Champions League: Napoli y Milan, en un atractivo duelo italiano por un lugar entre los cuatro mejores

Milan encara el desquite de la Champions League ante Napoli este martes, después de conseguir una pequeña ventaja. En el estadio San Siro, el Rossonero se impuso por 1-0 en el primer choque del cruce que garantiza la presencia de un equipo italiano en las semifinales del torneo de clubes más importante de Europa. Pero este martes todo puede ser diferente, en esta llave que enfrenta a pequeños contra gigantes, serán los del Sur de Italia los que buscarán hacer historia... ante un histórico.

El conjunto milanés hizo la diferencia con el golazo de Ismael Bennacer. Los dirigidos por Stefano Pioli le tiraron la chapa encima a su rival por todo lo que significa Milan para la Champions League. Siete veces ganador de la competencia más importante a nivel clubes en Europa, los Rossoneri no llegaban hasta esta instancia desde la temporada 2011/2012, cuando fueron eliminado por Barcelona, de España. No caben dudas que el equipo milanés intentará hacer respetar su memoria y buscará meterse en las semifinales, algo que no logra desde la temporada 2006/07, cuando se coronó por última vez en el Viejo Continente.

De todos modos, el presente marca que es Napoli quien arrastra un mejor momento deportivo. La diferencia se nota en la Serie A, en la que Napoli es líder de la liga y le lleva 22 puntos de diferencia a su rival de este martes, que marcha en el cuarto puesto. Además, el Gli Azzurri volverá a contar con su goleador, el nigeriano Victor Osimhem, que se recuperó de una molestia en el muslo izquierdo y estará presente en la ofensiva del equipo dirigido por Luciano Spalletti, que afrontan uno de los partidos más trascendentes de su historia. Sin su atacante estrella -lleva 21 goles en Serie A, máximo goleador, y 4 en Champions-, que volvió lesionado de la última concentración de Nigeria a finales de marzo, Napoli ha perdido en las últimas semanas de ese elemento diferencial, capaz de ofrecer profundidad y eficacia

Sin embargo, hay un antecedente cercano entre los del Norte contra los del Sur, además del duelo de ida por la Champions. El último 2 de abril, Milan visitó a Napoli por el campeonato italiano y lo goleó 4 a 0. Por supuesto, este duelo de cuartos se trata de otro tipo de encuentro, y no jugarán ni los historiales ni tampoco la chapa de uno o de otro. El desquite se jugará en el Estadio Diego Armando Maradona, de Napoles, desde las 16, hora de Argentina.

Olivier Giroud, la carta ofensiva de Milan, lucha con Kim Min-jae, durante el duelo de ida de la Champions Antonio Calanni - AP

Una ausencia casi segura para los napolitanos será la de Giovanni Simeone aún en duda para la vuelta. El delantero argentino padece una lesión en el músculo flexor de la pierna derecha y todavía se desconoce cuándo podrá regresar.

Del lado visitante, con 36 años, Olivier Giroud lidera en Milan con 12 goles en 37 partidos. Pero el francés no se entrenó el domingo y puso al técnico Stefano Pioli con la disyuntiva de tener que recurrir a Ante Rebic o Divock Origi como sustitutos, con Zlatan Ibrahimovic también descartado. “Se encuentra bien y está en condiciones para jugar”, aseguró Pioli sobre Giroud el lunes. “Tuvo un pequeño problema durante la semana, pero se recuperó”, agregó.

