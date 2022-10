Champions League: el terrible golpe del jugador de Real Madrid en el empate agónico y el batacazo histórico de Maccabi Haifa ante Juventus

La Champions league desarrolló ocho partidos de la cuarta fecha de la etapa de grupos este martes, y los que restan tendrán lugar este miércoles. La jornada dejó muchas curiosidades, como la sorpresa de Maccabi Haifa, que le ganó a Juventus y obtuvo una victoria en el máximo certamen europeo luego de dos décadas. El empate sobre el final de Real Madrid fue muy importante porque implicó la clasificación del equipo español para la próxima rueda, pero lo que quedó de ese tanto fue el tremendo golpe que recibió Antonio Rüdiger contra el arquero rival en el momento en que cabeceó al arco. Además, jugó el Sevilla de los argentinos, que tuvo la presentación de Jorge Sampaoli en la competencia, y un triunfo de Chelsea con una polémica que cambió el rumbo del juego.

El batacazo de la jornada

En el grupo H Maccabi Haifa sorprendió a Juventus con 2 a 0 en Israel, un éxito histórico. La figura, y autor de los dos tantos, fue Omer Atzili que, a los 7 minutos consiguió el 1 a 0 con la espalda. Y a los 42 anotó el gol definitivo. La victoria del club de Haifa es la primera en la Champions League desde el 29 de octubre de 2002; aquella vez el equipo israelí había derrotado a Manchester United por 3 a 0.

Con la dura derrota, el equipo de Turín quedó tercero en la zona, con tres unidades al igual que el equipo israelí y de este modo estaría siendo desplazado a la Europa league. A los italianos, todavía debe visitar a Benfica y recibir a PSG en su estadio. Panorama complicado para el equipo de Massimiliano Allegri que al final del partido fue confirmado en su cargo por el presidente Andrea Agnelli: “Es nuestro entrenador en jefe y se quedará. Me siento avergonzado y enojado… así que en este tipo de situaciones no se puede culpar a una sola persona, es a todo el grupo”, expresó.

Además, una de las malas noticias que dejó este choque fue la lesión de Ánbel Di María que, por una dolencia en su pierna derecha debió ser reemplazado en la primera parte. Leandro Paredes también estuvo entre los titulares, pero salió reemplazado al inicio de la primera etapa.

El agónico y “accidentado” empate de Real Madrid

Shakhtar Donetsk parecía que estaba dando otro de los golpes de la jornada, pero sobre el final, apareció la mística Real Madrid que lo igualó 1 a 1 en el quinto minuto de la adición de la mano de Rüdiger que sufrió un tremendo corte en la cara. Además, logró el pase a octavos de final. En el duelo por el grupo F los ucranianos comenzaron ganando con el tanto de Oleksandr Zubkov, de cabeza, a los 33 segundos de la segunda parte. El mismo futbolista ya le había anotado al equipo Madridista en el duelo de la semana pasada que fue victoria de los de Ancelotti por 2 a 1.

Todo parecía indicar que iba a ser la primera caída del último campeón de la Champions League en la primera de la temporada, pero apareció Antonio Rüdiger, que, de cabeza anotó el empate a los 50 de la segunda parte y cuando el partido llegaba a su fin. El defensor alemán no la pasó nada bien en su tanto. En el salto chocó con el arquero del local, Anatolii Trubin, y lo cortó en el rostro.

Real Madrid es el líder de su grupo, ahora con 10 unidades y esto ya le permitió avanzar a la próxima ronda. Hasta el de de hoy lleva jugados 12 partidos en la temporada entre Liga y Champions y lleva 10 triundos y dos empates. Fiel a su estilo y con semejanzas a la última competición, salvó el invicto en el último minuto.

Igualdad del Sevilla de los argentinos

Sevilla terminó 1-1 con Borussia Dortmund en Alemania. El duelo por el grupo G marcaba el debut de Jorge Sampaoli en la competencia, luego de reemplazar a Julen Lopetegui. El empate del equipo andaluz significó la recuperación después de un inicio de temporada que lo tiene al borde dela zona de descenso en la Liga de España y en la que sólo ganó un partido de 12.

Los españoles comenzaron ganando con el gol Nianzou Kouassi, a los 18 de la primera parte. Lo cierto es que Sevilla no pudo aguantar mucho más y Jude Bellingham puso el 1 a 1 a los 35. de ese modo finalizaría el partido que tuvo presencia de futbolistas argentinos en el equipo de Andalucía. Erik Lamela jugó los 90 minutos. Marcos Acuña fue titular, pero fue reemplazado en la segunda etapa. Gonzalo Montiel, por su parte, ingresó desde el banco por Jesús navas cuando el partido terminaba y Alejandro Papu Gómez no sumó minutos.

El equipo dirigido por Jorge Sampaoli tiene tan sólo dos unidades en la Champions League, al igual que Copenhague y quedó lejos de la segunda colocación que le pertenece a Borussia Dortmund con siete. El objetivo de Sevilla en las competencias internacionales será meterse en los 16avos de final de la Europa League.

La polémica de la tarde

Por el grupo E, Chelsea derrotó a Milan, en Italia, por 2 a 0, con los dos goles convertidos en la primera etapa, pero con una jugada controversial que cambió el desarrollo del partido. Los de Londres comenzaron ganando 1 a 0 con un gol de penal marcado por Jorginho, pero la polémica se dio en la infracción que derivó en el cobro de la pena máxima.

Fikayo Tomori fue a disputar una pelota con Mason Mount, que kuchaba por quedar mano a mano con el arquero. En el forcejeo, el futbolista de Chelsea se cayó en el área y el árbitro Daniel Siebert no dudó y cobró la infracción y además expulsó al defensor del quipo italiano. Las protestas no tardaron en llegar es que en la acción casi no se percibe una infracción.

El segundo de los londinenses fue obra de Pierre Aubameyang que aprovechó un desentendimiento en la defensa del local para coocarla contra el primer palo del arquero Ciprian Tatarusanu. Chelsea se acomodó en la primera colocación de su grupo con siete puntos mientras que Milan estará obligado a ganar los dos partidos que le quedan si no quiere disputar los Play Offs de la Europa Lague.

Todos los resultados de la jornada

