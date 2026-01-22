Agenda de TV del jueves: el inicio del Apertura, Cerúndolo y Etcheverry en Australia y Europa League
Fútbol local y exterior, tenis y básquetbol integran la propuesta deportiva de la jornada en televisión e internet
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 22 de enero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Aldosivi vs. Defensa y Justicia. TNT Sports
- 20 Unión vs. Platense. ESPN Premium
- 20 Banfield vs. Huracán. TNT Sports
- 22.15 Central Córdoba vs. Gimnasia (Mendoza). ESPN Premium
- 22.15 Instituto vs. Vélez Sarsfield. TNT Sports
Europa League
- 14.45 Fenerbahçe vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
- 14.45 Young Boys vs. Olympique Lyonnais. ESPN 2 y Disney+
- 14.45 PAOK vs. Betis. ESPN 3 y Disney+
- 14.45 Viktoria Plzen vs. Porto. ESPN 4 y Disney+
- 14.45 Bologna vs. Celtic. Disney+
- 14.45 Feyenoord vs. Sturm Graz. Disney+
- 14.45 Brann vs. Midtjylland. Disney+
- 14.45 Malmoe vs. Estrella Roja. Disney+
- 14.45 Freiburg vs. Maccabi Tel Aviv. Disney+
- 17 Roma vs. Stuttgart. ESPN y Disney+
- 17 Sporting Braga vs. Nottingham Forest. ESPN 2 y Disney+
- 17 Celta de Vigo vs. Lille. ESPN 3 y Disney+
- 17 Ferencváros vs. Panathinaikos. ESPN 4 y Disney+
- 17 Utrecht vs. Genk. Disney+
- 17 Salzburg vs. Basel 1893. Disney+
- 17 Nice vs. Go Ahead Eagles. Disney+
- 17 Rangers vs. Ludogorets. Disney+
- 17 GNK Dinamo vs. FCSB. Disney+
TENIS
- 21 Australian Open. La segunda rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 5 (del viernes) Australian Open. La segunda etapa. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 14.30 Anadolu Efes vs. Olympiacos. DSports 2 (1612)
- 16 Maccabi vs. Panathinaikos. DSports+ (1613)
Liga Nacional
- 22 Ferro Carril Oeste vs. Platense. TyC Sports
