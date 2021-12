Carlos Auzqui, la pieza clave que Talleres tiene entre algodones para la final con Boca por la Copa Argentina

Carlos Auzqui ya sabe lo que es disputar y vencer en una final por la Copa Argentina. En 2017, ingresó por Enzo Pérez en los últimos 25 minutos de la definición que River le ganó 2-1 a Atlético Tucumán. Fue en ese torneo en el que tuvo los minutos que Marcelo Gallardo le recortaba en la competencia de liga. Participó en los seis partidos de la campaña y marcó un gol, ante Atlanta.

De River sigue siendo su pase y es adonde debería regresar cuando a fin de mes venza su préstamo, pero por estas horas por la cabeza de Auzqui no pasa otra cosa que volver a levantar una Copa Argentina en un club muy significativo en su carrera, ya con 29 años. “En Talleres encontré mi lugar en el mundo. Me siento muy querido y valorado. En otros equipos tuve más altibajos, me caía, me levantaba. No se me dio de estar en forma como hoy. Sin dudas, me siento en mi mejor momento. La vengo peleando desde hace tiempo. Quiero disfrutarlo. Mi familia sufrió a la par mía cuando las cosas no iban bien. Aunque de afuera no lo parezca, la vida de un futbolista no es fácil”, expresó.

Auzqui intenta una gambeta; su velocidad y despliegue son muy valorados en Talleres Prensa Talleres

La explicación de Auzqui es genérica, abarca a gran parte de su 2021 en Talleres. Excluye a ese mes de noviembre que lo hizo padecer con las lesiones musculares, que lo tuvo con el rostro desencajado y al borde del llanto cuando solo disputó 29 minutos ante Aldosivi, el 27 de noviembre. Se había resentido de una dolencia sufrida a fines de octubre contra Huracán, sin que hubiera especificación de la lesión porque Talleres maneja esa información con hermetismo.

La lesión que lo puso al borde de las lágrimas

No pudo estar en la semifinal ante Godoy Cruz, postergada para el miércoles pasado gracias a la influencia ejercida por el presidente Andrés Fassi para contar con Diego Valoyes -en la fecha original del partido iba a estar con el seleccionado de Colombia- y Auzqui, tachado finalmente cuando el físico no le respondió cuatro días antes.

Ahora, el “Perro” -apelativo que trae de su niñez en Longchamps, cuando se refería de esa manera a un amigo y se lo terminaron asignando a él- Auzqui figura entre los convocados para otra final de la Copa Argentina. La que este miércoles, a las 21.10, enfrentará a Talleres y Boca en Santiago del Estero. Partido que el entrenador Alexander Medina calificó como “el más importante en la historia del club”. Talleres ya cuenta con un título internacional, la Copa Conmebol 1999, conquistada por el equipo que dirigía Ricardo Gareca un 8 de diciembre, la misma fecha de esta nueva final. A aquella competencia ya extinta de la Conmebol Talleres había accedido por una invitación que habían rechazado otros clubes argentinos.

“Es el último partido del año y vale una copa. Hay que tomar más riesgos que en otros momentos de la temporada”, es el enfoque en el campamento cordobés para justificar que contarán con una de las principales piezas del equipo, Auzqui, aunque no llegue en las mejores condiciones y es difícil que esté para los 90 minutos. Medina deberá decidir si lo incluye como titular o lo preserva para cuando el partido haya avanzado.

La hinchada de la T también está muy pendiente de un delantero al que aprendió a valorar desde lo futbolístico y a estimar desde lo humano por la conexión que tiene con la tribuna. Junto con el “Cacique” Medina y Valoyes, Auzqui es uno de los tres más ovacionados cuando se anuncian los equipos por los altavoces.

El gol que le marcó a Boca en marzo

En la Copa Argentina, el atacante surgido en Estudiantes marcó en las definiciones por penales ante Atlético Rafaela y Estudiantes (Río Cuarto). Delantero sacrificado y con sentido colectivo por su constante despliegue, bajo la dirección del “Cacique” ocupó más de una posición. Puede ser uno de los tres media-puntas, recostado sobre la derecha, un poco más atrás del centrodelantero (Michael Santos); también hace el trabajo de interior y el DT uruguayo hasta lo convenció de ser N° 9 cuando fue transferido Nahuel Bustos.

Esa versatilidad y capacidad para cubrir muchos metros del campo lo transformaron en un futbolista importante e indiscutido, condición que mantenía como una deuda en sus pasos por Estudiantes, River (“me faltaron confianza y continuidad; por ahí tampoco rendí lo que esperaba Gallardo”), Huracán y Lanús. Este año tuvo la oportunidad de ir a jugar por primera vez al exterior, pero rechazó una oferta de Qatar por lo integrado que se encuentra en Talleres, que para retenerlo en 2022 deberá negociar con River la opción de 2,5 millones de dólares por su pase.

Auzqui señala al Cacique Medina como un entrenador que le cambió la mentalidad Fotobaires

Mimado por la gente y bien gestionado por Medina, para el que tiene elogios: “El Cacique me cambió la mentalidad. Cuando llegué me dijo que podía ser media-punta y también nueve. Que tenía que llegar al área y hacer goles. Está siempre un paso adelante. Te dice lo que va a pasar. Más que un técnico, es un hermano mayor para nosotros. Te pregunta por la familia, se preocupa por nuestro día a día. Somos como una familia, un gran grupo”.

Sin ser un goleador, este año es el más productivo de su carrera, con 10 tantos por competencias oficiales. Le salió bien la apuesta por la T cuando el fútbol se reanudó durante la pandemia, época en la que el club transfirió a Facundo Medina, Bustos, Andrés Cubas y Leonardo Godoy. En el último mercado también emigraron Piero Hincapié, Franco Fragapane y Federico Navarro.

El “Cacique” se enojó tanto con el desmantelamiento que dejó de hablar con la prensa para no reflejar públicamente su malestar. Tuvo que rearmar un equipo que llegó más lejos de lo pensado en el Torneo 2021 (es segundo) y en la Copa Argentina. Una campaña reivindicatoria, tanto como la de Auzqui, que aunque esté entre algodones se anota para la última función.