Carlos Tevez desmintió los rumores de su retiro a fin de año

24 de noviembre de 2020 • 20:26

Durante todo este martes trascendió la versión de que Carlos Tevez anunciaría su retiro, que concretaría después de la actual Copa Libertadores. Ante ese escenario, y en la previa de un partido muy importante para Boca, el propio ídolo decidió emplear sus redes sociales para dejar en claro su postura.

Consciente de que era importante salir a acallar esas versiones, poco antes de las 20 escribió en su cuenta de Twitter: "La gente de Boca tiene que estar tranquila que voy a seguir en el club!!! Cuando tome una decisión sobre mi futuro son los primeros que van a saber sobre ella. Digo esto porque están especulando sobre mi futuro cuando mañana tenemos una final."

El delantero, que cumplirá 37 años en febrero, vive un momento de plenitud. Es la figura excluyente de Boca y su rendimiento se potenció este año, con Miguel Ángel Russo al frente del equipo. Al texto lo acompañó con una foto en la que se lo ve sonriendo en el avión que lo traslada junto a sus compañeros a Porto Alegre. Y agregó: "Sería inoportuno exponer al club y a mis compañeros a una decisión tan personal !!! Todos juntos para ganar la 7ma. Boca Boca Boca"

Sin embargo, el 10 xeneize reconoce que el estado de salud de su padre lo está condicionando en parte: "No es fácil, viernes o sábado ir a visitar a mi viejo y después salir entero para jugar al fútbol, algunos me dicen de dónde saco fuerzas... lo importante es que estoy fuerte gracias a la gente de Boca, si no estuviera disfrutando acá, estaría en mi casa", explicó.

"Es muy duro este momento personal, tengo sensaciones complicadas. Estoy bien, a veces me largo a llorar, son momentos difíciles. No puedo explicar porque son momentos que uno no puede explicar", dijo en declaraciones a ESPN después de la derrota con Talleres de hace dos domingos. Y agregó: "Esto sigue y estoy de pie al igual que mi familia, hay que seguir. Los hinchas me sostienen, ver esas banderas de apoyo me hinchan el pecho. También jugar sin público es raro. Se extraña mucho a la gente de Boca, es muy difícil jugar sin ellos, pero mi familia, la gente de Boca, mis compañeros hacen que no me derrumbe y siga luchando".

Este miércoles, Boca enfrentará a Inter como vistante, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La revancha se disputará el miércoles siguiente, en la Bombonera.

