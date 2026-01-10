En qué canal pasan Independiente vs. Alianza Lima, por el torneo de verano 2026

Este sábado, desde las 21 (horario argentino), Independiente y Alianza Lima se enfrentan en el marco de un amistoso de pretemporada correspondiente a la Serie Río de la Plata. El encuentro se disputa en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+.

Durante este 2026, el Rojo afrontará, como mínimo, tres torneos: Apertura, Clausura y Copa Argentina. En caso de ganar alguno de esos certámenes, tendrá el derecho de participar de alguno más: Trofeo de Campeones (ganador del Apertura vs. ganador del Clausura), Supercopa Argentina (ganador del Trofeo de Campeones vs. campeón de la Copa Argentina) o Supercopa Internacional (líder de la Tabla Anual vs. ganador del Trofeo de Campeones).

Independiente no logró clasificarse a ningún torneo internacional, por lo que tendrá menos rodaje que otros equipos X @Independiente

El conjunto peruano, a diferencia del argentino, afrontará un torneo internacional, ya que se clasificó a la Copa Libertadores. Sin embargo, deberá superar tres instancias previas, al igual que lo hizo en 2025 dejando en el camino a Boca, para acceder a la etapa de grupos. En la Fase 1jugará contra 2 de Mayo de Paraguay y, en caso de avanzar, se enfrentará a Sporting Cristal. Si también celebra en ese encuentro, se verá las caras con Huachipato (Chile) o Carabobo (Venezuela).

Independiente vs. Alianza Lima: cómo ver online

El amistoso está programado para este sábado a las 21 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming en Disney+ Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”).

ESPN Premium.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.88 contra los 4.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Alianza Lima. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.

Las casas de apuestas ponen a Independiente como favorito al triunfo en el amistoso ante Alianza Lima Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Posibles formaciones