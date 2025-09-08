Carlo Ancelotti dirige en El Alto por primera vez en su carrera: Brasil juega con Bolivia, que sueña con el repechaje

“Puede ser una novedad para mí, pero Brasil ya jugó muchos partidos allí y contamos con muchas personas que tienen esa experiencia, incluyendo jugadores, médicos y fisioterapeutas. Tengo que confiar en personas que tienen más información que yo”, cuenta Carlo Ancelotti, el entrenador de Brasil, que se prepara para el choque de este martes, desde las 20.30, contra Bolivia.

El encuentro será en El Alto, a 4150 metros sobre el nivel del mar. Un poco más arriba, el cielo. El DT recibió consejos de “jugadores, entrenadores” que tienen la experiencia de haber jugado en la altura y entre ellos figura su hijo Davide, quien dirigió en Quito, al mando de Botafogo.

Carlo Ancelotti, en un momento del entrenamiento MAURO PIMENTEL - AFP

“Hablo con mi hijo todos los días. No solo hablamos de fútbol, sino de muchas otras cosas. Me contó su experiencia (en la altura). Hablé con otras personas, jugadores, entrenadores. Tenemos toda la información necesaria para intentar no cometer errores”, advierte el DT del gigante, en el complejo deportivo Granja Comary.

Davide dirigió a Botafogo en Quito, que se encuentra a 2850 metros sobre el nivel del mar. Lo hizo contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito por los octavos de final de la Copa Libertadores de este año y su equipo fue eliminado, al perder por 2 a 0.

El estadio municipal Villa Ingenio en El Alto, Bolivia Juan Karita - AP

“Considero que es una experiencia muy hermosa. Nunca he estado en Bolivia ni en La Paz. Es una experiencia importante. Quiero vivirla, quiero que mi equipo juegue bien mañana. Como siempre, el objetivo es ganar el partido. Estoy encantado y con muchas ganas de ir a Bolivia”, comentó Ancelotti.

Será la primera experiencia que tendrá a más de 4000 metros, aunque como futbolista estuvo en el Mundial de México 1986 y si bien no jugó ningún partido con la selección italiana, estuvo entre los convocados en los cuatro cotejos que disputó la selección de Italia. Por ejemplo: México DF está a 2200 metros de altura.

La selección de Brasil, ya clasificada al Mundial 2026, tendrá “cambios” en el partido del martes contra Bolivia, adelantó el técnico, que se divirtió con la consulta de una periodista. “Puede hacer la pregunta en inglés, su portugués es parecido al mío... Más o menos”, sostuvo, entre risas.

"Tu portugués es como el mío: más o menos". El intercambio entre Carletto Ancelotti y una periodista japonesa en conferencia de prensa 😂 pic.twitter.com/q05orVBbBm — VSports Team (@VSportsTM) September 8, 2025

Y siguió hablando de fútbol. “La idea que tengo es cambiar un poco. Estamos evaluando el cansancio de los futbolistas”, comentó Ancelotti, en la conferencia de prensa en Río de Janeiro, antes del viaje del plantel para la última fecha de la clasificatoria mundialista sudamericana.

El técnico, de 66 años, reconoció que trabajar en la altura es algo “nuevo” para él, pero dijo confiar en su grupo de trabajo. “No es nada nuevo para el equipo nacional, entonces tengo que confiar en las personas que tienen más información que yo”, insistió Carletto, quien analiza cambios de jugadores y de dibujo táctico.

Brasil, tras su victoria 3-0 del jueves ante Chile, subió al segundo puesto de la tabla, con 28 puntos, a diez del líder Argentina, el vigente campeón mundial.

Ancelotti no podrá contar esta vez con el mediocampista Casemiro, que deberá cumplir una jornada de suspensión. Fue clave en los primeros partidos de su ciclo como seleccionador de Brasil, iniciado en junio. Justamente, el símbolo del centro del campo regresó al seleccionado de la mano del italiano.

“No hay otro jugador brasileño que tenga las características de Casemiro”, reconoció el entrenador, aunque asomó como alternativas a Andrey Santos, Bruno Guimaraes e incluso un hombre más ofensivo, como Lucas Paquetá.

Ancelotti pidió a sus jugadores “actitud” y algo más. “La llave del éxito es talento más actitud. Talento y cero actitud, no ganan. Cero talento y mucha actitud, no ganan. Una combinación de talento y actitud es que puede ganar”, resulta el mensaje público, para una sociedad futbolera un poco alicaída, por los repetidos éxitos de la Argentina.

Ancelotti, en la última charla con los medios MAURO PIMENTEL - AFP

El seleccionador celebró los 100 partidos como internacional alcanzados por el central Marquinhos. “Es un gran zaguero, uno de los mejores del mundo, con experiencia, con inteligencia, con carácter y con personalidad. Es un gran capitán”, elogió el DT al defensor de PSG.