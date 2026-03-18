Cancelada la Finalissima con Argentina, España dio de baja el amistoso que iba a jugar en Qatar con Egipto
Suprimido el duelo del 27 de marzo con el campeón del mundo, la Roja jugará solamente contra Serbia en la doble ventana FIFA
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El partido amistoso entre las selecciones de España y Egipto previsto para el último día de marzo, que formaba parte de los preparativos de ambos equipos para el Mundial de 2026, fue dado de baja, informaron este miércoles ambas federaciones. Así, en la doble ventana FIFA la Roja, al igual que la Argentina, que iba a ser su rival en la cancelada Finalissima, tendrá un solo rival, y surgido de último momento.
El encuentro estaba programado para el 31 de este mes en Qatar, la misma sede del frustrado enfrentamiento entre los campeones de América y Europa. No obstante, la guerra que se desarrolla por estas horas en Medio Oriente y que ha afectado a países de todo el Golfo, interrumpiendo el tráfico aéreo en algunos de los centros de tránsito más concurridos del mundo, obligó a cancelar el juego, entre otros varios eventos deportivos que suprimido por seguridad, incluidas dos carreras de la Fórmula 1.
La prensa egipcia había señalado que “el partido podría trasladarse a España”, pero enseguida se advirtió a diversas agencias de noticias del viejo continente que no sería allí por “razones organizativas”, relacionadas con los futbolistas.
“Algunos jugadores egipcios no tienen visados para entrar a España o Europa, y no había tiempo para solicitarlos debido a las próximas vacaciones”, explicaron. Asimismo, “las dos federaciones tampoco lograron llegar a un acuerdo sobre otros detalles”. Qatar había cubierto todos los gastos, pero esta vez la situación “era diferente”.
“La Federación Española de Fútbol se disculpó hoy, miércoles, con su homóloga, la Federación Egipcia de Fútbol, por no poder enfrentar a la selección de Egipto en un partido amistoso el 31 de marzo, como parte de la preparación para la Copa del Mundo 2026″, señala el comunicado que confirmó lo que se preveía en las últimas horas.
Consecuentemente, España jugará el 27 de marzo contra Serbia en la cancha de Villarreal, en el cruce que su federación consiguió tras la cancelación de la Finalissima, que iba a tener lugar en Doha. Este viernes, el DT Luis De la Fuente dará la lista de convocados para ese duelo. Y Egipto se enfrentará solamente con Arabia Saudita en Yedá, ese mismo día, cambiando la sede original, que también era qatarí.
La Federación Egipcia de Fútbol, en tanto, está evaluando contrarreloj varias alternativas para reemplazar el encuentro, buscando a otra selección para un amistoso en la fecha que le quedó libre.
España se enfrentará con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en el grupo H del Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá desde el 11 de junio. Por su parte, Egipto, siete veces campeón de África, se cruzará con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán en la zona G.
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