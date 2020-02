Fuente: FotoBAIRES

27 de febrero de 2020 • 11:21

En medio de tantas palabras cruzadas, la aparición de Carlos Tevez en escena le sumó un nuevo capítulo a la novela del homenaje de Boca a Diego Maradona. El Apache no dudó en expresar su parecer acerca de lo que debe hacer el club cuando Gimnasia visite la Bombonera en la última fecha: "Yo creo que hay que dejar de lado un montón de cosas, sacarse el sombrero y dejar de ser egoístas, ¿no?. Debemos pensar que Diego nos hizo muy felices a nosotros y a nuestros viejos", dijo el capitán de Boca en Súper Mitre Deportivo.

El apoyo de Tevez para Maradona resultó total y consideró que "no hubo ninguno igual" y agregó: "Obvio que lo voy a saludar. Lo voy a abrazar, a darle un beso, a darle mi camiseta y todo lo que quiera. Le doy la cinta también. Lo mismo si estuviera Román ahí: nosotros tenemos que estar más allá de lo político".

Carlos Tevez habló acerca del homenaje de Boca para Diego Maradona Fuente: Reuters

Si bien nadie del club habló oficialmente acerca de qué piensa hacer Boca más allá de entregarle una plaqueta de parte del Consejo de Fútbol, integrado por Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez, los hinchas se expresaron el último fin de semana en la Bombonera y gritaron por Maradona. El entrenador de Gimnasia ya habló del tema y se mostró molesto por sentirse destratado por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme:"No me interesa que me den una plaqueta ni que me reciban, total la calle dice otra cosa".

Tevez también habló acerca de la definición del torneo y lógicamente se refirió a la presión que pretenden ejercer sobre River, el líder de la Superliga: "Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nosotros no podemos dejar pasar nada. El viernes contra Colón tenemos que ganar y el domingo contra Gimnasia tenemos que ganar. Y después nosotros sabemos que nos podemos mirar a la cara porque dimos todo. Si se pudo, se pudo; si no se pudo, no se pudo. Pero dimos todo. Y eso es lo más importante. Después, que River sienta que se tienen que pelar el culo para ganar el campeonato está bueno"