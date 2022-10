Manchester City - Copenhague: un partido para el olvido: gol anulado, penal errado y expulsión

Manchester City está disfrutando de un presente más que positivo. No perdió ni un partido en lo que va de la temporada y solo el sorprendente Arsenal le niega la punta en la Premier League, y tuvo un arranque igual de brillante en Champions League, con tres triunfos en misma cantidad. Por eso, Pep Guardiola decidió dar descanso a algunos titulares para su visita a Copenhague, incluyendo a su increíble goleador Erling Haaland, para darle oportunidades a futbolistas como Julián Álvarez desde el inicio. Pero el transcurso del trámite fue mucho más accidentado de lo que cualquiera habría imaginado.

El arranque del partido se caracterizó por el dominio que suele demostrar el equipo del entrenador catalán en Inglaterra, extrapolado a la competición europea. Antes de los diez minutos Álvarez tuvo su primera chance, cuando se desprendió por la izquierda y sacó un zurdazo cruzado que se fue desviado. Pero fue a los once cuando los Citizens tuvieron su chance más clara para adelantarse en el marcador, cuando el ex River bajó una pelota para que Rodri remate desde el borde del área y marque un gran gol al ángulo. No obstante, el VAR determinó que en el proceso había habido una mano de Riyad Mahrez, y el tanto fue anulado.

El golazo de Rodri, anulado por el VAR