Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026, tras la eliminación en el Torneo Clausura 2025

River Plate cerró este domingo su temporada 2025 porque quedó eliminado en octavos de final del Torneo Clausura a manos de Racing Club con una derrota 3 a 2 en el Cilindro de Avellaneda y ya no depende de sí mismo para acceder a la Copa Libertadores 2026.

El anhelo del Millonario era ser campeón del certamen en curso para obtener esa plaza, pero no lo pudo conseguir y necesita que la vuelta olímpica la den Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús. Lo negativo para el elenco de Marcelo Gallardo es que el xeneize y el Bicho chocarán en los cuartos, por lo que uno de los dos se quedará en el camino.

El año del conjunto del barrio porteño de Núñez estuvo lejos de las expectativas. Además de perder en octavos del Clausura, en el Torneo Apertura quedó eliminado en cuartos de final a manos de Platense; en la Copa Argentina lo sacó Independiente Rivadavia de Mendoza en las semifinales; y en la Copa Libertadores 2025 se despidió en cuartos ante Palmeiras.

Sin títulos, no pudo obtener un boleto a la próximo Libertadores. Ni siquiera, tampoco, a través de la Tabla Anual del fútbol argentino porque terminó cuarto con 53 puntos producto de 14 victorias, 11 empates y siete derrotas en la etapa regular del Apertura y Clausura. Así, consiguió un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Boca, Argentinos y Lanús son los únicos clubes que pueden liberar una plaza en la Libertadores 2026 porque los tres ya están clasificados. En el caso de los elencos porteños, obtuvieron el boleto en la Tabla Anual con el segundo y tercer puesto, respectivamente, por detrás de Rosario Central y si dan la vuelta olímpica, le dejarán su lugar a River porque quedó cuarto. Lanús, por su parte, accedió al máximo certamen continental como ganador de la Sudamericana 2025 y en caso de conquistar el Clausura, dicho pasaje no lo utilizará y también recaerá en el Millonario.

El club que también se beneficiará de una consagración de esos tres equipos es Independiente, porque terminó undécimo en la Tabla Anual y accederá a la Copa Sudamericana 2026 con la plaza que se libere. Al Rojo también lo favorecerá que celebren Racing, Tigre y Barracas Central, que fue 10° en la general de la temporada 2025 e ingresó a la Sudamericana gracias a que Lanús liberó su lugar al ganar la edición de este año.

Barracas Central sonríe: clasificó al Copa Sudamericana 2026 y jugará cuartos de final en el Torneo Clausura Fotobaires / Facundo Morales

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors.

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors.

Campeón de la Copa Sudamericana 2025: Lanús

Copa Sudamericana