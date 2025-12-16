LA NACION

De no creer: la rutina visual de un jugador para activar las neuronas antes del partido que da la vuelta al mundo

El jugador Reo Hatate se hizo viral en la previa del encuentro entre su equipo Celtic y Roma por la Europa League

La curiosa técnica para concentrarse de Reo Hatate
Reo Hatate, jugador del Celtic, sorprendió a propios y extraños con una particular rutina en la previa al enfrentamiento contra la Roma, por la Europa League, que tuvo lugar el pasado jueves 11 de diciembre.

Con sus dedos índices en varias posiciones y mirando para la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, el jugador comenzó a mover sus ojos en lo que parecía una rutina para activar las neuronas. Este truco, en teoría, sirve para mejorar la visión periférica, aunque no está comprobado científicamente.

Reo Hatate sigue su dedo con los ojos para estimular al cerebro
Mientras las cámaras enfocaban su rostro, el jugador de la selección de Japón movió sus ojos durante un minuto para estimular el cerebro y así sacar una especie de ventaja para estar más lúcido a la hora de tomar decisiones.

Tras este precalentamiento especial, Hatate se llevó todas las miradas, aunque poco pudo demostrar en el campo de juego. Es que el equipo escocés, a pesar de jugar de local, fue goleado por la Roma, que se fue al entretiempo con tres goles a favor y estableció una ventaja irremontable.

Reo Hatate llegó al Celtic en el año 2022
A pesar de su entrenamiento específico para mejorar la concentración, Hatate debió abandonar el campo de juego a mediados del complemento para el ingreso de su compañero Michel-Ange Balikwisha.

Hatate, de 28 años, llegó al Celtic en el año 2022. Anteriormente, registra varios pasos por el fútbol nipón, donde hizo gran parte de su trayectoria hasta recalar en el conjunto escocés.

