César Luis Menotti: el Mundial que lo volvió a hacer “sufrir” por el fútbol y el jugador del seleccionado argentino que lo hizo “muy feliz”

Vivió el Mundial de Qatar a la distancia, desde Buenos Aires. Lo hubiese seguido como un apasionado del fútbol que es, como gestor en 1974 del resurgimiento del seleccionado argentino, al que jerarquizó desde la organización y el método para llevarlo al primer título mundial, en 1978.

Pero César Luis Menotti (84 años) tenía un motivo adicional para no perderle pisada al equipo de Lionel Scaloni: es el director general de los seleccionados argentinos. Un cargo que le concedió la AFA y tiene mucho de honorífico y simbólico por lo que su palabra representa para nuestro fútbol, sin estar en el día a día de la actividad del plantel. “Siempre sostengo que mi presencia tiene que ser al principio, y si hacen cosas que no me gustan, los llamo. No llegué a hablar con el cuerpo técnico durante el Mundial porque venía todo fenómeno”, manifestó Menotti a Radio 1010 AM de Uruguay.

Menotti conversa con Scaloni durante los primeros tiempos del entrenador en el seleccionado Fabián Marelli

Se incorporó a la estructura de la AFA a principios de 2019, cuando Scaloni era todavía el entrenador provisional, sin estar confirmado. Lejos de promover un cambio, Menotti avaló al director técnico de Pujato: “Yo no lo conocía a Scaloni, sí a los otros chicos, como Pablo Aimar. Hicimos una reunión en mi casa con (Claudio) Chiqui Tapia para ver cómo era el proyecto, y le planteé que a nivel de selección no se puede firmar un contrato por tres meses, que lo que había que definir era un contrato hasta el fin de las eliminatorias. Y que si conseguía la clasificación iba directamente al Mundial”.

Menotti explicó cuál fue el siguiente paso: “Me junté con todo el cuerpo técnico. Los escuché a los cuatro y les dije lo que yo esperaba de ellos. Hubo compromisos serios. Los noté fuertes y predispuestos, son gente joven, estudiosa y seria. No venden humo. Les aclaré que yo no recomiendo jugadores ni mucho menos, no me meto en eso”.

Di María engancha ante Koundé durante la final del Mundial Aníbal Greco - LA NACIÓN

Aun con su dilatada trayectoria, Menotti, en declaraciones a radio El Destape, admitió que el recorrido del seleccionado argentino lo retrotrajo a viejas sensaciones: “Pensé que a esta altura de mi vida ya no iba a sufrir por el fútbol, pero se sufre igual. La Argentina ganó el título en buena ley, jugando bien. Con una unión muy afectiva entre los jugadores, el cuerpo técnico y la AFA. Pero tampoco hay que exagerar mucho, es preferible ser cuidadosos. Hay una frase de Vázquez Montalbán que dice ‘el éxito te lleva hasta el borde del abismo’. Si das dos pasos para adelante, te hace desaparecer. Si retrocedés tres, lleva a la gloria. No nos apuremos”.

En el repaso sobre los jugadores, Menotti reivindicó a Ángel Di María: “Soportó críticas despiadadas. En todos los lugares donde jugó te dicen que es un fenómeno, y nosotros lo teníamos castigado, y para mí en todos los partidos era el mejor. No había manera de reconocerlo, me daba vergüenza, cómo puede ser que lo maltraten tanto. Jugó en los mejores equipos del mundo, y acá estaba bajo sospecha por una prensa que como siempre juega a favor de algunas cosas. Hoy está en Juventus, antes en Real Madrid... o sea, son todos estúpidos en el mundo del fútbol. Me hizo muy feliz que sea campeón del mundo, fue de lo mejor del seleccionado”.

Señaló a Nicolás Otamendi como “una sorpresa”. Y agregó: “Mostró categoría en un puesto difícil para un equipo con un estilo ofensivo, en el que los defensores tienen más riesgos. Fue uno de los destacados”.

Messi, destacado por Menotti como el "mejor del mundo en esta época" @leomessi

Sobre la comparación entre Diego Maradona y Messi, expresó: “Son dos cosas diferentes. Messi tiene un estilo de vida muy relacionado a su formación y al fútbol. Maradona sabía hacer todo bien. Sabía bailar, cantar, actuar. Fue un jugador excepcional, y lo digo yo que durante ocho meses veía todos los días a Pelé en el Santos, era un extraterrestre”.

Tras ubicar a Messi como “el mejor del mundo de esta época, como en otras lo fueron Pelé, Cruyff y Maradona”, Menotti dio sus argumentos sobre el papel que ahora cumple en el seleccionado: “Si vos le tirás toda la presión de que tiene que ser él el que resuelva todo, estamos perdidos. Dejó de ser el jugador de Barcelona que te gana partidos, porque también participó del funcionamiento colectivo. En ese sentido, el cuerpo técnico manejó muy bien las relaciones de grupo. Y Messi está feliz, está bien, lo noto bien”.

Scaloni se suma a Menotti y a Carlos Bilardo en la lista de directores técnicos campeones del mundo. Pero Menotti no quiso armar un escalafón: “Hubo grandísimos entrenadores, incluso mejores que nosotros. Que te toque dirigir a la selección campeona del mundo no significa que seas el mejor. Eso lo tienen que decidir los jugadores”. Destacó el criterio futbolístico del entrenador: “Un equipo se define como una orquesta: qué músicos elegís. En el medio de la cancha, Scaloni pone jugadores de buen juego y hasta tienen gol. No pone cuatro volantes a recuperar la pelota”.

