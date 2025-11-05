LA NACION
Champions League, en vivo: el minuto a minuto de una jornada con argentinos

La cuarta fecha de la fase de liga continua este miércoles con otros nueve partidos

Qarabag gana 2-1 al Chelsea como local; Enzo Fernández y Alejandro Garnacho entraron desde el banco para los blues
Qarabag gana 2-1 al Chelsea como local; Enzo Fernández y Alejandro Garnacho entraron desde el banco para los bluesGIORGI ARJEVANIDZE - AFP

Gol del Pafos

Sorprensa también en el otro partido: Pafos se pone en ventaja en el inicio del segundo tiempo, con gol de Derrick Luckassen de cabeza, tras el córner de Ken Sema. Se impone 1-0 ante Villarreal como local.

Se reanuda el juego: entra Garnacho y Enzo

Pafos y Villarreal, que empatan sin goles, y Qarabag ante Chelsea, con victoria parcial 2-1 para el local, ya disputan la segunda parte. Para los blues, entran los argentinos Alejandro Garnacho y Enzo Fernández.

Entretiempo

Pafos y Villarreal no se sacan ventaja en Limassol. En tanto, Qarabag da el golpe ante Chelsea y le gana 2-1 como local.

Penal y gol de Qarabag

El mediocampista Marko Jankovic convirtió el penal, que fue sancionado por una mano del defensor Jorrel Hato, y Qarabag da vuelta el partido por 2-1 ante Chelsea, en la sopresa de la jornada.

Empata Qarabag

El portugués Leandro Andrade aprovechó el rebote, tras el disparo del colombiano Camilo Duran al palo. Qarabag empata el partido 1-1 ante Chelsea.

Gol del Chelsea

El brasileño Estevão puso en ventaja a Chelsea con un remate rasante al primer palo, tras una asistencia de su compatriota Andrey Santos.

Lesionado antes de los 10 minutos

En Chelsea, el ecuatoriano Moisés Caicedo sintió un dolor en la pierna derecha y debió salir lesionado a los ocho minutos; en su lugar ingresó el belga Romeo Lavia. Malas noticias para el equipo dirigido por Enzo Maresca.

Partidos parejos

En ambos partidos no se sacan ventajas. Villarreal tuvo la más clara hasta el momento, con un mano a mano de Pepe que tapó el arquero de Pafos, Neofytos Michail. Qarabag y Chelsea disputan un encuentro muy parejo, con el conjunto inglés presionando alto.

Se juegan los dos primeros partidos de la jornada

Rueda la pelota en Limassol y Bakú para los partidos de las 14.45: Pafos y Villarreal, con Juan Foyth titular, y Qarabag ante Chelsea, con Enzo Fernández, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho en el banco.

Un argentino titular y tres al banco

En el primer turno, Juan Foyth será titular en la visita de Villarreal al Pafos. Por su lado, los tres argentinos de Chelsea, Enzo Fernández, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho, estarán en el banco de suplentes.

Los partidos del día, en dos turnos

La actividad arranca a las 14.45 con dos encuentros: Pafos vs. Villarreal y Qarabag vs. Chelsea. Más tarde, desde las 17, se disputarán los cruces principales: Ajax vs. Galatasaray, Benfica vs. Bayer Leverkusen, Brujas vs. Barcelona, Inter vs. Kairat, Manchester City vs. Borussia Dortmund, Newcastle vs. Athletic Bilbao y Marsella vs. Atalanta.

Los partidos destacados de la jornada

El plato fuerte del día llega desde Inglaterra: Manchester City recibe a Borussia Dortmund en un duelo interesante. En paralelo, Barcelona visita a Brujas, con la necesidad de consolidar su liderato. Además, habrá actividad en Milán, Ámsterdam, Marsella y Lisboa, en una tarde clave para varios grupos del torneo.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Champions League

Una nueva jornada de la UEFA Champions League se pone en marcha, con nueve partidos correspondientes a la continuación de la fecha 4 de la fase de liga. Serán transmitidos por ESPN, Fox Sports y Disney Plus, y también podrán seguir el minuto a minuto desde este espacio.

Por Augusto Sanz
