Chacho Coudet dirige a Alavés contra Levante, ¿en su último partido antes de llegar a River?

En medio de la expectativa por la llegada de Eduardo Coudet a River en reemplazo de Marcelo Gallardo, el entrenador dirige a Alavés en su visita a Levante por la fecha 36 de la liga de España. Quizás sea su último encuentro en el Viejo Continente antes de llegar a Buenos Aires.

A pesar de la información que confirma que es quien reunió el mayor consenso por parte de la directiva para ocupar el lugar de director técnico millonario, ‘Chacho’ negó rotundamente contactos. “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por ellos que nadie de River se puso en contacto conmigo. El ‘hubiera’ o ‘hubiese’ no existe en el fútbol. Para mí ha sido una semana normal”, declaró en una conferencia de prensa antes del partido.

El entrenador de 51 años, que guarda mucho afecto por el club rojiblanco, negó todo contacto con la institución pero se mostró abierto a considerar una propuesta si se produjere de manera oficial. “Si llega una oferta de River, la valoraría”, admitió. Y reconoció que es un “orgullo” estar entre los postulados.

Chacho, ex futbolista de River, se siente "orgulloso" de estar en la lista de candidatos para sustituir a Gallardo. Jam Media - Getty Images South America

“River vive un momento especial porque despide a uno de los entrenadores más importantes de su historia. Es una situación natural estar en una lista de candidatos”, sostuvo. E hizo una consideración que dejó en evidencia su interés: “Una institución como River está a la altura del Madrid o Barcelona. Es top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos".

La actualidad de Alavés, que ocupa el 14º puesto sobre 20 en el certamen del que descenderán tres equipos, demandaba que Coudet estuviera en un partido importante frente a un rival también comprometido, incluso más: Levante marcha 19º. Necesitado de los puntos, el local atacó y generó llegadas claras en los primeros minutos ante el equipo dirigido por Chacho, que mostró su intensidad habitual en el banco.

MIENTRAS LO BUSCA RIVER: CHACHO COUDET, A PURA INTENSIDAD



Alavés enfrenta a Levante en un duelo clave por la permanencia.



¿Será el último partido del entrenador en el equipo? #LaLigaEnDSPORTS#LevanteUDAlavés pic.twitter.com/obOdFiN5hs — DSPORTS (@DSports) February 27, 2026

Con un esquema 4-4-2, que suele utilizar en este equipo, con los volantes por los costados cerrados y los dos delanteros bien centrados, además de un doble cinco definido, el conjunto del entrenador argentino equilibró el desarrollo y consiguió algunas aproximaciones en la primera parte. En el equipo titular, dos argentinos titulares: Nahuel Tenaglia en defensa y Lucas Boyé en ataque.

La más clara llegó a los 22 minutos y terminó en una doble atajada de Mathew Ryan, tras una serie de rebotes favorables a Alavés luego de un córner. Sobre el final, la tendría Levante, con un remate de afuera del área que salvó el otro arquero, Antonio Sivera.

Ya en el segundo tiempo, sufrió con una ocasión que dio en el palo a favor de Levante y, con el partido sin goles, padeció la expulsión de Víctor Parada por doble amarilla a los 61 minutos. A partir de entonces, el desarrollo se volvió más adverso para los dirigidos por Chacho, que quedaron en inferioridad numérica en un tramo decisivo del encuentro.

Con cambios, el DT argentino intentó que su equipo pudiera aguantar con uno menos. Su arquero volvió a ser protagonista con una salvada en la línea.