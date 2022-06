César Luis Menotti: “Hay que decirle a Mbappé que venga a jugar a Chacarita”

Todavía se generan ecos de la gran victoria de la selección argentina ante Italia por 3-0, por la Finalíssima que le dio otro título a Lionel Scaloni y sus jugadores, en el festejado triunfo de este miércoles en Inglaterra. Y uno de los que opinó el día después fue César Luis Menotti, director de Selecciones Nacionales de la AFA y el encargado de respaldar en su momento al ciclo del actual entrenador en la celeste y blanca. El disparador, una vez más, fue la frase que había dicho Kylian Mbappé marcando diferencias entre las selecciones europeas y las sudamericanas.

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar al Mundial. El fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, había dicho el crack francés, compañero de Lionel Messi en PSG. Ante eso, y envalentonado por el triunfo argentino ante Italia, Menotti redobló la apuesta: “¿No será que ellos están un paso por detrás? Decile a Mbappé que venga a jugar a Chacarita, que venga a San Martín a jugar algún partido... Ahora en serio, esas son cosas para la prensa. Argentina siempre tuvo jugadores para ser respetada en Europa. El fútbol es fútbol. La pelota, el jugador y la gente”, dijo el ex DT campeón del Mundo con la selección en 1978 en una entrevista con TyC Sports.

Sobre la producción de la Argentina ante Italia en Wembley, Menotti opinó: “Argentina jugó un partido para la emoción. Me hizo muy feliz. Sobre todo porque lo más importante era la pelota. Ni Messi ni Scaloni, era la pelota”, y agregó: “No es para tirar mantea al techo, pero Argentina es candidata al título desde la época de Labruna. Siempre estuvimos ahí desde Labruna, Kempes y Maradona. Somos una de las fuerzas futbolísticas de Sudamérica y del mundo”, remarcó con la mira puesta en Qatar 2022, certamen que se disputará a fin de año.

Kylian Mbappe, del PSG, celebra su anotación contra Metz, en el estadio Parque de los Príncipes, en París, en un partido de la Liga Uno de Francia, el sábado 21 de mayo de 2022. (AP Foto/Michel Spingler)

Menotti le dedicó sentidos elogios a Scaloni , el líder del cuerpo técnico que llevó a la selección a ganar su segundo título con la Finalíssima, luego de haber conquistado la Copa América en Brasil durante 2021. “Este cuerpo técnico es serio, no vende humo nunca. Consiguieron una relación con los futbolistas. Y hoy es su fuerte. Los futbolistas los respaldan. Además se han comprometido con la gente”, dijo. En su rol de director de selecciones, Menotti contó que tiene una “relación cordial y respetuosa” con Scaloni y su grupo de trabajo, pero que no se mete “cuando no” lo llaman y que “si hay algo que no” le gusta se lo hace saber a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Sobre el proceso global que está llevando adelante Scaloni la selección, sostuvo: “Estoy feliz con la selección. En primer lugar porque se acompaña a través de lo que significa la selección, un proyecto de un cuerpo técnico que está apuntando a un campeonato del mundo. El primer objetivo era clasificar. Ahora trabajan en la búsqueda de fortificar la relación afectiva que hay entre futbolistas, cuerpo técnico y ya con la gente también. Le da fuerza a todos”,

Lionel Sebastian Scaloni da indicaciones en el partido ante Italia, por la Finalíssima Chris Brunskill/Fantasista - Getty Images Europe

Analizó el presente del equipo nacional también con nombre y apellido. De la felicidad de Lionel Messi comentó: “Messi está feliz porque hay un grupo excelente. Lo quieren mucho. Es un pibe bárbaro que deja todo. Es muy querible y muy representativo de esta Selección. Está siempre cuando el equipo lo necesita. Nadie duda que es el mejor jugador del mundo”. Y sobre Angel Di María dijo: “Di María es mi ídolo. No tengo relación con él, pero le tengo un cariño por la valentía”. Cerró entre risas, cuando le preguntaron si Di María se llegaba a arrepentir de volver a la Argentina para terminar la carrera en Rosario Central, club del que surgió: “Si no llega a volver a Central, lo voy a buscar yo”.

