Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Canadá y Qatar correspondiente al grupo B se disputará el próximo jueves 18 de junio a las 19.00 h en el estadio BC Place Vancouver, ubicado en la ciudad de Vancouver.

El momento de los equipos

Canadá llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su presentación anterior frente a Bosnia and Herzegovina. Por su parte, Qatar también arriba con un empate en su registro más reciente, luego de finalizar 1-1 en el duelo que lo enfrentó contra Suiza.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan al encuentro con una paridad marcada en sus resultados inmediatos, habiendo igualado por el mismo marcador en sus respectivos debuts en la competencia, lo que añade mayor competitividad a este choque del grupo B.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para definir el liderazgo y la estabilidad de ambos seleccionados en la tabla de posiciones del grupo, buscando sumar de a tres para acercarse a la clasificación a la siguiente instancia del Mundial 2026.