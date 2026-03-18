Champions League, en vivo
Se definen los clasificados a los cuartos de final con cuatro partidos
Formaciones: juega Yamal
En el primer duelo de la jornada, Hansi Flick dispuso el habitual equipo titular, con solo un cambio respecto al partido de ida. Lamine Yamal aparece como el principal actor a seguir en el partido.
El 11 de Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Curbasí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha (c); y Robert Lewandowski.
🚨 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗫𝗜 🚨#BarçaNewcastle pic.twitter.com/BR2eULng5z— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 18, 2026
Por su parte, los visitantes dirigidos por Eddie Howe salen con un solo cambio respecto al partido de ida.
El 11 de Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier (c), Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Anthony Gordon y Harvey Barnes.
Your Mags at the Camp Nou ✊ pic.twitter.com/3NxgfLIAg2— Newcastle United (@NUFC) March 18, 2026
El primer partido de la jornada
Desde las 14.45, Barcelona recibe en el Camp Nou a Newcastle, con la serie 1-1 en el global. El equipo de Hansi Flick buscará clasificar como local, ante el equipo inglés de Eddie Howe que ya mostró sus armas en esta Champions.
Los cuatro partidos
Hoy se juegan los últimos partidos que cierran los octavos de final de la Champions League. Desde las 14.45, Barcelona recibe a Newcastle para definir la serie como local (1-1 en la ida). Luego, a las 17, Tottenham en Londres tiene que revertir un 5-2 ante Atlético de Madrid; Liverpool, también como local, está 1-0 abajo en el global ante Galatasaray; y Bayern Múnich tiene que mantener la abultada ventaja de 6-1 ante Atalanta en el Allianz Arena.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Champions League
Se definen los clasificados a cuartos de final de la Champions League, con cuatro partidos de vuelta de la serie de octavos. El primero arranca a las 14.45 y el resto a las 17. Transmiten ESPN, Fox Sports y Disney+, y podrán seguir el minuto a minuto por acá.
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