La Champions League cerró su tercera fecha, que será la última previo al corte por la fecha FIFA. Este miércoles se disputaron ocho encuentros de la competencia más importante a nivel clubes del Viejo Continente. La jornada dejó algunas perlitas: Las "ayuditas" del arquero de Ferencvaros a Paulo Dybala, la revancha de Álvaro Morata, el pasaje de Ángel di María de la alegría a la desazón con PSG y los monstruosos números de Erling Haaland.

Volvió Dybala

Aunque con mucha ayuda, Paulo Dybala fue autor de dos goles para Juventus en el gran triunfo por 4 a 1 sobre Ferencvaros, como visitante, en el partido de la tercera fecha del grupo G, que lidera Barcelona.

Paulo Dybala, saludado por sus compañeros Betancourt y Chiellini. Fuente: AP

El cordobés ingresó por Álvaro Morata a los 21 minutos de la segunda parte e hizo valer su momento en cancha colaborando en el ataque del equipo que dirige Andrea Pirlo. En primer lugar, el ex Instituto aprovechó un mal pase de un defensor del equipo húngaro a su arquero Dénes Dibusz. El guardameta no pudo parar la pelota y Dybala hizo uno de los goles más fáciles de su vida.

Dybala aprovechó el primer error del arquero de Ferencvaros

Sólo pasaron 10 minutos para que Dibusz volviera a fallar: el arquero quiso salir jugando hacia uno de los costados y en el pase se interpuso el delantero argentino, que remató al arco y anotó el segundo tanto en su cuenta personal, a pesar del desesperado esfuerzo de un defensor por impedirlo. En la previa de la convocatoria al seleccionado argentino, Dybala convirtió por primera vez en la temporada y lo pudo hacer por duplicado.

El segundo error de Dibusz que aprovechó Dybala

En el mismo partido, quien tuvo su revancha fue Álvaro Morata. El español le había anotado tres goles a Barcelona el partido pasado en la derrota de su equipo por 2 a 0, pero en aquella noche de Turín, todos fueron anulados. Este miércoles, el delantero finalmente cambió la suerte: Morata convirtió los dos primeros tantos de Juventus. Además, con cuatro goles es el goleador de su equipo en la competencia.

El tanto con el que Morata cambió su suerte

Las dos caras de Di María

Otro de los argentinos que fue protagonista en esta jornada de Champions League fue Ángel Di María. El rosarino comenzó su noche muy bien, pero luego, junto a su equipo, cerraron un partido para el olvido. El ex Real Madrid se anotó en la red para PSG en la dura derrota 2 a 1 del equipo francés frente a Leipzig, que le dio vuelta el encuentro correspondiente al grupo H.

Di María abrió el marcador del partido: Moise Kean, el delantero italiano que venía de convertir un doblete en el triunfo frente a Basaksehir, presionó en la salida a Dayot Upamecano, pudo quedarse con la pelota y habilitó al argentino que con mucha clase definió de zurda por el costado del arquero Péter Gulácsi para poner el 1 a 0.

El gol de Di María

Pero el partido de Fideo y del equipo parisino no iba a quedar así. Con el encuentro todavía 1 a 0, el joven Moise Kean remató al arco y la pelota dio en la mano de Upamecano. El juez del partido Szymon Marciniak no dudó y cobró penal para PSG. El futbolista argentino se hizo cargo del disparo, pero el húngaro Gulácsi le detuvo el penal, que no fue bien pateado por Di María.

El penal que falló el futbolista argentino

El francés Christopher Nkunku empató sobre el final de la primera parte y en el segundo tiempo, el sueco Emil Forsberg puso el 2 a 1 para los alemanes. Con la derrota, PSG se complica en la Champions League. Se ubica tercero con 3 unidades por debajo de Manchester United y Leipzig que tienen 6.

La máquina Haaland

Erling Haaland fue una de las figuras del día. El noruego anotó dos goles en el triunfo de Borussia Dortumund por 3 a 0 sobre Brujas, en Bélgica y por el grupo F. El delantero sigue dando que hablar con sus maravillosos números: con los dos tantos convertidos este miércoles llegó a los 14 goles en 11 partidos jugador por Champions League. Además, con cuatro tantos, es goleador de la actual competencia junto a Diogo Jota, de Liverpool, Álvaro Morata, de Juventus y Marcus Rashford, de Manchester United.

El resumen del triunfo de Borussia Dortmund

Este miércoles se completó la tercera fecha de la ronda de grupos. La próxima jornada, que será la cuarta, se jugará entre el 24 y 25 de noviembre, y será luego de la fecha FIFA que tendrá acción de la última fecha de la UEFA Nations League en Europa.

