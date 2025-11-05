Champions League, en vivo: el minuto a minuto de una jornada con argentinos
La cuarta fecha de la fase de liga continua este miércoles con otros nueve partidos
Gol del Pafos
Sorprensa también en el otro partido: Pafos se pone en ventaja en el inicio del segundo tiempo, con gol de Derrick Luckassen de cabeza, tras el córner de Ken Sema. Se impone 1-0 ante Villarreal como local.
¡PAFOS SORPRENDE Y LE ESTÁ GANANDO AL VILLARREAL! Derrick Luckassen ganó en el área y marcó el 1-0 del equipo de Chipre ante el Submarino Amarillo.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dbPuFPBxzs
Se reanuda el juego: entra Garnacho y Enzo
Pafos y Villarreal, que empatan sin goles, y Qarabag ante Chelsea, con victoria parcial 2-1 para el local, ya disputan la segunda parte. Para los blues, entran los argentinos Alejandro Garnacho y Enzo Fernández.
Entretiempo
Pafos y Villarreal no se sacan ventaja en Limassol. En tanto, Qarabag da el golpe ante Chelsea y le gana 2-1 como local.
Penal y gol de Qarabag
El mediocampista Marko Jankovic convirtió el penal, que fue sancionado por una mano del defensor Jorrel Hato, y Qarabag da vuelta el partido por 2-1 ante Chelsea, en la sopresa de la jornada.
¡QARABAG LO DIO VUELTA ANTE CHELSEA! Marko Jankovic no falló y marcó el 2-1 de los locales ante los Blues en la #Champions. ¡Hay sorpresa!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yhbd8oeLp9
Empata Qarabag
El portugués Leandro Andrade aprovechó el rebote, tras el disparo del colombiano Camilo Duran al palo. Qarabag empata el partido 1-1 ante Chelsea.
¡QARABAG SE LO EMPATÓ AL CHELSEA! Tras una floja reacción de la defensa, Leandro Andrade aprovechó el rebote y marcó el 1-1 en la #Champions.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NipyF410Z0
Gol del Chelsea
El brasileño Estevão puso en ventaja a Chelsea con un remate rasante al primer palo, tras una asistencia de su compatriota Andrey Santos.
¡CHELSEA LO GANA POR ESTEVAO! La joyita brasileña enganchó y definió de zurda, para el 1-0 contra Qarabag.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5df8BNpxVV
Lesionado antes de los 10 minutos
En Chelsea, el ecuatoriano Moisés Caicedo sintió un dolor en la pierna derecha y debió salir lesionado a los ocho minutos; en su lugar ingresó el belga Romeo Lavia. Malas noticias para el equipo dirigido por Enzo Maresca.
¡QUÉ MALA SUERTE, ROMEO! A Lavia le tiró a los 4 minutos de juego y debió ser sustituido en Chelsea ante Qarabag— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/W9vgsPZXC4
Partidos parejos
En ambos partidos no se sacan ventajas. Villarreal tuvo la más clara hasta el momento, con un mano a mano de Pepe que tapó el arquero de Pafos, Neofytos Michail. Qarabag y Chelsea disputan un encuentro muy parejo, con el conjunto inglés presionando alto.
Se juegan los dos primeros partidos de la jornada
Rueda la pelota en Limassol y Bakú para los partidos de las 14.45: Pafos y Villarreal, con Juan Foyth titular, y Qarabag ante Chelsea, con Enzo Fernández, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho en el banco.
Un argentino titular y tres al banco
En el primer turno, Juan Foyth será titular en la visita de Villarreal al Pafos. Por su lado, los tres argentinos de Chelsea, Enzo Fernández, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho, estarán en el banco de suplentes.
🟡 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🟡#UCL pic.twitter.com/55s4PIgocp— Villarreal CF (@VillarrealCF) November 5, 2025
Los partidos del día, en dos turnos
La actividad arranca a las 14.45 con dos encuentros: Pafos vs. Villarreal y Qarabag vs. Chelsea. Más tarde, desde las 17, se disputarán los cruces principales: Ajax vs. Galatasaray, Benfica vs. Bayer Leverkusen, Brujas vs. Barcelona, Inter vs. Kairat, Manchester City vs. Borussia Dortmund, Newcastle vs. Athletic Bilbao y Marsella vs. Atalanta.
Los partidos destacados de la jornada
El plato fuerte del día llega desde Inglaterra: Manchester City recibe a Borussia Dortmund en un duelo interesante. En paralelo, Barcelona visita a Brujas, con la necesidad de consolidar su liderato. Además, habrá actividad en Milán, Ámsterdam, Marsella y Lisboa, en una tarde clave para varios grupos del torneo.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Champions League
Una nueva jornada de la UEFA Champions League se pone en marcha, con nueve partidos correspondientes a la continuación de la fecha 4 de la fase de liga. Serán transmitidos por ESPN, Fox Sports y Disney Plus, y también podrán seguir el minuto a minuto desde este espacio.
