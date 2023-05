Carlos Tevez volvió a la escena y habló de todo: “Me veo como entrenador de Boca, pero no es algo que quiera hoy”

escuchar

Después de seis meses reapareció en escena. Había elegido correrse del ruido del fútbol argentino, ya que su primera experiencia como entrenador, en Rosario Central, fue demasiado convulsionada. En medio de la tensión política que se vivía en el club rosarino por las elecciones, Carlos Tevez entendió que era mejor discontinuar su proyecto y se refugió en su familia. Ahora parece haber determinado que es tiempo de volver a trabajar, pero dejó en claro que dentro de sus prioridades para asumir el cargo de técnico está “el proyecto” que tenga el club que requiera de sus servicios: “Siempre se habla de clubes, pero también es importante el proyecto. Si no tenés claro hacia a donde vas... Tiene que ser algo serio. Uno tiene ganas de dirigir, pero no quiero pasear de club en club ”.

Su figura es demasiado fuerte y su identificación con Boca siempre lo ponen como una opinión valiosa cuando se trata de hablar del club de la Ribera: “ No le cierro la puerta a nadie. Pero si había algo de Independiente, iba a ser muy difícil asumirlo por mi identificación con Boca . A veces a la gente de otro club se le hace difícil verte en el banco de los suplentes dirigiendo al equipo”. En este sentido, respecto de su asociación inmediata con el mundo xeneize, amplió. “Es muy difícil que me vean con otros ojos que no sea los de Boca. Me veo como entrenador de Boca, pero no es algo que quiera hoy. Trato de posicionarme como entrenador, porque todavía me ven como jugador. En Central mucha gente me miraba de reojo por eso, hasta que se dieron cuenta que daba la vida por Central y cambió”.

Y lógicamente las consultas acerca del momento irregular por el que pasa Boca, fue otro de los temas importantes en la charla con TyC Sports: “ Boca necesita sí o sí comprar jugadores. Lo decidirá Almirón. Está haciendo las cosas bien, Boca está mostrando cosas de un equipo . El próximo paso es ver si se queda acá o puede dar otro paso el equipo. Lo que me gusta es que Boca hoy no es sólo ir por la izquierda, también tiene por la derecha material para ataca y eso lo logró con Advíncula en la mitad de la cancha. Si encima recuperás a Pol, ya es otro Boca”.

Y continuó: “ No estoy en el lugar de Almirón como para hablar de la postura que eligió contra River . Hoy lo veo de otra manera, no como hincha. En el segundo tiempo pensé que entraba Weigandt e iba a lastimar más con Advíncula. Ahora lo analizo como técnico, lo miro de esa manera. Yo no creo que este partido haya sido parecido a aquel de Alfaro en el que jugó Soldano de 8 . Fue la única vez que no estábamos de igual a igual. No fue igual el del domingo, que jugaron Villa y Vázquez”.

Lo que sucedió en el superclásico con River fue otro de los puntos fuertes de la charla con Tevez, por eso cuando se trató el tema del penal que Darío Herrera sancionó en el final del partido, el Apache dijo: “Soy el menos indicado para decir si fue o no penal. El hincha de Boca te va a decir que no y el de River, que sí. Boca perdió por una injusticia, deben pensar los hinchas, y se la tienen que bancar. Si estaba en la cancha, me hubiese calentado por el penal ”.

Su mirada sobre el mundo del fútbol y cómo entiende debe ser un entrenador para poder asumir ese rol en esta época quedó resumida con esta frase del ex DT de Central: “Te tenés que preparar para ser entrenador. Primero es clave la comunicación y ser líder desde otro lugar. Yo era líder desde adentro, ahora hay que lograrlo desde afuera, saber gestionar... Hay que estudiar y prepararse, para hacer estrategias, sistemas, es muy diferente a ser futbolista”.

Entonces, para explicar qué entiende por lograr un estilo de juego, apeló a Boca para dar un ejemplo concreto de lo que cree se debe hacer: “En Boca tenés que dar la talla todos los fines de semana. Si no tenés un sistema que te identifique es muy difícil, te puede ir bien o mal, pero tenés que saber a qué jugás”.

