Champions League: los clasificados a octavos, los que jugarán el repechaje y los eliminados

Tras completarse las ocho fechas del grupo único de la Champions League quedaron definidos los ocho equipos clasificados directamente a los octavos de final, los 16 clubes que disputarán los playoffs de repechaje, y los 12 que ya quedaron en el camino en el torneo. Este miércoles inolvidable se registraron 61 goles en los 18 partidos que se jugaron de manera simultánea, en una jornada frenética.

Cinco de los ocho clasificados directamente a octavos compiten en la Premier League inglesa: Arsenal (1°), Liverpool (3°), Tottenham (4°), Chelsea (6°) y Manchester City (8°). Junto a ellos avanzaron Bayern Munich, de Alemania (2°); Barcelona, de España (5°) y Sporting Lisboa, de Portugal (7°).

Arsenal concluyó la primera etapa primero e invicto, con puntaje perfecto: ganó los ocho encuentros y se aseguró el primer lugar prácticamente una fecha antes. En cambio, el que se quedó sorpresivamente fuera de ese selecto grupo en tiempo de descuento fue Real Madrid, que cayó por 4-2 en su visita a Benfica y fue relegado el noveno puesto por otro club portugués, Sporting Lisboa, que venció por 3-2 a Athletic Bilbao con un gol en el cuarto minuto de descuento.

Así, Real Madrid deberá jugar el repechaje para ganarse el lugar en octavos de final. Estará en los playoffs junto a Inter, de Italia (10°); PSG, de Francia (11°); Newcastle, de Inglaterra (12°); Juventus, de Italia (13°); Atlético de Madrid, de España (14°); Atalanta, de Italia (15°); Bayer Leverkusen, de Alemania (16°); Borussia Dortmund, de Alemania (17°); Olympiacos, de Grecia (18°); Brujas, de Bélgica (19°); Galatasaray, de Turquía (20°); Monaco, de Francia (21°); Qarabag, de Azerbaiyán (22°); Bodø/Glimt, de Noruega (23°) y Benfica, que se quedó con el 24° lugar y último cupo en la última jugada del partido, con el gol de cabeza del arquero ucraniano Anatoli Trubin.

¡¡¡GOL HISTÓRICO DE TRUBIN, EL ARQUERO DE BENFICA, QUE LE DIO EL TRIUNFO 4-2 ANTE REAL MADRID Y LO METIÓ EN LOS PLAYOFFS DE LA #CHAMPIONSxESPN!!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/myqQTAE1bU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

Aquellos que terminaron entre el 9° y el 24° puesto participarán del sorteo del viernes que determinará los cruces de 16avos de final. La posición final que ocuparon en el grupo es determinante para ello y el futuro en el certamen, según el vigente formato, ya que se agrupan de a pares (por ejemplo, 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, etc.) y se sortearán en mitades opuestas del cuadro, por lo que no podrán enfrentarse hasta la final.

Así, cada club tendrá dos rivales posibles. Esto comienza con el 23º y 24º, y se mueve hacia abajo hasta el 17º y 18º. El primer equipo sorteado irá a la primera mitad del cuadro, por lo que el otro del par irá a la segunda mitad. A diferencia de lo que sucedía hasta hace poco, los equipos del mismo país sí pueden enfrentarse desde la fase de eliminación directa. Incluso, es posible enfrentarse a cualquiera de los ocho equipos con los que ya se cruzaron en el torneo. Los playoffs están previstos para disputarse en semanas consecutivas durante febrero. El 17 y 18 serán los duelos de ida, y el 24 y 25 se disputarán las revanchas.

La decepción de los jugadores de Real Madrid tras perder por 4-2 con Benfica en Portugal y quedarse afuera de los octavos de final de la Champions Armando Franca� - AP�

Una vez resuelto el cuadro de 16avos de final, el viernes 27 de febrero se integrarán los ocho que se clasificaron a los octavos de final con los ubicados del primero al octavo lugar como locales en el segundo partido. Allí, los ocho mejores serán sorteados a ambos lados del cuadro, según la posición que hayan tenido en el grupo y los que hayan avanzado de los emparejamientos, en cualquiera de las mitades.

Habrá luego un sorteo más, justo después de que se concreten los octavos de final, para determinar los locales en el segundo partido de los cuartos de final y las semifinales.

El gol que sacó a Real Madrid de los octavos

Los eliminados fueron Kairat, de Kazajistán; Villarreal, de España; Slavia Praga, de República Checa; Eintracht Frankfurt, de Alemania; Ajax, de Países Bajos; Copenhague, de Dinamarca; Napoli, de Italia; Athletic Bilbao, de España; PSV, de Países Bajos; Unión Saint-Gilloise, de Bélgica; Pafos, de Chipre, y Olympique de Marsella, al que eliminó aquel gol de cabeza que sufrió Real Madrid.