Europa League. Con ese resultado, el equipo de Londres avanzó de ronda, pero la particularidad del partido se dio antes del inicio y tuvo como protagonista a los arcos del estadio Tose Proseki, de la ciudad de Skopje, capital del país de la península balcánica.

Es que el entrenador de los Spurs, José Mourinho pidió que agrandaran los arcos antes de que empezara el partido, porque sus arqueros se dieron cuenta durante la entrada en calor que las vallas no tenían la altura reglamentaria.

Luego del triunfo de su equipo, Mou se refirió a la situación a la que calificó como graciosa: "Mis arqueros me dijeron que los arcos eran muy pequeños'', comenzó su relato. "Luego fui yo mismo a ver si era así, y claro que estaban más chicos", comentó Mourinho, en modo ocurrente.

"Yo no soy arquero, pero conozco el fútbol desde que era un niño y sé que, cuando me paro ahí y estiro los brazos, hay cierta distancia. Así que, cuando me puse ahí abajo, sentí inmediatamente que había algo malo. Además, los arqueros, que fueron los que se dieron cuenta, pasan horas y horas en el arco, así que saben mejor que nadie cuándo no tienen las dimensiones correctas", concluyó el entrenador.

Luego del triunfo que le dio la clasificación a Totteham, Mourinho publicó en su cuenta de Instagram una imagen en las que se lo ve a él mismo parado debajo del arco casi tocando el travesaño con su brazo estirado. A las fotos las acompañó con la frase: "Pensé que había crecido, pero me di cuenta de que el arco era 5 centímetros más bajo".

Mourinho da indicaciones. Tottenham ganó 3 a 1 en un partido correspondiente a la etapa clasificatoria para la Europa League Fuente: Reuters

En el triunfo 3 a 1 del conjunto de Londres, quien anotó la apertura del marcador fue el argentino Eric Lamela. Luego llegaría la igualdad del equipo macedonio, pero el coreano Son y el delantero Harry Kane pusieron cifras definitivas. En la próxima ronda se medirá el próximo 1° de octubre frente a Maccabi Haifa, de Israel, como local.

