Central Córdoba: los "dolorosos" goles de Flamengo y la formación ante River

El festejo y el cheque para Central Córdoba después de eliminar a Estudiantes, por la Copa Argentina

Santiago del Estero.- "La realidad es que cuando uno se acuesta a la noche piensa en River" afirmaba semanas atrás el "Ruso" Rodríguez, arquero titular de Central Córdoba, con muchas batallas en la espalda, reconociendo lo difícil que fue, aun para alguien con mucha experiencia, intentar pensar en Rosario Central y Gimnasia antes que la gran final de la Copa Argentina.

Durante el partido contra los rosarinos el Ruso cometió un "blooper" que le costó el primer gol "canalla". Luego los santiagueños empataron y se quedaron, al menos, con un punto, en su estadio y ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

Central Córdoba presentó muchos suplentes para otra final por el descenso: Gimnasia y Esgrima de La Plata. Solo Melivino y Alzugaray, titulares siempre, jugaron ante el "Lobo" de Maradona. Coleoni lo hizo pensando en la final ante River del próximo viernes y la decisión fue cuestionada por algunos hinchas que, si bien entienden la importancia histórica del viernes, entienden que haber ganado en La Plata hubiera significado un enorme avance y alivio en mantener la categoría.Sin embargo, otros bancan al "Sapito" entendiendo que es el partido "más importante de la historia de nuestro club", que aún perdiendo con Gimnasia el "Ferroviario" seguía sin caer en descenso directo y que estaba bien preservar jugadores para la final con River.

Marcelo Meli, uno de los experimentados de Central Córdoba Crédito: Prensa Central Córdoba

En un "Alfredo Terrera" con un gran marco al enfrentar semanas atrás a Rosario Central el pueblo de Central Córdoba despidió a su equipo cantando por lo que se viene, casi sin tener en cuenta a Gimnasia, con un "en Mendoza cueste lo que cueste, en Mendoza tenemos que ganar", que fue el hit de la noche.

Para el partido en Mendoza el técnico del equipo santiagueño volverá a alistar a todos los que vinieron jugando durante el año y se especula con que podría formar con Diego Rodríguez, Ismael Quilez o Cristian Díaz, Hugo Vera Oviedo, Matías Nani y Jonathan Bay. Ismael Quilez o Marcelo Meli, Cristian Vega, Juan Galeano; Lisandro Alzugaray, Facundo Melivilo o Cristian Núñez y Jonathan Herrera.

El "Ruso" Rodríguez confiesa que le dolieron los dos goles de Flamengo ante River. El equipo santiagueño estuvo a minutos, literalmente, de estar clasificado a la Libertadores 2020. Si los de Gallardo vencían a los brasileños, al ser finalista de la Copa Argentina, el "Ferro" accedía directamente al torneo de clubes más importante de Conmebol.

El Ruso Rodríguez, el arquero emblema de Central Córdoba Crédito: Prensa Central Córdoba

"No vi el partido, nosotros teníamos que focalizarnos en Huracán ese día. Pero uno lo lamenta porque estaba ahí, al alcance de la mano, pero esto es fútbol y no nos va a cambiar la mentalidad porque vamos a ir a ganar la final con River", afirma el ex arquero de Independiente.

Rodríguez destaca el cariño de la gente, la hospitalidad del santiagueño que lo hizo famoso en el mundo y cómo lo tratan con respeto por la calle, algo que tal vez en grandes capitales sea difícil de encontrar en estos tiempos. También habla del clima, de lo difícil que es adaptarse al calor infernal de Santiago del Estero en estos meses: "uno se está adaptando al clima. Hace calor, se siente y ahora entiendo porque los locales cierran todos de 1 a 7".

Otro experimentado que viste la camiseta negra y blanca es Marcelo Meli. Hace unos días se cumplió el quinto aniversario de la atajada de Barovero a Gigliotti en la semifinal de vuelta por la Sudamericana, en el Monumental. Ese penal vino por una falta de Rojas a Meli, uno de los titulares indiscutidos del entonces Boca de Arruabarrena.

Meli no tuvo el mejor de los arranques en Santiago. Le costó hacer pie en un principio, llegó a ser suplente en algunos partidos, pero de un tiempo a esta parte parece haber encontrado su juego y es una pieza importante en el equipo de Coleoni.

Una práctica de Central Córdoba antes del gran choque ante River Crédito: Gentileza El Liberal

Al igual que el "Ruso" y todos los jugadores que han venido de distintos lugares del país a jugar para Central Córdoba en esta aventura histórica de la Superliga, Meli también pone foco en la adaptación al clima y asegura estar "muy contento, muy tranquilo, por suerte me pude adaptar, principalmente al calor, que es todo un tema. Pero muy contento con todo y con el club también. Ojalá podamos regalarle a la gente una gran alegría el viernes".

Después de varias fechas tentativas y a la espera de la suerte de River en la final única de Libertadores, finalmente se jugará el 13 en Mendoza y es un hecho que la delegación santiagueña viaje el jueves por la mañana en un vuelo chárter desde esta provincia con destino a Mendoza.

El "Sapito" Coleoni se había mostrado algo fastidioso con los cambios de fecha de la final y fiel a ese humor cordobés rápido e ingenioso dijo que "mis jugadores se van de vacaciones con 'Ahora 12', dejen de cambiar las fechas por favor".

Se esperan más de 10 mil santiagueños en el mundialista mendocino, un escenario que fue testigo de una las grandes alegrías de los hinchas millonarios, con ese 2 a 0 en la superfinal de marzo de 2018 ante Boca, pero que 10 antes, en 2008, también vivió una "invasión santiagueña" cuando Central Córdoba ascendió al Torneo Argentino A, venciendo 4 a 0 Luján de Cuyo.