Cambios en el fútbol: la regla “Dibu Martínez” ya es oficial y otras variantes para la nueva temporada

En Europa ya se la conoce como la regla “Dibu Martínez”, ya que tuvo como principal protagonista al arquero de la selección argentina que se consagró en el Mundial de Qatar. El International Board (IFAB), la entidad de la FIFA que establece las variantes reglamentarias con miras a la temporada 2023/24, dispuso los cambios que entraron en vigencia desde el sábado 1° de julio, y una de esas normas, la número 14, establece qué es lo que pueden hacer (y sobre todo, lo que no) los arqueros durante la ejecución de un penal.

Vale recordarlo: en las definiciones por penales que Argentina disputó ante Países Bajos, en los cuartos de final, y contra Francia, en la final de la Copa del Mundo, Emiliano Martínez realizó algunos gestos al rival que iba a ejecutar la falta. En este sentido, la IFAB imposibilita a los arqueros hacer alguna acción que comprometa al adversario. “El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el impacto del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería”, indica la nueva norma. “Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario”, agrega.

El baile del Dibu Martínez después de atajar el segundo penal

Sin embargo, y aunque Dibu Martínez quedó en cierto modo señalado por su manera de moverse antes de los penales en Qatar, lo concreto es que la regla apuntaba más a otro arquero: Andrew Redmayne, el guardameta de la selección de Australia, que realizaba todo tipo de movimientos y “bailes” sobre la línea, en la serie de repechaje entre la selección oceánica y la de Perú, en la que estuvo en juego la última plaza a la Copa del Mundo. Las de Redmayne eran acciones claramente más pasibles de distraer al adversario.

Del mismo modo, la final de Qatar inspiró otra regla. Y tuvo que ver con una de las polémicas del cotejo contra Francia, cuando se observó que había dos jugadores argentinos dentro del campo de juego en el momento en el que Lionel Messi anotó el tercer gol para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Como esta figura, rápidamente viralizada, despertó una fuerte polémica en Europa, la IFAB explicó en esta nueva normativa cuándo el árbitro debe (o no) anular un gol ante una situación similar. “Si después de anotarse un gol y antes de la reanudación del juego, el árbitro constata que una persona no autorizada se hallaba en el terreno de juego en el momento de marcarse el gol, y esa persona interfería en el juego, el gol será anulado si un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que marcó el gol, y se reanudará el juego con un tiro libre directo desde la posición de la persona no autorizada, o si un agente externo que interfirió en el juego, a menos que el gol se produzca de la manera indicada anteriormente en la sección ‘personas no autorizadas en el terreno de juego’; se reanudará el juego con balón a tierra” .

En el mismo inciso, la IFAB indica que “el gol no será anulado si un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que recibió el gol, o un agente externo, no interfirió en el juego”, reglamenta la IFAB en su nueva actualización.

Los cambios le aportan relevancia a los árbitros asistentes adicionales, que podrán brindarle información al resto de sus compañeros si lo consideran necesario. “La tarea del árbitro asistente de reserva será remplazar a un árbitro asistente, o cuarto árbitro o árbitro asistente adicional que no pueda continuar con su labor, y asistir al árbitro principal de la misma forma que los demás miembros del equipo arbitral en el terreno de juego”, especifica.

Otro punto que dio que hablar durante el último Mundial fueron las sanciones a los jugadores durante las definiciones desde los 11 metros, otro punto modificado: “Las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales”.

Otra modificación estuvo en la regla de los desvíos para el fuera de juego, cambio inspirado en el tanto de Kylian Mbappé en la final de la Nations League 2022 frente a España. “Se considerará que un jugador en posición adelantada no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una ‘salvada’ por parte de un adversario”. Y añade que lo de “voluntariamente” implica “que el jugador tiene la posibilidad de controlarlo y: pasar a un compañero; recuperar la posesión, o despejar, sea con el pie o de cabeza y; el hecho de que el pase, el intento de recuperar la posesión o el despeje del jugador sea impreciso o no logre su objetivo no invalida la voluntariedad de la acción”.

Otra variante en esta actualización suma una aclaración para el concepto de “disputa” del balón, y de manera enfático en lo relativo a las conductas antideportivas: “Existen diferentes acciones en las cuales se amonestará a un jugador por conducta antideportiva, entre ellas: tocar el balón con la mano para obstaculizar o impedir que progrese un ataque prometedor; cometer cualquier otra infracción con la que se interfiere en un ataque prometedor o se acaba evitando, excepto cuando el árbitro concede un tiro penal por una infracción con la que se pretende jugar el balón (o disputar el balón) y; evitar una ocasión manifiesta de gol de un adversario mediante una infracción con disputa de balón la que se pretende jugar o disputar el balón y por la que el árbitro señala penal”.

Por último, también se especificó que, en caso de que se produzca algún incidente en un banco de suplente, y el árbitro no lograr identificar al culpable, será el entrenador de ese equipo el que recibirá la correspondiente advertencia o amonestación. “Cuando alguna persona ubicada en el área técnica (suplente, jugador sustituido o expulsado, o miembro del cuerpo técnico) cometa una infracción, pero no se pueda identificar al infractor, se sancionará al primer entrenador presente en el área técnica”, detalla la flamante normativa.

