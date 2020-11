La captura llamó la atención en redes sociales y dejó una reflexión sobre Messi y su equipo en el programa radial "El Larguero"

"Va a ser traumático para el Barcelona y Messi, pero hay que aceptarlo", lanzaron en radio Cadena Ser. "¿Messi además de generar goles, asistencias y grandes oportunidades en ataque, ahora tiene que defender y meter presión los 90 minutos?", cuestionaron ante el video en las redes sociales. Lo cierto es que una caminata de Leo al lado de un jugador de Dinamo Kiev, en el triunfo de ayer por 2-1, se transformó en la imagen viral de un "nuevo Barcelona" que muestra intensidad y algunas intenciones sin pelota, pero que con la pelota se vuelve "apático".

"Ronald Koeman estuvo desesperado y hastiado", escribieron en Mundo Deportivo. "Las cámaras de televisión siguieron a Koeman durante el encuentro y las imágenes que dejó fueron elocuentes del mal rato que pasó ante los ucranianos. El entrenador se quejó de forma elocuente hablando con su ayudante. Se desesperó, hablando hacia el campo dando órdenes a sus jugadores de forma vehemente. Renegó", describen. En la exigencia de una mayor presión por parte de todos los integrantes del equipo es donde genera debate el video de Messi, aunque muchos le den la razón al mejor jugador del mundo. Y en el sentido de no apuntarle solamante a "La Pulga" cayó el análisis en el programa "El Larguero", por la Ser: "Koeman ha dicho que si presionamos tenemos que presionar todos. ¿Quién es el que no presiona? Messi. Leo ya no llega, porque no puede regatear a tres jugadores y meterla dentro. Si se habla de que todo el mundo tiene que presionar, entonces hay que señalar a Messi. Leo tiene un impacto y es el mejor jugador de la historia, pero poco a poco tiene que ir perdiendo peso en el equipo. Y esto va a ser traumático". Julio Pulido, uno de los columnistas del programa, fue más allá: "¿Cuándo se ha caracterizado Messi por presionar? Si el problema del Barcelona es que Messi no presiona, apagá y nos vamos".

Messi lleva cinco goles en la temporada, con un detalle llamativo: todos fueron de penal. No logra marcar de otra forma desde el 8 de agosto, cuando Barcelona venció 3-1 a Napoli, por los octavos de final de la Champions. La previa del golpe ante Bayern Munich.

Palabra de Koeman: la presión en equipo

Con un andar irregular en la Liga de España, el equipo cuenta partidos como victorias en la edición 2020/2021 de la Champions League: ya le ganó a Juventus, Dinamo y Ferencváros, suma 9 puntos y se encamina a sellar la clasificación cuanto antes, con 9 goles (el más goleador del grupo G) y recibiendo solo dos tantos. Pero no convence. "Tres partidos de Champions ganados es algo muy positivo. Tenemos que jugar mejor, sobre todo el juego sin balón", marcó Koeman, en la conferencia de prensa tras el triunfo de ayer en Camp Nou.

Después, dejó un análisis sobre la entrega que le exige al equipo: "Tenemos que jugar mejor y mejorar el juego sin balón porque hoy no hemos estado bien en este sentido. Si presionamos tenemos que hacerlo con todo el equipo. Si hay dudas, lo aprovecha el rival. Hasta ahora habíamos estado bien defensivamente, pero jamás nos habían creado tanto peligro".

Barcelona consiguió su tercer triunfo en Champions ante un equipo diezmado por el coronavirus, y con el tercer arquero del rival en cancha, ante la ausencia del titular y el suplente por Covid-19. En total, Dinamo tiene 13 futbolistas menos, con 9 contagios confirmados. En ese contexto se potenciaron la crítica y las dudas sobre el presente blaugrana.

