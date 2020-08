La imagen de Guardiola y Zidane hablando de fútbol luego del partido de Champions entre Manchester City y Real Madrid, en Inglaterra. Crédito: Imagen de TV

Fin del partido en Manchester. Real Madrid acaba de perder 2-1 con Manchester City y queda eliminado de la Champions, el gran objetivo que le quedaba en la temporada tras ganar LaLiga. Pese al resultado, Zinedine Zidane pone su mejor sonrisa para saludar a su colega Pep Guardiola, entrenador de los ingleses. Lo felicita, y la charla continúa después de que los jugadores abandonan el césped. Guardiola, arriba de una heladera, como si fuera un Marcelo Bielsa catalán. Zidane, a su lado. ¿El tema? Fútbol, por supuesto.

"He querido felicitarle por la Liga. Preguntarle por la familia, nada especial. Ojalá un día podamos cenar juntos y hablar", contó el entrenador catalán en la rueda de prensa posterior al partido, disputado en el Etihad Stadium. Real Madrid le ganó el título español a Barcelona, que supo ser líder durante varios pasajes de la competencia, pero perdió puntos luego de la reanudación tras el coronavirus.

La sonrisa de Zinedine Zidane en el saludo a Pep Guardiola: Manchester City venció 2-1 a Real Madrid y lo eliminó de la Champions League. Fuente: AFP

El francés, por su parte, habló de la eliminación, de la actuación de su equipo y de su futuro en el banco de suplentes del equipo merengue. Descartó cualquier posibilidad de salir del club. "Soy el entrenador del Madrid, y ya está. No hay más preguntas que hacer en este sentido. Ahora vamos a descansar todos y volveremos para hacer una gran temporada", zanjó Zizou con la misma tranquilidad con la que realizaba un cambio de frente en su época de futbolista.

El festejo del City por el pasaje a cuartos de final

"Cuando se pierde, siempre falta algo, pero decías que era previsible la eliminación por perder la ida y no estoy de acuerdo. En eliminatoria siempre hay dos partidos y hoy había la posibilidad de cambiar eso. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo, sobre todo en la segunda parte, con el balón y 1-1, y no se ha podido. Doy las gracias a los jugadores por lo que hicieron todo el año", explicó el francés en relación a la derrota. Admitió que la eliminación de su equipo había sido "merecida" y tuvo palabras de elogio para el francés Raphael Varane, el hombre del partido por sus dos errores, que desembocaron en sendos goles de los ingleses: "No le he dicho nada, sólo que cabeza arriba y nada más porque el 95% de lo que hicieron los jugadores ha sido espectacular. Es lo que les acabo de decir a los jugadores".

La autocrítica de Varane

"La derrota es mía", dijo el defensor francés, todavía apesadumbrado por los dos errores suyos que le costaron el partido y la eliminación a Real Madrid. Dijo varias veces: "Lo tengo que asumir", en relación a la que pudo haber sido una de las peores actuaciones de su carrera. Extrañó como nunca al líder de la defensa y el zaguero que lo ordena todos los partidos: Sergio Ramos. "En lo bueno y en lo malo tengo que asumir mi papel. Tengo la responsabilidad de esta derrota. Los errores se pagan muy caro, no tengo explicaciones por estos errores, pasa en el fútbol y lo tengo que asumir", repitió Varane. Y agregó: "Estoy triste por mis compañeros. Con el 1-1 teníamos oportunidad de clasificarnos y han salido mal las cosas, lo tengo que asumir.

"Todo el mundo sabe que estoy triste", continuó Varane. Y cerró una autocrítica poco común en los futbolistas después de sus errores: "Hay que tener carácter para volver mejor y más fuerte. Va a ser una noche complicada. Soy un competidor y hoy he fallado".