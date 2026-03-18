Champions League, en vivo

En el primer duelo de la jornada, Hansi Flick dispuso el habitual equipo titular, con solo un cambio respecto al partido de ida. Lamine Yamal aparece como el principal actor a seguir en el partido.

El 11 de Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Curbasí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha (c); y Robert Lewandowski.