La estocada final de RB Leipzig: Taylor Adams inicia la corrida del festejo, mientras Jan Oblak sufre el 2-1 que eliminará al Atlético de Madrid

Alberto Cantore
14 de agosto de 2020

Un club con 11 años de historia, que desata más odios que amores entre los fanáticos de la Bundesliga. Un director técnico de 33 años, que no llegó a ser futbolista profesional por una lesión. Un plantel sin estrellas, que se entremezcla con los cuatro mejores de Europa. La convicción para tocar la partitura empujó a RB Leipzig a las semifinales de la Champions League, después de superar 2-1 a Atlético de Madrid, en el estadio de Sporting de Lisboa. Dos estilos opuestos, un solo objetivo: la victoria. El formato de emergencia, a partido único, no ofrece desquite ni día después. Con las seguridades para desplegar sus alas, RB Leizpig le cerró el camino futbolístico al rival, impuso condiciones y le asestó un golpe a un equipo que no atinó a desenrollar el fuego sagrado para cumplir la tarea.

Dos goles de armado colectivo, casi coreográficos, el reflejo de lo que propone el entrenador Julian Nagelsmann para RB Leipzig. El defensor central izquierdo Marcel Halstenberg condujo con la pelota; el único delantero de punta, Yussuf Poulsen -tomó el lugar de Timo Werner, transferido a Chelsea por 53.000.000 de euros-, retrocedió para pivotear y descargar para Konrad Laimer, un volante que desde el centro abrió hacia el sector despoblado del ataque para la aparición de Marcel Sabitzer; el español Dani Olmo, de cabeza, conectó el envío del austríaco y desató el primer festejo alemán. El martillo caía sobre Atlético de Madrid que, desentendido de la tenencia de la pelota, esperaba agazapado para aplicar las estocadas, fórmula con la que eliminó en los 8avos de final al campeón Liverpool.

En el abrazo con los jugadores está representada la felicidad del director técnico Julian Nagelsmann, de 33 años, el armador del proyecto con el que RB Leipzig sorprende en la Champions League; en las semifinales se medirá con Thomas Tuchel, con el que trabajó en Augsburgo Fuente: Reuters

El ingreso de Joao Félix, el joven de 20 años por el que los madridistas pagaron 126 millones de euros, el revulsivo de Atlético de Madrid: un par de pinceladas del portugués levantaron el perfil del conjunto; tras la descarga en una pared con Diego Costa, la falta de Klostermann derivó en el penal y el empate, tras la ejecución de Joao Félix.

La ilusión del Cholo Simeone de atropellar a un equipo sin tradición no tuvo espacio. RB Leipzig, a tres minutos del desenlace, sentenció el duelo: Angeliño asistió con un pase a la boca del área al ingresado Tayler Adams, cuyo remate se desvió en Stefan Savic y descolocó a Jan Oblak. Era el premio para el que mejor ejecutó su libreto, el que dominó las dos áreas con y sin la pelota.

RB Leipzig, un equipo de 11 años que se entremezcla entre los cuatro mejores de la Champions League: el martes se medirá con París Saint-Germain, por un lugar en la final Fuente: Reuters

"Entiendo que fueron mejores, pero tengo claro que dimos lo mejor que teníamos. Una sensación de tristeza y amargura, porque buscábamos más", advirtió Simeone, que resaltó que la temporada fue mejor que la del año anterior, con un tercer puesto en la Liga de España y los 4tos de final de la Champions League.

Para RB Leipzig la aventura continuará al martes, cuando en las semifinales se mida con Paris Saint-Germain, un duelo de billeteras poderosas y que pondrá de cara al alumno con el discípulo: Nagelsmann fue parte del cuerpo técnico de Thomas Tuchel, el entrenador de los parisinos.

El modelo de franquicias

Un equipo joven, con una billetera abultada a partir de la inversión de Red Bull, la empresa de bebidas energéticas de Dietrich Mateschitz. Eso es RB Leipzig, que en 2009 y a cambio de 350 mil euros tomó el sitio de SSV Markranstadt -un club de la quinta división de Alemania- y en 2016 irrumpió en la Bundesliga. El empresario, que antes intentó comprar a St. Pauli, Fortuna Düsseldorf y 1860 Munich, aunque encontró resistencia en los socios, hizo de la marca una franquicia: en 2005, SV Austria Salzburg cambió de identidad y hasta de colores para convertirse en FC Red Bull Salzburg; RB New York, en 2006, en la MLS; el paulista Bragantino pasó a llamarse RB Brasil, en 2007. Sólo no prosperó RB Ghana.

El defensor francés Dayot Upamecano, de 21 años, un ejemplo del reclutamiento que ensaya RB Leipzig: fue captado de la Sub 19 de Valenciennes y tuvo un paso por Salzburgo, antes de sumarse al equipo alemán Fuente: Reuters

Como en Red Bull Racing, el equipo de Fórmula 1 de su propiedad -también es accionista de Alpha Tauri-, la inversión fue armar un proyecto en lugar de apostar a las figuras. Armó una academia, a la que le destinó 35 millones de euros y rastreó jugadores juveniles en otras ligas. El defensor francés Dayot Upamecano -figura ante Atlético Madrid-, tiene 21 años, fue captado de la Sub 19 de Valenciennes y tuvo paso por Salzburgo, al igual que Laimer y Sabizter; Dani Olmo (22 años) hizo inferiores en Barcelona y arribó desde Dinamo Zagreb; Christopher Nkunku, procedente de PSG, mientras que el estadounidense Adams (21), el hombre del gol del triunfo, se sumó en 2019 desde RB New York.