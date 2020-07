"No hablo con Maradona desde hace quince años", reconoció Menotti Fuente: Reuters - Crédito: Javier Garcia

César Luis Menotti tuvo una relación con Diego Maradona que comenzó cuando lo convocó a la selección nacional en 1977; lo dejó afuera del Mundial 1978 , lo consagró campeón mundial juvenil en Japón 1979 y se extendió en el tiempo, con el propio Maradona señalándolo como "el mejor entrenador" que tuvo en su carrera. En este contexto, el hoy Director de Selecciones Nacionales de la AFA contó que se mostró preocupado y dijo que le "duele mucho ver esta versión" del actual director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

" Sinceramente, pensé que la vuelta al fútbol lo iba a ayudar muchísimo , porque eso te genera compromiso. Espero que salga de todo este conflicto que imagino es doloroso para él, pero también por otro lado es así, y por ahí disfruta. Diego no soporta mucho el silencio y puede decir lo que se le dé la gana. Ahora, con su salud no se jode. Cuando uno está bien puede decir lo que quiera. Ahora cuando no lo estás...", advirtió Menotti en declaraciones a Súper Deportivo, por Radio Villa Trinidad, de Santa Fe.

Menotti, preocupado por la salud de Maradona Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

"Lo que pasa es que las relaciones con Diego nunca fueron mías. La última relación que yo tuve con alguien cercano a él fue la de Jorge Cyterszpiller (su primer representante, ya fallecido). Pero no hablo con Maradona desde hace 15 años . Sería muy lindo reencontrarme con él. Lo único que quiero es que esté bien, porque me da mucho dolor ver a la gente que quiero no pasarla bien. Estas noticias últimas de Diego me duelen. No sé quien publica esas cosas, porque le hacen mucho daño ", destacó Menotti, director del seleccionado nacional entre 1974 y 1982.

La referencia de Menotti es sobre ciertas versiones respecto del estado de salud de Maradona , que el 30 de octubre de este año cumplirá 60 años y recientemente acordó seguir dirigiendo esta al conjunto platense.

Menotti: "Sería muy lindo reencontrarme con Maradona, lo único que quiero es que esté bien" Fuente: AFP

"Mejor que se retire en Barcelona"

En un tono más jocoso, Menotti también se refirió a Lionel Messi, que llegó al gol 700 de su carrera (630 con la camiseta de Barcelona y 70 con la del seleccionado argentino). "Me imagino a Messi jugando en Newell's y me da miedo, porque yo soy hincha de Rosario Central, a donde no va a ir seguro. Por eso lo ideal sería que se retire en Barcelona", bromeó Menotti.

"Pero hablando en serio, que Messi juegue un año en el fútbol argentino sería un placer, y más para los jóvenes, porque Messi tiene un compromiso con la profesión. Lionel se sostiene desde la voluntad, porque debe tenerla para seguir soñando con ser lo que es. Pero a veces se cansa de ser Messi, porque siempre pasa lo mismo: cuando hace 4 goles parece normal, y cuando no hace un gol es porque está grande", describió.

"Es bravo ser Messi. Pero en cambio, en la selección, no se cansa de ser Messi. Quizá en el mundo del fútbol se cansa de serlo todos los domingos, porque es muy difícil", concluyó Menotti sus opiniones sobre los dos mejores jugadores de la historia del fútbol argentino.

