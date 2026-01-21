Champions League, en vivo
Se completa la séptima fecha con nueve partidos; la acción de los argentinos, minuto a minuto
Atlético insiste, pero el partido se mantiene equilibrado
A los 35 minutos, el equipo de Simeone domina territorialmente y busca el segundo, aunque Galatasaray se planta bien y responde. El duelo es parejo y ninguno logra imponer condiciones con claridad.
Otra vez Julián, esta vez desde afuera
A los 23 minutos, Julián Álvarez tuvo una nueva chance tras un rebote de una jugada generada por Almada. El argentino remató desde fuera del área, pero la pelota se fue por encima del travesaño. Atlético sigue buscando el segundo.
Empata Galatasaray con un gol en contra de Llorente
Tras un centro rasante de Roland Sallai desde la derecha, Marcos Llorente desvió la pelota hacia su propio arco y marcó el 1-1. Fue a los 20 minutos, en una jugada desafortunada para el Atlético.
Golazo de Uzun y empate de Frankfurt en Azerbaiyán
A los diez minutos, Can Yilmaz Uzun marcó el 1-1 con una gran definición de zurda, colocada al segundo palo. Eintracht Frankfurt empata rápido ante Qarabag en un inicio de alto ritmo.
Qarabag golpea primero en Bakú
El equipo local se adelantó ante Eintracht Frankfurt con un tanto de Camilo Durán, que definió tras un pase al medio y un rebote afortunado del arquero. Fue a los cuatro minutos, en el arranque del partido.
EL COLOMBIANO QUE HACE ILUSIONAR A QARABAG: Camilo Durán apareció por el centro del área para conectar el buscapié y poner el 1-0 sobre Frankfurt en la fecha 7 de la fase liga de la #ChampionsLeague.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6AgVrCepnb
Gol del Atlético: Giuliano abre el marcador de cabeza
A los cinco minutos, Giuliano puso el 1-0 para Atlético tras un centro desde la izquierda. El argentino cabeceó solo en el área, con un pique previo que descolocó al arquero. En la jugada participó Thiago Almada, clave en el pase previo al lateral.
Primer aviso de Julián Álvarez en Estambul
A los dos minutos, Atlético tuvo la primera llegada clara: Julián Álvarez recibió en el área y remató cruzado, aunque su disparo se fue apenas desviado. El argentino muestra intensidad desde el arranque.
Ya se juega en Estambul y Bakú
Comenzaron los primeros dos partidos de la jornada. En Turquía, Atlético de Madrid visita a Galatasaray con tres argentinos desde el arranque. En paralelo, Qarabag recibe a Eintracht Frankfurt en Azerbaiyán.
A pesar de la sequía, Julián sigue al tope de la tabla de goleadores
Aunque lleva siete partidos sin convertir, Julián Álvarez se mantiene como el máximo anotador del Atlético en la temporada: suma 11 goles, uno más que Antoine Griezmann (10) y tres por encima de Alexander Sørloth (8).
Almada, otra vez titular y con respaldo dirigencial
Thiago Almada será titular por segundo partido consecutivo en el Atlético, en busca de sumar minutos y empezar a recuperar terreno en la consideración de Simeone. Durante la previa, el director de fútbol Mateu Alemany desestimó los rumores de una salida inmediata: “Está descartado que salga al Galatasaray”.
Siete partidos en simultáneo y varios argentinos en acción
La jornada de Champions continúa desde las 17 con siete encuentros en paralelo y presencia nacional repartida. En Liverpool-Marsella, Alexis Mac Allister se mide ante Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina. Chelsea, que enfrenta a Pafos, podría contar con Enzo Fernández, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho. Benfica visita a Juventus con Nicolás Otamendi, Gianluca Prestianni y Enzo Barrenechea como opciones. Además, Kevin Mac Allister se perfila como titular en Union St. Gilloise frente a Bayern Múnich.
Molina, baja por una feliz noticia personal
Nahuel Molina fue desafectado a último momento del partido ante Galatasaray. El lateral argentino campeón del mundo regresó anoche a España para estar presente en el nacimiento de su hija.
Un árbitro con antecedentes negativos para el Atlético
István Kovács será el juez en Estambul y trae malos recuerdos para los de Simeone: dirigió cuatro partidos oficiales del Atlético, todos con derrota. Entre ellos, caídas ante Brujas, Manchester City, Inter y PSG.
Atlético, obligado a ganar para volver a zona de octavos
Con un partido menos que varios rivales directos, Atlético de Madrid necesita sumar de a tres para volver al top 8 de la tabla general, que clasifica directamente a los octavos de final. El equipo de Simeone arranca la jornada en el puesto 10, igualado en puntos con Inter y Liverpool, pero por ahora relegado al playoff.
Icardi al banco en Galatasaray
Por su parte, Galatasaray anunció el equipo titular para recibir a Atlético de Madrid en “el infierno de Estambul”: Mauro Icardi irá al banco.
📢 Atlético Madrid karşısında ilk 11’imiz ve yedeklerimiz! 👇 #GSvATL #UCL pic.twitter.com/B8AF6GcRVE— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 21, 2026
Formación confirmada del Atlético: tres argentinos desde el arranque
Diego Simeone confirmó el once con Julián Álvarez como titular, acompañado por Thiago Almada y Giuliano Simeone en el frente de ataque. Juan Musso irá al banco de suplentes, mientras que Nahuel Molina quedó desafectado por motivos personales, según informó el club.
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/lnD8LOXEGU— Atlético de Madrid (@Atleti) January 21, 2026
Julián Álvarez, en busca del gol y del respaldo en el Atlético
El delantero argentino no convierte desde el 9 de diciembre, cuando marcó ante PSV justamente por Champions. Ya pasaron siete partidos sin goles y, aunque cuenta con el respaldo público de su entrenador Cholo Simeone, la prensa española comienza a cuestionar su nivel y su aporte en el equipo.
Se abre la jornada en Turquía y Azerbaiyán, con Atlético como protagonista
Galatasaray recibe a Atlético de Madrid en Estambul. El equipo de Diego Simeone busca consolidarse en zona de clasificación y llega en buena forma, con un Julián Alvarez que quiere volver al gol. En paralelo, Qarabag Agdam enfrenta a Eintracht Frankfurt.
Todos los partidos de la jornada
Se completa la séptima fecha de la fase de liga de la Champions League con siete partidos en simultáneo a las 17: Atalanta-Athletic Club, Chelsea-Pafos, Bayern Munich-Union St. Gilloise, Juventus-Benfica, Newcastle United-PSV Eindhoven, Olympique Marsella-Liverpool y Slavia Praga-Barcelona. Más temprano, desde las 14.45, abren la jornada Galatasaray-Atlético de Madrid y Qarabag-Eintracht Frankfurt.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Champions League
La Champions League continúa este miércoles con nueve partidos que completan la penúltima fecha de la fase inicial. Se empiezan a definir los clasificados directos a octavos y los que deberán pelear en la última fecha por entrar a los playoffs. Transmiten ESPN, Fox Sports y Disney+. Para seguir el minuto a minuto de todos los partidos, LA NACION inicia aquí su transmisión.
