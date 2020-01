Carlos Tevez va a jugar más arriba, donde se lo pide Miguel Russo

Carlos Tevez empezó bien 2020: usó el número 10, fue titular y llevó la cinta de capitán en el 2-0 a Universitario, de Perú, en San Juan. Fuente: AFP

"Tengo claro que me retiro en Boca". Así de fácil y de directo. Carlos Tevez tenía intenciones de continuar en el equipo xeneize, pero antes de fin de año no tenía certezas del trato ni de las ganas que encontraría del otro lado como para que su deseo se cumpliera. Sin embargo, ya es un hecho que continuará hasta junio, y luego se verá si el amor mutuo sigue un tiempo más.

Aunque fue importante que el atacante ofreciera palabras tan contundentes, aquello no se trató de una novedad inesperada en la noche sanjuanina del jueves, en la que Boca venció por 2-0 a Universitario, de Perú, en su primer amistoso de 2020. Desde hacía semanas la historia de Tevez y Boca no parecía encaminada a una ruptura. Sí, en cambio, sorprendió lo que preparó Miguel Ángel Russo para el ídolo.

Si bien el número 10 que utilizó en 2019 se mantendrá en su camiseta por una cuestión reglamentaria de la Superliga, que impide modificar los dorsales establecidos en el inicio del certamen, bien pudo ante los peruanos lucido otro número, pero el director técnico no intervino. Pero lo más trascendente para Tevez fue que, por un lado, Russo le otorgó la titularidad, como uno de los dos delanteros; por otro, le sostuvo la capitanía. Una señal de que el entrenador sueña con que Tevez retome la confianza y vuelva a ser una parte importante del equipo. No obstante, el DT puso cierto reparo en el análisis global: "Dependerá del nivel de cada uno y de cómo nos vayamos conociéndonos".

Del ex futbolista de Manchester City, Juventus y otros clubes extranjeros no quiso hablar en particular Russo. En cambio, Tevez sí habló de la contraparte: "Me pide que no baje tanto, que la pelota llegue a mí más adelante, donde puedo hacer más daño. Tengo una buena sensación". Si bien no anotó frente a Universitario y ni siquiera tuvo ocasiones de gol, en San Juan le mostró al director técnico que puede cumplir, con su físico y su experiencia, como centrodelantero, pivoteando y descargando mucho mejor que hace tiempo. Los que lo tienen cerca en el día por día aseguran que lo ven muy bien. Pero -se sabe- en los partidos de la Superliga estará la verdad de su rendimiento.

En una entrevista televisiva, el atacante dio indicios de que había tenido la conversación que esperaba con Juan Román Riquelme, el vicepresidente segundo de Boca. Desde el club, en el cual hay un gran hermetismo, no trascendió el contenido de esa charla, pero, según aseguran puertas adentro, la relación entre ambos ídolos está en un muy buen momento.

La molestia de Russo por las fechas de la Superliga

El jueves se confirmó que el reinicio de la Superliga se dará como estaba estipulado, para el próximo fin de semana. Una decisión que a Boca no le cayó nada bien: en el comunicado que el club envió a la organización quedó clara su postura de postergarlo.

Con el triunfo amistoso sobre Universitario, de Perú, y con la noticia asumida de que el 26 de enero enfrentará a Independiente, Russo salió de su estado políticamente correcto y exteriorizó lo que piensa sobre tener que competir oficialmente en medio del Preolímpico. "Quizás no es el tiempo ideal para prepararnos. Lo de la sub 23 nos limita, pero es para todos igual. No me quejo", comenzó el entrenador. Pero luego fue más punzante: "Como primera medida, vos no podés negarle jugadores a la selección, pero la competencia se complica cuando no hay una planificación acorde. Jamás negué un jugador, pero más de una vez eso me ha complicado y tampoco es justo".