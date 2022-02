Carlos Izquierdoz le respondió a Juan Román Riquelme: “Si fuera tan inocente, no estaría en la primera de Boca”

Luego de la, apretada victoria de Boca sobre Aldosivi en Mar del Plata, Carlos Izquierdoz decidió opinar acerca del concepto de que Boca tiene jugadores inocentes, en relación a una crítica que había realizado el lunes Juan Román Riquelme. “Hace 15 años que juego al fútbol profesional. Si fuera tan inocente yo o mis compañeros no estaríamos en la primera de Boca”, disparó el capitán xeneize en la zona mixta del estadio José María Minella.

Menos de 24 horas después de que una distracción defensiva le permitiera a Colón empatar casi sobre la hora en la Bombonera, la máxima autoridad del Consejo de Fútbol había declarado en ESPN: “Somos un equipo muy bueno, muy inocente en el buen sentido de la palabra. No hacemos tiempo, no hacemos faltas, no cortamos el juego...”.

"SI FUERA TAN INOCENTE NO ESTARÍA EN LA PRIMERA DE BOCA" sincero, Cali Izquierdoz analizó el partido en La Bombonera vs. Colón.

Si bien eso lo dijo en relación al equipo en general. en esa misma frase se enfocó en el caso de Eduardo Salvio. En una jugada puntual del final del partido, el exLanús recibió un foul muy cerca del área de Colón y decidió reincorporarse y continuar con la acción, amén de que tenía a Vázquez a su derecha, mejor posicionado para rematar al arco. “Yo en su lugar hubiera parado y le hubiera levantado la mano al árbitro para pedir la amarilla a Lértora, que estaba amonestado. Yo era tramposo para jugar, sabía quién estaba amonestado y quién no. El ‘Toto’ es más sano que el agua y confió en que podía marca el gol. Son cositas que te hacen mas fuerte”, remarcó Riquelme el día siguiente al partido.

En relación a esto, Izquierdoz amplió su concepto, e incluso ofreció su interpretación de aquellos dichos de Riquelme. “Está claro que tuvimos una distracción que no tendría que haber pasado, pero de la forma que lo dijo Román no fue así, no tenemos jugadores inocentes. Hay veces que sí hay que utilizar esa famosa ventaja, hacer tiempo, cortar con foul o provocar faltas. Un poco de eso, pero nada más. Jugamos así. El gol fueron por distracciones que tendríamos que haber corregido. Si no nos hubiesen hecho ese gol, nadie hubiera dicho nada”.

"NOSOTROS SOMOS UN EQUIPO MUY BUENO, MUY INOCENTE." Riquelme analizó al plantel de Boca y recordó una jugada puntual del Toto Salvio.

Si bien fue la primera vez que lo hace público, en más de una ocasión el vice segundo le planteó a los integrantes del plantel su preocupación por ciertas desatenciones o desconexiones que nota en diversos pasajes de los partidos, y que le generan a Boca dolores de cabeza innecesarios y lo expone a perder puntos que parecen ganados.

Battaglia: “Me voy muy conforme”

En relación al epílogo del encuentro con Aldosivi, el técnico de Boca, Sebastián Battaglia, analizó en conferencia de prensa: “Creo que es difícil mantener la intensidad todo el partido, estamos en la búsqueda de eso. No solo de la intensidad, si no también del funcionamiento. En el segundo tiempo pudimos marcar un gol y tuvimos la diferencia para manejar el partido. En el final obviamente terminamos apretados porque quedó esa sensación en esos últimos minutitos de que nos empataban, pero me voy muy conforme con lo que hicieron los muchachos. En el total del partido fuimos justos vencedores y pudimos marcar algún gol más. Ahora hay que descansar para pensar en el partido contra Central”.

"ME VOY CONFORME" sentenció Seba Battaglia desde Mar del Plata tras el partido y la victoria ante Aldosivi.

El lamento de Palermo

Martín Palermo no pudo romper el maleficio de ganarle por primera vez a Boca como entrenador (suma cuatro derrotas y tres empates (lo enfrentó como técnico de Godoy Cruz, Arsenal y, ahora, Aldosivi) Aunque destacó la actuación del Tiburón. “Tenemos que encontrar la fortaleza defensiva. Nos tocaron justo dos rivales fuertes como Vélez y Boca. Pero se vieron buenos pasajes. El primer tiempo y el final fue bueno. Boca nos esperó”, analizó el Titán. Y agregó: “Sufrimos el viento, las subidas de Villa y la apertura de los laterales”.