Agenda de TV del jueves: el inicio del Apertura, Cerúndolo y Etcheverry en Australia y Europa League

Fútbol local y exterior, tenis y básquetbol integran la propuesta deportiva de la jornada en televisión e internet

Francisco Cerúndolo se cruzará con el ruso Andrey Rublev en la etapa de dieciseisavos de final del Abierto de Australia.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 22 de enero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Aldosivi vs. Defensa y Justicia. TNT Sports
  • 20 Unión vs. Platense. ESPN Premium
  • 20 Banfield vs. Huracán. TNT Sports
  • 22.15 Central Córdoba vs. Gimnasia (Mendoza). ESPN Premium
  • 22.15 Instituto vs. Vélez Sarsfield. TNT Sports
Instituto recibe a Vélez en uno de los cinco encuentros del día por la primera fecha del torneo Apertura.
Europa League

  • 14.45 Fenerbahçe vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
  • 14.45 Young Boys vs. Olympique Lyonnais. ESPN 2 y Disney+
  • 14.45 PAOK vs. Betis. ESPN 3 y Disney+
  • 14.45 Viktoria Plzen vs. Porto. ESPN 4 y Disney+
  • 14.45 Bologna vs. Celtic. Disney+
  • 14.45 Feyenoord vs. Sturm Graz. Disney+
  • 14.45 Brann vs. Midtjylland. Disney+
  • 14.45 Malmoe vs. Estrella Roja. Disney+
  • 14.45 Freiburg vs. Maccabi Tel Aviv. Disney+
  • 17 Roma vs. Stuttgart. ESPN y Disney+
  • 17 Sporting Braga vs. Nottingham Forest. ESPN 2 y Disney+
  • 17 Celta de Vigo vs. Lille. ESPN 3 y Disney+
  • 17 Ferencváros vs. Panathinaikos. ESPN 4 y Disney+
  • 17 Utrecht vs. Genk. Disney+
  • 17 Salzburg vs. Basel 1893. Disney+
  • 17 Nice vs. Go Ahead Eagles. Disney+
  • 17 Rangers vs. Ludogorets. Disney+
  • 17 GNK Dinamo vs. FCSB. Disney+
El argentino Paulo Dybala, jugador de Roma, que recibirá a Stuttgart por la Europa League.
TENIS

  • 21 Australian Open. La segunda rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 5 (del viernes) Australian Open. La segunda etapa. ESPN 2 y Disney+
Tomás Martín Etcheverry se enfrentará con el kazajo Alexander Bublik en busca de un cupo en los octavos de final del Abierto de Australia.
BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 14.30 Anadolu Efes vs. Olympiacos. DSports 2 (1612)
  • 16 Maccabi vs. Panathinaikos. DSports+ (1613)

Liga Nacional

  • 22 Ferro Carril Oeste vs. Platense. TyC Sports
